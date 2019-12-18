Гатчинский городской суд Ленобласти поместил под стражу на два месяца Андрея Бовта, подозреваемого в сексуальном насилии над своей 13-летней дочерью. Ранее стало известно, что у восьмерых детей Бовта, которые проживали в деревне Химози под Гатчиной, нет никаких документов.

Подозреваемый в насилии над ребёнком в Гатчине арестован на два месяца

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