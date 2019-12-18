Гатчинский городской суд арестовал Андрея Бовта, которого подозревают в насилии над несовершеннолетней дочерью.

Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца

Политика Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами Как рассказала ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, Sputnik нигде не сталкивается с такими проблемами, как в Эстонии: его сотрудников вызывали на допросы в Службу безопасности, а местным банкам запретили сотрудничать с агентством.

Культура Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.

Авто В Киргизии открылся дилерский центр АвтоВАЗа Совместный дилерский центр АвтоВАЗа и французского бренда Renault официально открылся в Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.

Общество В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.

Политика В Верховной раде собрались превратить Кубань в «украинскую Кубу» 17 октября депутат партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко написал в соцсетях о том, что украинские парламентарии сформировали межфракционную комиссию, которая займется вопросами разработки политики возвращения Кубани «в культурное, политическое поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».

Транспорт Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.

Общество Роскомнадзор заблокировал lostfilm.tv Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv из-за жалобы американской компании Warner Bros.

Происшествия По делу Арашуковых задержали еще четырех фигурантов Следствие задержало еще четырех сотрудников компании «Газпром межрегионгаз Ставрополь» по уголовному делу о хищении природного газа в Северо-Кавказском федеральном округе.

Общество Телеканалы поставили ультиматум операторам о вещании в Интернете Телеканалы, входящие в «Газпром-медиа» и «Национальную медиа группу», направили операторам связи письмо, в котором потребовали с 1 февраля вести трансляцию каналов исключительно через платформу «Витрина ТВ».

Спорт В РУСАДА озвучили результаты перепроверки первых допинг-проб Как заявила заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, Российское антидопинговое агентство получило от WADA не менее 15 дел после перепроверки допинг-проб московской лаборатории.

Общество Fiat Chrysler и PSA договорились о слиянии Итало-американский автомобильный концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и французская Groupe PSA подписали в среду обязывающее соглашение о слиянии, сообщили компании.

Наука Потеря веса снижает риск развития рака молочной железы Результаты показали, что у женщин с устойчивой потерей веса риск развития рака молочной железы был ниже, чем тех, у которых вес оставался стабильным.

Политика Развожаев оценил идею Зеленского лишить Севастополь «спецстатуса» Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал предложение украинского лидера Владимира Зеленского убрать упоминание о «специальном статусе» Севастополя из Конституции страны.

Общество Украина и Румыния подписали соглашение о реверсе газа Компания «Оператор ГТС Украины» и румынская Transgaz подписали соглашение, которое позволит поставлять природный газ в реверсном режиме на Украину и далее в направлении Молдавии.