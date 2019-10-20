Происшествия
RT на русскомПодозреваемый в поджоге дома под Ярославлем признался в преступлении
Ранее подозреваемый в поджоге жилого дома в Ярославской области был задержан. 19 октября в Ярославской области в результате пожара в многоквартирном жилом доме погибли семь человек, в том числе пятеро детей.
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«Казнь или костер»: ярославцы требуют жестокой расправы над убийцей пятерых детей из Ростова
Pro Город Ярославль06:32
«Взял зажигалку и пошёл»: предполагаемый убийца 7 человек признался в поджоге дома в Ростове. Видео
Новости Ярославля 76.ru06:14
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