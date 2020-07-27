Происшествия
Газета.RuПодозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину
Мужчина, которого подозревают в убийстве супруги и расчленении ее тела топором, признал свою вину. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на видео СК РФ. На записи подозреваемый заявляет, что полностью признает вину и сожалеет о содеянном.
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Либо ты со мной, либо убью: В Петербурге муж зарубил жену, когда та захотела подать на развод
КП - Санкт-Петербург13:48
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Поставка российского газа в Грецию остановлена из-за аварии в Болгарии
На юго-западе Болгарии произошел разрыв трубопровода, через который российский природный газ поступает в Грецию.
Коммерсантъ 12:04
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Сборка российских автомобилей может быть начата на территории Украины
По мнению эксперта, с большой долей вероятности может повториться сценарий 1990-го года, когда жители Восточной и Центральной Европы "пересели" на автомобили европейских брендов, забыв о Lada.
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В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
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Минстрой совместно с минтрудом проработали вопрос о снижении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22 до 15 процентов.
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Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось.
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Политика
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