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РБКПодозреваемый в расстреле семьи у рынка в Калининграде оставил записку
В Калининграде сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире мужчины, застрелившего у городского Центрального рынка семейную пару, патроны и записку, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в силовых структурах региона.
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У мужчины, застрелившего в Калининграде семейную пару, нашли предсмертную записку
Новый Калининград.Ru05:54
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