Происшествия

RT на русскомRT на русскомПодозреваемый в насилии над ребёнком в Гатчине арестован на два месяца

Гатчинский городской суд Ленобласти поместил под стражу на два месяца Андрея Бовта, подозреваемого в сексуальном насилии над своей 13-летней дочерью. Ранее стало известно, что у восьмерых детей Бовта, которые проживали в деревне Химози под Гатчиной, нет никаких документов.
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Подозреваемый в насилии над ребенком Бовт арестован на два месяца

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Суд арестовал подозреваемого в педофилии из дома-арсенала

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В Ленинградской области арестовали отца, подозреваемого в изнасиловании дочери

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ТАСС06:43

Суд арестовал подозреваемого в изнасиловании дочери мужчину из Ленобласти

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Online47.ru06:33

В Гатчине многодетного отца арестовали по громкому делу о педофилии

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Ельцин лично вызволил Дудаева из-под ареста в Боснии

Президент непризнанной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) Джохар Дудаев был вызволен из-под ареста в Боснии и Герцеговине, куда он прибыл с визитом в сентябре 1992 года, после звонка первого президента России Бориса Ельцина.
Lenta.ru 05:58
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Задержанных в московском аэропорту израильтян отпустили

Граждане Израиля, задержанные в московском аэропорту Домодедово, отпущены.
Lenta.ru 12:35
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Политика

Комитет Сената США одобрил пакет санкций против России

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США одобрил пакет санкций против России, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ 11:29
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Карпин считает себя подкаблучником

Позже Карпин выложил фото, где он пьет кофе в белой шляпе и написал: «Жене понравилась шляпа с фото №1, а перечить беременной жене нельзя, тем более мне, подкаблучнику», – написал Карпин.
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С оборонного завода в Башкирии пропали более 200 тонн взрывчатки

Следственное управление МВД по Стерлитамаку возбудило уголовное дело по 158-й статье Уголовного кодекса («Кража в особо крупном размере») по факту хищения у ФКП «Авангард» 276 т взрывчатых отходов.
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Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
RT на русском 09:10
Здоровье

Власти объяснили приезд Росгвардии в онкологическую больницу в Москве

Сотрудники Росгвардии, которые приехали в клиническую онкологическую больницу № 1 (ГОКБ № 1) в Москве с автоматами, были вызваны на место сотрудником частного охранного предприятия.
Газета.Ru 11:33
Происшествия

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия вчера в 09:44
Наука

Археологи восстановили облик девушки из каменного века по куску жвачки

ToDay News Ufa 10:06
Экономика

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Из-за изменения базы 2018 года (Росстат в декабре сформировал окончательные данные по денежным доходам населения за прошлый год) динамика реальных доходов россиян за три квартала текущего года была скорректирована в сторону увеличения на 0, 3 – 1,0 п. п. Уточненная оценка роста за девять месяцев текущего года составляет 0,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития.
РБК 10:47
Общество

МИД Японии потребовал от России вернуть задержанных рыбаков и суда

МИД Японии потребовал от России вернуть пять задержанных рыболовецких судов.
Газета.Ru 05:01
Политика

ГА ООН приняла российскую резолюцию против героизации нацизма

В документе, который, как и все резолюции ГА ООН, не носит обязывающего характера, озвучена рекомендация принять меры с тем, чтобы "предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений", совершенных в тот исторический период, звучит осуждение попыток героизации и пропаганды нацизма.
Российская газета 12:52
Происшествия

Придется вернуть: задержанный во Внукове метадон принадлежит ООН

Вести.Ru вчера в 09:29
Общество

Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти

Lenta.ru вчера в 23:31
Политика

Киев и Донбасс не смогли договориться об обмене удерживаемыми лицами

Киев и Донбасс пока не смогли договориться об обмене пленными, переговоры в Минске продолжаются, заявила журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова по итогу первого раунда переговоров.
РИА Новости 06:24
Политика

Палата представителей США проголосует за импичмент

Если большинство все же проголосует за импичмент президента, Дональд Трамп может оставаться на посту, так как ему предстоит еще один шаг судебный процесс в Сенате.
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Кино

Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года

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Роскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv

Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv в связи с поступившей от американской компании Warner Bros. жалобы.
Газета.Ru 09:22
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Цыпкин поссорился с Собчак из-за фотосессии своей жены

Мужчина уличил ведущую в зависти Сегодня Ксения Собчак публично высказалась об откровенных фотосессиях в "Инстаграме".
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Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк опубликовали фото преследующих семью журналистов

Родные Анастасии Завротнюк опубликовали несколько фотографий журналистов из тех, кто круглосуточно преследует семью, надеясь на сенсацию.
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На рынке смартфонов назвали главный тренд года

На фоне замедления продаж смартфонов рынок аксессуаров в 2019 году вырос более чем на 5% в натуральном выражении и на 24% - в денежном.
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Футболист сборной России Кудряшов расторг контракт с «Сочи»

Футбольный клуб РПЛ "Сочи" сообщил о расторжении контракта с защитником черноморской команды Федором Кудряшовым, выступающим также за сборную России.
Вести.Ru 12:46
Футбол

«Барселона» и «Реал» назвали составы на матч чемпионата Испании

Газета.Ru 12:35
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Фуркад прокомментировал конфликт с партнёром по команде

Пятикратный олимпийский чемпион, французский биатлонист Мартен Фуркад отреагировал на конфликтную ситуацию с партнёром по команде Кентеном Фийоном Майе.
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Несколько моделей марки Ford покинули Россию

Российские дилеры Ford распродали почти все запасы легковых автомобилей, оставшихся после закрытия заводов во Всеволожске и Набережных Челнах.
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В Госдуме сжигание мусора приравняли к утилизации

Депутаты приравняли к утилизации сжигание отходов на заводах, вырабатывающих электричество и тепло.
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Линейку кроссоверов обновит «Nissan»

Новинка появится через полгода. Осенью 2020 года на рынок выйдет модернизированный компакт-кросс Nissan Qashqai.
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Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
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