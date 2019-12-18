Происшествия

RT на русскомRT на русскомПодозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца

Гатчинский городской суд арестовал Андрея Бовта, которого подозревают в насилии над несовершеннолетней дочерью.
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Суд арестовал подозреваемого в педофилии из дома-арсенала

Телеканал 360°06:42

В Ленинградской области арестовали отца, подозреваемого в изнасиловании дочери

Интерфакс06:48

Подозреваемый в насилии над ребенком Бовт арестован на два месяца

Известия06:35

Суд арестовал жителя Ленинградской области, подозреваемого в изнасиловании дочери

ТАСС06:43

Подозреваемый в насилии над ребёнком в Гатчине арестован на два месяца

RT на русском10:26

Суд арестовал многодетного Мэнсона из Гатчины на 2 месяца

Online47.ru06:33

В Гатчине многодетного отца арестовали по громкому делу о педофилии

РИА Новости06:55
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Шоу-бизнес

Наташа Королева в образе Мальвины тоскует по 90-м

Wday.ru 07:16
Политика

Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами

Как рассказала ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, Sputnik нигде не сталкивается с такими проблемами, как в Эстонии: его сотрудников вызывали на допросы в Службу безопасности, а местным банкам запретили сотрудничать с агентством.
РИА Новости 09:30
Культура

Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Pravda.Ru вчера в 09:16
Авто

В Киргизии открылся дилерский центр АвтоВАЗа

Совместный дилерский центр АвтоВАЗа и французского бренда Renault официально открылся в Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.
REGNUM 07:07
Общество

В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском

Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.
REGNUM 03:27
Наука

Внешние факторы по-разному влияли на развитие млекопитающих

Дилетант 09:15
Политика

В Верховной раде собрались превратить Кубань в «украинскую Кубу»

17 октября депутат партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко написал в соцсетях о том, что украинские парламентарии сформировали межфракционную комиссию, которая займется вопросами разработки политики возвращения Кубани «в культурное, политическое поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
Известия 09:49
Происшествия

За пытки женщины на Сахалине осудили трех полицейских

РБК 01:03
Футбол

«Барселона» дома обыграет «Реал Мадрид» в Эль-Класико 18 декабря

Матч 10-го тура был перенесен на 18-ое декабря из-за протестных акций в столице Каталонии.
ODDS.ru 16 декабря в 04:27
Здоровье

В мэрии Москвы объяснили приезд Росгвардии в онкологическую больницу

О приезде омоновцев в городскую больницу РБК сообщил профсоюз «Альянс врачей».
РБК 09:43
Транспорт

Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
RT на русском 09:10
Общество

Роскомнадзор заблокировал lostfilm.tv

Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv из-за жалобы американской компании Warner Bros.
ТАСС 08:58
Происшествия

По делу Арашуковых задержали еще четырех фигурантов

Следствие задержало еще четырех сотрудников компании «Газпром межрегионгаз Ставрополь» по уголовному делу о хищении природного газа в Северо-Кавказском федеральном округе.
Известия 04:41
Общество

Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти

Lenta.ru вчера в 23:31
Экономика

Власти ДНР и ЛНР с 1 января 2020 года на 20% повысят размер пенсий

Правительство Луганской народной республики (ЛНР) приняло постановление о повышении пенсий на 20% с 1 января 2020 года.
ТАСС 06:15
Общество

Телеканалы поставили ультиматум операторам о вещании в Интернете

Телеканалы, входящие в «Газпром-медиа» и «Национальную медиа группу», направили операторам связи письмо, в котором потребовали с 1 февраля вести трансляцию каналов исключительно через платформу «Витрина ТВ».
ФАН вчера в 18:35
Авто

УАЗ запатентовал новое оснащение для «Русского Прадо»

В Сети появились новые данные о внедорожнике УАЗ, прозванном «Русским Прадо».
Picsnews.net вчера в 09:04
Общество

40 граждан Израиля задержали в аэропорту Домодедово

Около 40 граждан Израиля задержаны в московском аэропорту Домодедово, причины пока неизвестны.
Вести.Ru 10:20
Спорт

В РУСАДА озвучили результаты перепроверки первых допинг-проб

Как заявила заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, Российское антидопинговое агентство получило от WADA не менее 15 дел после перепроверки допинг-проб московской лаборатории.
News-24.ru 04:12
Общество

Fiat Chrysler и PSA договорились о слиянии

Итало-американский автомобильный концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и французская Groupe PSA подписали в среду обязывающее соглашение о слиянии, сообщили компании.
Ведомости 08:10
Экономика

Россия в 2019 году собрала зерна в чистом весе 120,6 млн тонн

Россия в 2019 году собрала 120,6 млн тонн зерна (в весе после доработки), что на 6,5% больше, чем годом ранее, сообщил Росстат в среду.
Интерфакс 08:51
Наука

Потеря веса снижает риск развития рака молочной железы

Результаты показали, что у женщин с устойчивой потерей веса риск развития рака молочной железы был ниже, чем тех, у которых вес оставался стабильным.
UfacityNews.ru 02:23
Политика

Развожаев оценил идею Зеленского лишить Севастополь «спецстатуса»

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал предложение украинского лидера Владимира Зеленского убрать упоминание о «специальном статусе» Севастополя из Конституции страны.
RT на русском 08:03
Общество

В России хотят уволить 25 млн человек

В России предложили уволить 25 млн человек.
Krasnoyarskmedia.ru 00:05
Общество

Украина и Румыния подписали соглашение о реверсе газа

Компания «Оператор ГТС Украины» и румынская Transgaz подписали соглашение, которое позволит поставлять природный газ в реверсном режиме на Украину и далее в направлении Молдавии.
RT на русском 07:29
Футбол

Марадона назвал лучшего футболиста в истории

Матч ТВ 08:40
Космос

Ракета «Союз» успешно вывела на орбиту пять европейских спутников

Ранее сообщалось, что на космодроме Куру во Французской Гиане прошел успешный старт ракеты-носителя «Союз-СТ» с пятью европейскими спутниками.
Аргументы и Факты 10:01
Происшествия

Известный архитектор погибла в Нью-Йорке под обломками здания

Известный в США архитектор Эрика Тишман погибла под обломками здания недалеко от всемирно известной улицы Таймс-Сквер в Нью-Йорке.
Российская газета 02:43
Происшествия

Появилась криминальная версия смерти актера Дмитрия Марьянова

Озвучена новая, криминальная версия смерти популярного актера Дмитрия Марьянова, пишет "КП.ру" сегодня, 18 декабря.
Ревизор.ру 07:32
Политика

Швейцарский суд обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн

Отмечается, что в рамках этого решения Россия должна выплатить украинской компании $44 млн, а также 155 тыс. швейцарских франков в качестве судебных издержек.
REGNUM 06:47
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