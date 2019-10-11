Происшествия
Политическая ЭкспертизаПодозреваемый в убийстве 9-летней девочки в Саратове имеет судимости
Подозреваемый в убийстве 9-летней девочки в Саратове ранее был судим за изнасилование и кражи. Соответствующую информацию приводит ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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с чего всё началось
Подозреваемый в убийстве девятилетней Лизы Киселевой из Саратова мужчина уже был судим, рассказал «360» источник в правоохранительных органах. На его счету несколько преступлений. В 2001 году мужчине выписали административный штраф за мелкое хулиганство.Телеканал 360°01:56
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Общество
Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов
Российская газета 07:23
Общество
В России ввели категорию чрезвычайно высокого риска пожарной опасности
«Проведение плановых проверок объектов защиты в зависимости от присвоенной категории риска осуществляется со следующей периодичностью: для категории чрезвычайно высокого риска — один раз в год», — говорится в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
RT на русском 06:56
Политика
Путин: Зеленский не смог обеспечить развод сил в Донбассе
Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в районах Золотого и Петровского в Донбассе.
Коммерсантъ 06:12
Политика
Петербургский депутат пожаловался в ФСБ на угрозы в свой адрес
Муниципальный депутат от "Партии роста" округа № 72 Фрунзенского района Петербурга Вячеслав Кулекин заявил в ФСБ о давлении и угрозах в его адрес, а также в адрес его семьи Кулекин отметил, что угрожавший - представитель "Единой России", и он требует от него сдать мандат и угрожает ему и его семье в случае отказа.
Neva.Today 06:11
Происшествия
Жители Саратова несут цветы и игрушки к месту убийства девочки
Жители Саратова устроили мемориал из цветов, мягких игрушек и свечей возле гаража, в котором нашли убитой девятилетнюю девочку, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:40
Происшествия
В ДР Конго разбился Ан-72 с россиянами на борту
Посольство РФ в Демократической республике Конго (ДРК) подтвердило, что на борту разбившегося военно-транспортного самолета Ан-72 были россияне, заявила "Интерфаксу" представитель дипмиссии Наталья Кононова.
Интерфакс 07:42
Происшествия
«Победа» планирует взыскать расходы с «Кольцово» за задержку рейсов
Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") планирует взыскать расходы с аэропорта "Кольцово" за задержку рейсов после аварийной посадки самолета Ан-12, сообщила журналистам официальный представитель компании.
РИА Новости 06:10
Происшествия
В Саратове подняли вопрос о смертной казни после убийства девочки
Вопрос о возможности отмены в России моратория на смертную казнь снова обсуждается после убийства в Саратове 9-летней девочки.
РИА Новости 05:45
Здоровье
Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом
Второе место заняла Якутия, где коэффициент заболеваемости составил 23 случая на 10 тыс. взрослого населения - всего это больше тысячи человек, уточняет издание.
Газета.Ru 03:12
Экономика
Медведев потребовал устранить «банковский роуминг»
Банковские комиссии при переводе средств между регионами России («банковский роуминг») в рамках одного банка должны быть устранены.
Банки.ру вчера в 06:32
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
REGNUM 09 октября в 07:00
Армия и оружие
В Турции заявили о ликвидации «342 террористов» в ходе операции в САР
RT на русском 06:41
Единоборства
Федор Емельяненко может завершить карьеру после боя в Москве
Российский боец Федор Емельяненко может закончить карьеру после проведения боя в Москве. Об этом сообщили в спортивной организации Bellator.
МК-Спорт 07:24
Политика
В России обнаружили потерю 150 миллиардов из-за США
Российская рыбопромышленная отрасль потеряла порядка 150 миллиардов рублей из-за соглашения с США о морской границе.
Lenta.ru 03:19
Шоу-бизнес
Стас Михайлов сообщил о блокировке аккаунта в поддержку Заворотнюк
Музыкант Стас Михайлов в сторис Instagram сообщил, что аккаунт в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, борется с раком мозга, был заблокирован администрацией Instagram.
Телепрограмма вчера в 23:06
Происшествия
В Красном море взорвали иранский танкер
В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.
Коммерсантъ 02:57
Экономика
Кабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости
Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".
Российская газета вчера в 07:10
Технологии
Роскомнадзор обвинил Sony PlayStation в наплевательстве на россиян
Наверняка все помнят масштабную блокировку в 2018 году, когда во время борьбы Роскомнадзора с Telegram многие сторонние сервисы оказались заблокированы.
Ридус вчера в 17:17
Происшествия
«Ъ»: подполковник ФСБ уволен за использование мобильного телефона
В Москве уволен подполковник ФСБ Михаил Самохин из-за обнаруженного личного мобильного телефона, мужчина нарушил запрет на "использование абонентских устройств беспроводной связи на объектах органов Федеральной службы безопасности".
Газета.Ru 05:01
Происшествия
В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета
Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
РИА Новости вчера в 14:02
Экономика
Миноритарий девелоперской группы ПИК продал более 2% акций компании
Компания Firlibia Holdings Limited, бенефициаром которой выступает Марк Роудс, продала 14,2 млн акций, что соответствует примерно 2,15% капитала компании через процедуру ускоренного формирования книги заявок, сообщил РБК вице-президент по рынкам капитала и корпоративным финансам ГК «ПИК» Юрий Ильин.
РБК вчера в 05:41
Общество
Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком
"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.
Газета.Ru 03:22
Общество
Названы десять самых перспективных городов России по версии Forbes
Российская газета 03:30
Происшествия
В Подмосковье найдены тела двоих стюардов
Тела двоих мужчин найдены в квартире в подмосковных Химках, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального ГСУ СК.
Российская газета вчера в 05:04
Авто
Новый пикап Great Wall Pao может приехать на рынок России
Компания Great Wall начала прием заявок на новый большой пикап Pao (P-Series) в сентябре текущего года.
Новые автомобили вчера в 01:12