Гатчинский городской суд арестовал Андрея Бовта, которого подозревают в насилии над несовершеннолетней дочерью.

Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца

Политика Парламент ЛНР принял закон о границах республики Народный совет самопровозглашённой Луганской народной республики принял закон, который определяет границы республики в пределах Луганской области Украины, передаёт РИА Новости.

Политика Развожаев оценил идею Зеленского лишить Севастополь «спецстатуса» Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал предложение украинского лидера Владимира Зеленского убрать упоминание о «специальном статусе» Севастополя из Конституции страны.

Политика Рада приняла законопроект о депутатской неприкосновенности Депутаты Верховной рады проголосовали за законопроект, который вносит изменения в законодательство, чтобы ограничить депутатскую неприкосновенность.

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Шоу-бизнес Дочь Тутберидзе рассказала, как справилась с болезнью Дочь известного тренера Этери Тутберидзе Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным, рассказала, как ей удалось справиться с болезнью (у нее раньше были проблемы со слухом).

Политика Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту "При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.

Общество В МВД создана группа по борьбе с преступлениями наркополицейских «В структуре ГУСБ МВД России в текущем году создана группа по предупреждению и пресечению правонарушений со стороны сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в сфере оборота наркотиков»,— сказано в сообщении.