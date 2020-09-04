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Интерфакс
Интерфакс

Подозреваемый в подготовке массовых убийств планировал теракт в школе

Один из молодых людей, задержанных ФСБ за подготовку массовых убийств, планировал взорвать бомбу на школьной линейке 1 сентября. Центр общественных связей (ЦОС) распространил видеонарезку задержаний 13 подозреваемых, в которой демонстрируется переписка одного из задержанных.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Один из задержанных ФСБ планировал теракт в школе 1 сентября

Один из задержанных за подготовку массовых убийств, собирался устроить теракт в школе на линейке 1 сентября. Информация об этом есть на видео, распространенного 4 сентября Центром общественных связей ФСБ. На видео показана переписка этого человека, которая велась 17 августа.
ТАСС03:50
Подробнее о событии
РБК

ФСБ раскрыла готовившую нападение на школу 1 сентября группу

РБК04:43
Коммерсантъ

ФСБ заявила о предотвращении массовых убийств в нескольких регионах

Коммерсантъ04:10
ТАСС

Один из задержанных ФСБ планировал теракт в школе 1 сентября

ТАСС03:50
РИА Новости

ФСБ задержала 13 человек, готовивших атаки на учебные заведения

РИА Новости03:55
Lenta.ru

ФСБ сообщила о плане задержанного за подготовку убийств устроить теракт в школе

Lenta.ru04:19
Интерфакс

Подозреваемый в подготовке массовых убийств планировал теракт в школе

Интерфакс04:19
RT на русском

Один из задержанных ФСБ планировал теракт в школе 1 сентября

RT на русском04:15

Главный омский токсиколог связал госпитализацию Навального с диетой

Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что у политика Алексея Навального были проблемы с питанием за несколько дней до госпитализации.
Главный омский токсиколог связал госпитализацию Навального с диетой
Коммерсантъ04:12
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На Сахалине нашли тело мальчика, сбежавшего из дома-интерната

Прокуратура Сахалинской области проводит проверку по факту гибели 11-летнего мальчика, сбежавшего из дома-интерната для умственно отсталых детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства в пятницу.
РИА Новости04:36

Сергей Шойгу поделился планами экспедиций на Курильские острова

Президент Русского географического общества Сергей Шойгу рассказал о том, когда пройдёт отложенная большая экспедиция по Курильским островам и о восстановлении взлётно-посадочной полосы времён японской оккупации благодаря термальным источникам.
Комсомольская правдавчера в 04:30
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Минфин опроверг информацию о введении налога с продаж на Avito

Минфин «не предлагает вводить никаких новых налогов на доходы физических лиц, получаемые с продаж подержанных вещей с использованием электронных площадок (таких как Avito) и социальных сетей», — говорится в заявлении ведомства.
BFM.ruвчера в 06:48
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США намерены убедить Лукашенко в том, что он не может быть президентом

В среду заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что российско-американские отношения могут стать еще хуже в случае "открытого силового вмешательства" России в ситуацию в Белоруссии.
ТАСС19:01
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