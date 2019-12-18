Происшествия

RT на русскомRT на русскомПодозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца

Гатчинский городской суд арестовал Андрея Бовта, которого подозревают в насилии над несовершеннолетней дочерью.
Читать в источнике
Комментировать23

Подробнее о событии

В Ленинградской области арестовали отца, подозреваемого в изнасиловании дочери

Интерфакс06:48

В Гатчине многодетного отца арестовали по громкому делу о педофилии

РИА Новости06:55

Суд арестовал подозреваемого в педофилии из дома-арсенала

Телеканал 360°06:42

Суд арестовал многодетного Мэнсона из Гатчины на 2 месяца

Online47.ru06:33

Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца

RT на русском06:43

Суд арестовал жителя Ленинградской области, подозреваемого в изнасиловании дочери

ТАСС06:43

Подозреваемого в изнасиловании дочери главу семейства Бовт арестовали на два месяца

Петербургский дневник06:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 08:59, Ашберн
Киберспорт

Evil Geniuses обыграли NAVI на World Pro Invitational Singapore

Cyber.sports.ru 00:50
Политика

Парламент ЛНР принял закон о границах республики

Народный совет самопровозглашённой Луганской народной республики принял закон, который определяет границы республики в пределах Луганской области Украины, передаёт РИА Новости.
RT на русском 08:16
Здоровье

Новогодний эксперимент от Минздрава: получить водительскую справку можно за один день

В случае положительного решения человек, предоставив паспорт (военный билет) и две стандартные фотографии, получает медицинскую справку.
КП - Беларусь 08:52
Общество

Госдума приняла закон о виноделии в России

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о поддержке отечественных производителей вина.
Газета.Ru 07:44
Футбол

«Барселона» дома обыграет «Реал Мадрид» в Эль-Класико 18 декабря

Матч 10-го тура был перенесен на 18-ое декабря из-за протестных акций в столице Каталонии.
ODDS.ru 16 декабря в 04:27
Общество

Росконтроль забраковал большинство марок сливочного масла

В России качество сливочного масла, представленного на прилавках магазинов, оставляет желать лучшего.
REGNUM 02:15
Политика

Развожаев оценил идею Зеленского лишить Севастополь «спецстатуса»

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал предложение украинского лидера Владимира Зеленского убрать упоминание о «специальном статусе» Севастополя из Конституции страны.
RT на русском 08:03
Политика

Рада приняла законопроект о депутатской неприкосновенности

Депутаты Верховной рады проголосовали за законопроект, который вносит изменения в законодательство, чтобы ограничить депутатскую неприкосновенность.
RT на русском 06:24
Кино

Не тратьте ваши денежки: критики разгромили «Скайуокер. Восход»

Игромания.ру 08:36
Политика

В Кремле оценили возможные санкции США против «Северного потока-2»

В Кремле оценили возможные санкции США против "Северного потока-2".
Piter.tv 06:30
Гаджеты

Бестселлер Redmi Note 7 получил Android 10 раньше Redmi Note 8

Одной из линеек, которая должна была первой получить новую прошивку, стала Redmi Note 7. Смартфоны Redmi Note 7 уже получили MIUI 11 на базе Android 9 Pie, а теперь стало известно, что прошивка, основанная на Android 10, уже вступила в стадию бета-тестирования в Китае.
iXBT.com 03:15
Экономика

Власти ДНР и ЛНР с 1 января 2020 года на 20% повысят размер пенсий

Правительство Луганской народной республики (ЛНР) приняло постановление о повышении пенсий на 20% с 1 января 2020 года.
ТАСС 06:15
Футбол

«Астон Вилла» разгромила «Ливерпуль»

ГЛАС.RU вчера в 22:52
Армия и оружие

Американские военные вернулись на шесть баз в Сирии

Газета.Ru 08:51
Происшествия

Мужчина умер после падения на катке на Красной площади

Известия 06:59
Политика

Песков назвал одно из главных событий 2019 года

RT на русском 06:23
Шоу-бизнес

Дочь Тутберидзе рассказала, как справилась с болезнью

Дочь известного тренера Этери Тутберидзе Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным, рассказала, как ей удалось справиться с болезнью (у нее раньше были проблемы со слухом).
ProstoProSport 08:55
Политика

В Раде захотели сделать из Кубани «украинскую» Кубу

Депутат Рады от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в ходе заседания парламента призвал "заполучить" Кубань в сферу влияния Киева.
РИА Новости 07:47
Общество

Большинство россиян оказались поклонниками гаджетов

Большинство — 60% опрошенных Фондом «Общественное мнение» (ФОМ) — россиян считают, что гаджеты приносят больше пользы, чем вреда.
Росбалт 08:32
Шоу-бизнес

Родить ребенка решилась молодая жена Петросяна

В начале декабря 30-летняя Татьяна Брухунова и 74-летний Евгений Петросян решили узаконить свои отношения, сообщает teleprogramma.pro.
Live24 00:06
Происшествия

В Таджикистане заявили о пяти пострадавших на границе с Киргизией

РИА Новости 06:49
Армия и оружие

В Генштабе РФ оценили вероятность начала крупномасштабной войны

На брифинге для иностранных военных атташе представитель Норвегии поинтересовался у Герасимова, возможно ли начало большой войны в перспективе до 2050 года.
ФАН вчера в 18:03
Происшествия

СК возбудил дело после гибели тамбовского вице-губернатора

Следователи возбудили уголовное дело после гибели вице-губернатора Тамбовской области Глеба Чулкова, находившегося под следствием.
RT на русском 07:48
Общество

Роскомнадзор заблокировал торрент-трекер LostFilm

Роскомнадзор по решению Мосгорсуда начал блокировку торрент-трекера с сериалами LostFilm.TV.
Коммерсантъ 08:46
Кино

Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года

Народные новости 01:16
Политика

Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту

"При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.
РИА Новости 05:42
Общество

В МВД создана группа по борьбе с преступлениями наркополицейских

«В структуре ГУСБ МВД России в текущем году создана группа по предупреждению и пресечению правонарушений со стороны сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в сфере оборота наркотиков»,— сказано в сообщении.
Коммерсантъ 04:27
Политика

Киев установил порядок предоставления гражданства «защитникам Украины»

«Правительство усовершенствовало порядок предоставления гражданства Украины лицам, подвергшимся политическим преследованиям за защиту Украины, её территориальной целостности и суверенитета», — написал он в Telegram.
RT на русском 06:42
Здоровье

В Москве Росгвардия приехала в больницу, где отказались уволиться 100 медиков

В своей публикации Васильева пишет, что он принуждает врачей к увольнению под предлогом капитального ремонта и закрытия учреждения.
Газета.Ru 07:50
Фигурное катание

Загитова рассказала об интенсивных тренировках перед шоу с Навкой

Алина Загитова отказалась комментировать вопрос корреспондента РЕН ТВ о приостановке карьеры.
Говорит Москва 06:17
ещё по теме
Главное