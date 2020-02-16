Происшествия

РБКРБКПодозреваемый в расстреле семьи у рынка в Калининграде оставил записку

В Калининграде сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире мужчины, застрелившего у городского Центрального рынка семейную пару, патроны и записку, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в силовых структурах региона.
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В доме торговца, расстрелявшего семью в Калининграде, нашли патроны и записку

КП - Калининград08:43

Стало известно о записке расстрелявшего семью в Калининграде россиянина

Lenta.ru09:29

Источник: расстрелявший семью в Калининграде мужчина оставил записку

РИА Новости08:59

Подозреваемый в расстреле семьи у рынка в Калининграде оставил записку

РБК09:36

В Калининграде силовики нашли патроны и записку в доме мужчины, который убил двух человек

ТАСС07:31

Убийца супругов из Калининграда оставил записку, где сообщил о желании отомстить

Клопс06:01

У мужчины, застрелившего в Калининграде семейную пару, нашли предсмертную записку

Новый Калининград.Ru05:54
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 11:19, Ашберн
Экономика

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

Журнал Forbes сообщил в воскресенье о скором появлении в России нового долларового миллиардера.
Вести.Ru 09:45
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Вирер выиграла гонку преследования на чемпионате мира по биатлону

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На БПК «Керчь» Черноморского флота спущен Военно-морской флаг

15 февраля этого года на большом противолодочном корабле "Керчь" проекта 1134Б спущен Военно-морской флаг, корабль переведен в категорию военного имущества Минобороны.
Военное обозрение 03:38
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Россия начала устанавливать контроль над главным шоссе Сирии

Lenta.ru 07:13
Политика

МИД Польши назвал Россию угрозой Евросоюзу

Западные политики, представители прибалтийских стран и Польши нередко выступают с заявлениями о так называемой «российской угрозе», говоря об увеличении мощи РФ и ее высоком потенциале.
ФАН 07:13
Армия и оружие

Коалиция США в Ираке сообщила о ракетном ударе по одной из военных баз

Возглавляемая США коалиция по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) сообщила, что в ночь на 16 февраля, ракетной атаке подверглась одна из военных баз в Ираке.
Коммерсантъ вчера в 23:31
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Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом

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Политика

«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»

RT на русском вчера в 21:23
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Microsoft отменила проблемное обновление Windows 10

Компания Microsoft приостановила рассылку последнего автоматического обновления безопасности операционных систем Windows 10.
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Политика

Костромской губернатор назвал борьбу с коррупцией хуже коррупции

Глава Костромской области Сергей Ситников раскритиковал методы борьбы с коррупцией в стране.
РИА Новости 02:41
Общество

Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданских жёнах

Ранее протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO высказался против гражданских браков, сравнив гражданских жён с «бесплатными проститутками».
RT на русском 10:01
Происшествия

Девушка умерла во время конкурса по поеданию пирожных в Москве

Как сообщил Telegram-канал Baza, в баре проводился конкурс по поеданию пирожных, девушка победила в нем, но подавилась и задохнулась.
ТАСС 10:52
Шоу-бизнес

Кира Шайн, победившая опухоль мозга, дала совет Анастасии Заворотнюк

Bimru.ru 10:45
Политика

Зеленский заявил о желании провести выборы в Крыму и Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет провести местные выборы на всей территории страны.
Коммерсантъ вчера в 08:08
Биатлон

Норвежский биатлонист публично вступился за Логинова

Накануне российский биатлонист Александр Логинов выиграл золотую медаль на чемпионата мира в Антерсельве в спринте.
Inc-news.ru 05:36
Общество

Российские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами

Интерфакс вчера в 04:49
Общество

В Китае запустили в производство возможное лекарство от коронавируса

Как ранее сообщал директор Китайского национального центра биотехнологических разработок при Министерстве науки и техники КНР Чжан Синьминь, несколько типов лекарств, включая Remdesivir (ремдесивир) и японский Favipiravir (Фавипивавир), во время исследований показали клиническую эффективность в лечении нового типа коронавируса.
РИА Новости 09:49
Общество

Инвалиды третьей группы получат право на бесплатную парковку

Инвалиды III группы, получившие до 1 июля 2020 года опознавательный знак «Инвалид» и пользующиеся правом на бесплатную парковку, сохранят это право.
Кубань 24 14 февраля в 02:31
Политика

Захарова сообщила о словах Помпео после встречи с Лавровым в Мюнхене

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поделилась тем, что сказал госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.
Вечерняя Москва 14 февраля в 11:02
Происшествия

Настоятель храма в Москве сообщил детали задержания напавшего с ножом

РБК 09:30
Спорт

Лыжник Большунов завоевал серебро в гонке преследования на «Ски Туре»

Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в гонке преследования классическим стилем на «Ски Туре» в шведском Эстерсунде.
Коммерсантъ 09:32
Футбол

Ротенберг подтвердил, что Шатов отказался переходить в «Сочи»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг подтвердил информацию о том, что полузащитник «Зенита» Олег Шатов не перейдет в черноморский клуб.
Матч ТВ 07:10
Культура

Автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов погиб в Австралии

Автор популярного ремикса на саундтрек к фильму "Бригада" композитор Андрей Иванов погиб в Австралии, сообщил телеведущий Михаил Козырев на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 04:50
Происшествия

Рядового Шамсутдинова пнули перед расстрелом

По материалам дела, незадолго до бойни рядовой Мухатов пнул рядового Шамсутдинова за то, что тот отправился курить в неположенное время.
Коммерсантъ 14 февраля в 08:14
Политика

Путин рассказал о противниках идеи о бесплатном питании в школах

Президент России Владимир Путин заявил, что инициатива о бесплатном горячем питании для учеников начальных классов «непросто далась», поскольку «все были против» неё.
RT на русском 10:19
Армия и оружие

Трофейный Т-90 бросили в бой против сирийской армии

Боевики в сирийской провинции Алеппо бросили в бой против правительственной армии трофейный танк Т-90.
Lenta.ru 09:35
Политика

Российский посол рассказал о кампании по искажению истории в Польше

Польские власти усилили кампанию по фальсификации истории в преддверии 75-й годовщиной Победы СССР в Великой Отечественной войне, заявил журналистам посол России в Польше Сергей Андреев.
РИА Новости 08:56
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости вчера в 06:51
Шоу-бизнес

Галкин показал подписчикам радость Лизы и Гарри от поездки в отпуск

Российский шоумен Максим Галкин отправился в семейное путешествие, чем поделился с подписчиками своего Instagram, опубликовав в сториз неподдельную радость своих детей – Лизы и Гарри Галкиных.
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Хирург рассказал об опасности цирроза печени из-за легкого алкоголя

Руководитель Центра портальной гипертензии и экстренной хирургии Гарик Манукьян в беседе с "Говорит Москва" предупредил, что цирроз печени возникает вне зависимости от крепости алкогольных напитков.
РИА Новости 07:47
Стрельба в КалининградеБольше новостей по теме
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