Происшествия
RT на русскомПодозреваемый в насилии над ребёнком в Гатчине арестован на два месяца
Гатчинский городской суд Ленобласти поместил под стражу на два месяца Андрея Бовта, подозреваемого в сексуальном насилии над своей 13-летней дочерью. Ранее стало известно, что у восьмерых детей Бовта, которые проживали в деревне Химози под Гатчиной, нет никаких документов.
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Подозреваемого в изнасиловании дочери главу семейства Бовт арестовали на два месяца
Петербургский дневник06:33
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Политика
В Польше отметили, что смогут обойтись без транзита газа через Украину
Представитель польского нефтегазового концерна PGNIG заявил, что Польша способна обеспечить себя газом, если прекратится транзит через Украину.
Культура
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Политика
Комитет Сената США одобрил пакет санкций против России
Как ранее писал "Ъ", документ обязывает президента США Дональда Трампа свести в единую систему все уже введенные ранее санкции против России, создать в правительстве США "санкционный координационный офис" для договоренностей с ЕС о поддержке санкций, заблокировать долларовые расчеты российских банков, запретить операции резидентам США с новым российским госдолгом и т.д.
Политика
На компьютере Путина установлена уязвимая версия Windows
На всех рабочих компьютерах Владимира Путина установлена Windows XP, заметили журналисты на фотографиях, опубликованных пресс-службой президента РФ.
Происшествия
СК возбудил дело после гибели тамбовского замгубернатора Чулкова
СК возбудил уголовное дело по факту гибели заместителя главы администрации Тамбовской области Глеба Чулкова, обвиняемого в покушении на мошенничество, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону.
Политика
Украина не выпустит в Россию своих граждан без загранпаспорта
Правительство Украины вводит с 1 марта 2020 года пересечение границы с Россией по предъявлению заграничного паспорта, передает "Интерфакс".
Общество
Роскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv
Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv в связи с жалобой, поступившей от американской компании Warner Bros.
Общество
Собянин ответил на сложные вопросы депутатов Мосгордумы
Мэр Москвы Сергей Собянин ответил ответил на вопросы депутатов Мосгордумы во время ежегодного отчета о результатах деятельности правительства столицы.
Армия и оружие
Россия не видит нужды в иностранных военных кораблях на Севморпути
Россия не видит необходимости в присутствии иностранных военных кораблей на Севморпути. Об этом заявил глава Генштаба Валерий Герасимов.
Политика
Зеленский решил лишить Севастополь специального статуса
Президент Украины Владимир Зеленский решил лишить город Севастополь специального статуса на конституционном уровне.
Общество
В московском аэропорту задержали 40 граждан Израиля
В посольстве Израиля в Москве заявили, что около 40 граждан Израиля были задержаны в аэропорту Домодедово, передает "Интерфакс".
Общество
В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском
Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.
Экономика
Экс-менеджер РЖД и ВЭБ создали одного из крупнейших операторов вагонов
«ВЭБ.РФ планирует передать ООО «Атлант» в лизинг или в собственность весь парк грузовых вагонов в размере около 40 тыс. единиц подвижного состава на рыночных условиях, в результате планируемого объединения парков обеих компаний ООО «Атлант» получит в управление порядка 75 тыс. вагонов», — гласит сообщение ВЭБа, поступившее в РБК.
Происшествия
Россиянин умер во время операции из-за нехватки медицинских материалов
18 декабря в больницу доставили проводники, пациенту начали делать операцию, однако во время нее он умер.
Происшествия
В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных
По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
Экономика
Выдачу ипотеки могут ужесточить
Летом 2020 года могут ввести показатель долговой нагрузки (ПДН) при расчете банками коэффициентов риска по ипотеке, сообщил Центробанк в своем докладе.
Здоровье
Власти объяснили приезд Росгвардии в онкологическую больницу в Москве
Сотрудники Росгвардии, которые приехали в клиническую онкологическую больницу № 1 (ГОКБ № 1) в Москве с автоматами, были вызваны на место сотрудником частного охранного предприятия.
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Технологии
Sony выпустит насадку для DualShock 4 с дополнительными кнопками
Благодаря DualShock 4 Back Button Attachment контроллер получит две программируемые кнопки на задней стороне.
Шоу-бизнес
Настя Каменских привела в восторг поклонников голым фото
Судя по комментариям, певица привела поклонников в неописуемый восторг.
Шоу-бизнес
Нелли Ермолаева разводится с мужем
Андреев в свою очередь тоже посвятил бывшей избраннице теплые слова. Нелли Ермолаева боится лишиться мужа из-за ребенка.
Общество
В Греции найдены две гробницы бронзового века, выложенные золотом
Специалисты обнаружили сразу две гробницы, полностью выложенные золотом, а также содержащие разные драгоценности.
Политика
Швейцарский суд обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн
Отмечается, что в рамках этого решения Россия должна выплатить украинской компании $44 млн, а также 155 тыс. швейцарских франков в качестве судебных издержек.
Технологии
Синяя подсветка на экране смартфона поможет лучше уснуть
Как сообщает ToDay News Ufa, британские ученые опубликовали исследования, из которых следует что лучшая подсветка для экранов гаджетов – синяя.
Общество
Температура в Москве побила рекорд 1956 года
Религия
Никола зимний: как отмечать праздник, посвященный святому Чудотворцу
19 декабря православные верующие отмечают день памяти Николая Чудотворца.
Футбол
Сборная России по футболу получит уникальную форму
Сборная России по футболу получит новый комплект формы от компании Adidas.
Культура
Собчак запустит шоу на Первом канале
На Первом канале выйдет новое шоу телеведущей Ксении Собчак. Об этом сообщает проект «Подъем» со ссылкой на источник, участвующий в съемках.