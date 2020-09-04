Подозреваемый в подготовке массовых убийств планировал теракт в школе
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Один из молодых людей, задержанных ФСБ за подготовку массовых убийств, планировал взорвать бомбу на школьной линейке 1 сентября. Центр общественных связей (ЦОС) распространил видеонарезку задержаний 13 подозреваемых, в которой демонстрируется переписка одного из задержанных.В источнике
С чего всё началось
Один из задержанных ФСБ планировал теракт в школе 1 сентября
Один из задержанных за подготовку массовых убийств, собирался устроить теракт в школе на линейке 1 сентября. Информация об этом есть на видео, распространенного 4 сентября Центром общественных связей ФСБ. На видео показана переписка этого человека, которая велась 17 августа.
ТАСС03:50
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