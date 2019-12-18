Происшествия
RT на русскомПодозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца
Гатчинский городской суд арестовал Андрея Бовта, которого подозревают в насилии над несовершеннолетней дочерью.
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Подозреваемого в изнасиловании дочери главу семейства Бовт арестовали на два месяца
Петербургский дневник06:33
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