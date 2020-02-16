Происшествия

РБКРБКПодозреваемый в расстреле семьи у рынка в Калининграде оставил записку

В Калининграде сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире мужчины, застрелившего у городского Центрального рынка семейную пару, патроны и записку, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в силовых структурах региона.
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Подозреваемый в расстреле семьи у рынка в Калининграде оставил записку

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