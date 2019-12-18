Происшествия
RT на русскомПодозреваемый в насилии над ребёнком в Гатчине арестован на два месяца
Гатчинский городской суд Ленобласти поместил под стражу на два месяца Андрея Бовта, подозреваемого в сексуальном насилии над своей 13-летней дочерью. Ранее стало известно, что у восьмерых детей Бовта, которые проживали в деревне Химози под Гатчиной, нет никаких документов.
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Политика
Ельцин лично вызволил Дудаева из-под ареста в Боснии
Президент непризнанной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) Джохар Дудаев был вызволен из-под ареста в Боснии и Герцеговине, куда он прибыл с визитом в сентябре 1992 года, после звонка первого президента России Бориса Ельцина.
Общество
Задержанных в московском аэропорту израильтян отпустили
Граждане Израиля, задержанные в московском аэропорту Домодедово, отпущены.
Экономика
Центробанк задумался об ужесточении правил выдачи ипотеки
В России могут изменить правила выдачи ипотеки.
Политика
Комитет Сената США одобрил пакет санкций против России
Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США одобрил пакет санкций против России, сообщает Bloomberg.
Футбол
Карпин считает себя подкаблучником
Позже Карпин выложил фото, где он пьет кофе в белой шляпе и написал: «Жене понравилась шляпа с фото №1, а перечить беременной жене нельзя, тем более мне, подкаблучнику», – написал Карпин.
Происшествия
С оборонного завода в Башкирии пропали более 200 тонн взрывчатки
Следственное управление МВД по Стерлитамаку возбудило уголовное дело по 158-й статье Уголовного кодекса («Кража в особо крупном размере») по факту хищения у ФКП «Авангард» 276 т взрывчатых отходов.
Общество
Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
Здоровье
Власти объяснили приезд Росгвардии в онкологическую больницу в Москве
Сотрудники Росгвардии, которые приехали в клиническую онкологическую больницу № 1 (ГОКБ № 1) в Москве с автоматами, были вызваны на место сотрудником частного охранного предприятия.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Наука
Археологи восстановили облик девушки из каменного века по куску жвачки
Экономика
Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения
Из-за изменения базы 2018 года (Росстат в декабре сформировал окончательные данные по денежным доходам населения за прошлый год) динамика реальных доходов россиян за три квартала текущего года была скорректирована в сторону увеличения на 0, 3 – 1,0 п. п. Уточненная оценка роста за девять месяцев текущего года составляет 0,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития.
Общество
МИД Японии потребовал от России вернуть задержанных рыбаков и суда
МИД Японии потребовал от России вернуть пять задержанных рыболовецких судов.
Политика
ГА ООН приняла российскую резолюцию против героизации нацизма
В документе, который, как и все резолюции ГА ООН, не носит обязывающего характера, озвучена рекомендация принять меры с тем, чтобы "предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений", совершенных в тот исторический период, звучит осуждение попыток героизации и пропаганды нацизма.
Происшествия
Придется вернуть: задержанный во Внукове метадон принадлежит ООН
Общество
Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти
Политика
Киев и Донбасс не смогли договориться об обмене удерживаемыми лицами
Киев и Донбасс пока не смогли договориться об обмене пленными, переговоры в Минске продолжаются, заявила журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова по итогу первого раунда переговоров.
Политика
Палата представителей США проголосует за импичмент
Если большинство все же проголосует за импичмент президента, Дональд Трамп может оставаться на посту, так как ему предстоит еще один шаг судебный процесс в Сенате.
Кино
Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года
Общество
Роскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv
Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv в связи с поступившей от американской компании Warner Bros. жалобы.
Шоу-бизнес
Цыпкин поссорился с Собчак из-за фотосессии своей жены
Мужчина уличил ведущую в зависти Сегодня Ксения Собчак публично высказалась об откровенных фотосессиях в "Инстаграме".
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк опубликовали фото преследующих семью журналистов
Родные Анастасии Завротнюк опубликовали несколько фотографий журналистов из тех, кто круглосуточно преследует семью, надеясь на сенсацию.
Экономика
На рынке смартфонов назвали главный тренд года
На фоне замедления продаж смартфонов рынок аксессуаров в 2019 году вырос более чем на 5% в натуральном выражении и на 24% - в денежном.
Футбол
Футболист сборной России Кудряшов расторг контракт с «Сочи»
Футбольный клуб РПЛ "Сочи" сообщил о расторжении контракта с защитником черноморской команды Федором Кудряшовым, выступающим также за сборную России.
Биатлон
Фуркад прокомментировал конфликт с партнёром по команде
Пятикратный олимпийский чемпион, французский биатлонист Мартен Фуркад отреагировал на конфликтную ситуацию с партнёром по команде Кентеном Фийоном Майе.
Авто
Несколько моделей марки Ford покинули Россию
Российские дилеры Ford распродали почти все запасы легковых автомобилей, оставшихся после закрытия заводов во Всеволожске и Набережных Челнах.
Общество
В Госдуме сжигание мусора приравняли к утилизации
Депутаты приравняли к утилизации сжигание отходов на заводах, вырабатывающих электричество и тепло.
Авто
Линейку кроссоверов обновит «Nissan»
Новинка появится через полгода. Осенью 2020 года на рынок выйдет модернизированный компакт-кросс Nissan Qashqai.
Шоу-бизнес
Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике
Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.