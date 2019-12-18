Происшествия

RT на русскомRT на русскомПодозреваемый в насилии над ребёнком в Гатчине арестован на два месяца

Гатчинский городской суд Ленобласти поместил под стражу на два месяца Андрея Бовта, подозреваемого в сексуальном насилии над своей 13-летней дочерью. Ранее стало известно, что у восьмерых детей Бовта, которые проживали в деревне Химози под Гатчиной, нет никаких документов.
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Подозреваемый в насилии над ребенком Бовт арестован на два месяца

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Подозреваемого в изнасиловании дочери главу семейства Бовт арестовали на два месяца

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Суд арестовал жителя Ленинградской области, подозреваемого в изнасиловании дочери

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Суд арестовал многодетного Мэнсона из Гатчины на 2 месяца

Online47.ru06:33

В Гатчине многодетного отца арестовали по громкому делу о педофилии

РИА Новости06:55

В Ленинградской области арестовали отца, подозреваемого в изнасиловании дочери

Интерфакс06:48
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Политика

В Польше отметили, что смогут обойтись без транзита газа через Украину

Представитель польского нефтегазового концерна PGNIG заявил, что Польша способна обеспечить себя газом, если прекратится транзит через Украину.
Газета.Ru 11:55
Происшествия

За пытки женщины на Сахалине осудили трех полицейских

РБК 01:03
Культура

Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Pravda.Ru вчера в 09:16
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Комитет Сената США одобрил пакет санкций против России

Как ранее писал "Ъ", документ обязывает президента США Дональда Трампа свести в единую систему все уже введенные ранее санкции против России, создать в правительстве США "санкционный координационный офис" для договоренностей с ЕС о поддержке санкций, заблокировать долларовые расчеты российских банков, запретить операции резидентам США с новым российским госдолгом и т.д.
Коммерсантъ 11:29
Политика

На компьютере Путина установлена уязвимая версия Windows

На всех рабочих компьютерах Владимира Путина установлена Windows XP, заметили журналисты на фотографиях, опубликованных пресс-службой президента РФ.
Live24 03:55
Происшествия

СК возбудил дело после гибели тамбовского замгубернатора Чулкова

СК возбудил уголовное дело по факту гибели заместителя главы администрации Тамбовской области Глеба Чулкова, обвиняемого в покушении на мошенничество, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону.
РИА Новости 07:12
Политика

Украина не выпустит в Россию своих граждан без загранпаспорта

Правительство Украины вводит с 1 марта 2020 года пересечение границы с Россией по предъявлению заграничного паспорта, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 05:05
Общество

Роскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv

Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv в связи с жалобой, поступившей от американской компании Warner Bros.
RT на русском 10:24
Общество

Собянин ответил на сложные вопросы депутатов Мосгордумы

Мэр Москвы Сергей Собянин ответил ответил на вопросы депутатов Мосгордумы во время ежегодного отчета о результатах деятельности правительства столицы.
Московский Комсомолец 08:32
Армия и оружие

Россия не видит нужды в иностранных военных кораблях на Севморпути

Россия не видит необходимости в присутствии иностранных военных кораблей на Севморпути. Об этом заявил глава Генштаба Валерий Герасимов.
РЕН ТВ вчера в 21:35
Политика

Зеленский решил лишить Севастополь специального статуса

Президент Украины Владимир Зеленский решил лишить город Севастополь специального статуса на конституционном уровне.
Пятый канал 00:29
Общество

В московском аэропорту задержали 40 граждан Израиля

В посольстве Израиля в Москве заявили, что около 40 граждан Израиля были задержаны в аэропорту Домодедово, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 10:11
Общество

В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском

Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.
REGNUM 03:27
Экономика

Экс-менеджер РЖД и ВЭБ создали одного из крупнейших операторов вагонов

«ВЭБ.РФ планирует передать ООО «Атлант» в лизинг или в собственность весь парк грузовых вагонов в размере около 40 тыс. единиц подвижного состава на рыночных условиях, в результате планируемого объединения парков обеих компаний ООО «Атлант» получит в управление порядка 75 тыс. вагонов», — гласит сообщение ВЭБа, поступившее в РБК.
РБК 08:58
Происшествия

Россиянин умер во время операции из-за нехватки медицинских материалов

18 декабря в больницу доставили проводники, пациенту начали делать операцию, однако во время нее он умер.
Lenta.ru 07:12
Происшествия

В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных

По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
РИА Новости 06:50
Экономика

Выдачу ипотеки могут ужесточить

Летом 2020 года могут ввести показатель долговой нагрузки (ПДН) при расчете банками коэффициентов риска по ипотеке, сообщил Центробанк в своем докладе.
BFM.ru 02:04
Здоровье

Власти объяснили приезд Росгвардии в онкологическую больницу в Москве

Сотрудники Росгвардии, которые приехали в клиническую онкологическую больницу № 1 (ГОКБ № 1) в Москве с автоматами, были вызваны на место сотрудником частного охранного предприятия.
Газета.Ru 11:33
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости вчера в 04:19
Технологии

Sony выпустит насадку для DualShock 4 с дополнительными кнопками

Благодаря DualShock 4 Back Button Attachment контроллер получит две программируемые кнопки на задней стороне.
3DNews вчера в 16:04
Шоу-бизнес

Настя Каменских привела в восторг поклонников голым фото

Судя по комментариям, певица привела поклонников в неописуемый восторг.
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Шоу-бизнес

Нелли Ермолаева разводится с мужем

Андреев в свою очередь тоже посвятил бывшей избраннице теплые слова. Нелли Ермолаева боится лишиться мужа из-за ребенка.
StarHit.ru вчера в 04:48
Общество

В Греции найдены две гробницы бронзового века, выложенные золотом

Специалисты обнаружили сразу две гробницы, полностью выложенные золотом, а также содержащие разные драгоценности.
Дни24 07:40
Политика

Швейцарский суд обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн

Отмечается, что в рамках этого решения Россия должна выплатить украинской компании $44 млн, а также 155 тыс. швейцарских франков в качестве судебных издержек.
REGNUM 06:47
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Синяя подсветка на экране смартфона поможет лучше уснуть

Как сообщает ToDay News Ufa, британские ученые опубликовали исследования, из которых следует что лучшая подсветка для экранов гаджетов – синяя.
ToDay News Ufa вчера в 12:07
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Температура в Москве побила рекорд 1956 года

RT на русском 07:15
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Никола зимний: как отмечать праздник, посвященный святому Чудотворцу

19 декабря православные верующие отмечают день памяти Николая Чудотворца.
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Сборная России по футболу получит уникальную форму

Сборная России по футболу получит новый комплект формы от компании Adidas.
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Собчак запустит шоу на Первом канале

На Первом канале выйдет новое шоу телеведущей Ксении Собчак. Об этом сообщает проект «Подъем» со ссылкой на источник, участвующий в съемках.
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