Происшествия
RT на русскомПодозреваемый в поджоге дома под Ярославлем признался в преступлении
Ранее подозреваемый в поджоге жилого дома в Ярославской области был задержан. 19 октября в Ярославской области в результате пожара в многоквартирном жилом доме погибли семь человек, в том числе пятеро детей.
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«Личная неприязнь к жителю дома»: в СМИ попала информация о мотивах поджигателя дома в Ростове
Новости Ярославля 76.ru12:30
«Их сожгли специально»: взяли убийцу, устроившего пожар, в котором погибли 7 человек
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Голос правды (ст. Полтавская) 00:05
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NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение
NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.
РЕН ТВ вчера в 19:58
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В Тюмени загорелся полимерный завод
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ПФР сообщил о возможности досрочно выйти на пенсию
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Ранние признаки рака желудка могут быть схожими с симптомами других заболеваний, поэтому больные зачастую не обращают на них внимания.
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Умер российский теннисист Александр Волков
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Подводные вулканы могут выпускать пузыри газа размером с небоскреб
Исследование, опубликованное в Nature Geoscience, показывает как «подобраться поближе» к подводным вулканам, а также описывает необычный эффект океанской вулканической активности.
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Назначенный Зеленским губернатор Киевской области подал в отставку
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