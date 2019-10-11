Происшествия
Политическая ЭкспертизаПодозреваемый в убийстве 9-летней девочки в Саратове имеет судимости
Подозреваемый в убийстве 9-летней девочки в Саратове ранее был судим за изнасилование и кражи. Соответствующую информацию приводит ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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с чего всё началось
Подозреваемый в убийстве девятилетней Лизы Киселевой из Саратова мужчина уже был судим, рассказал «360» источник в правоохранительных органах. На его счету несколько преступлений. В 2001 году мужчине выписали административный штраф за мелкое хулиганство.Телеканал 360°01:56
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 06:24, Вашингтон
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В Лондоне состоялась премьера второй части фильма «Малефисента»
В Лондоне состоялся премьерный показ второй части фильма «Малефисента».
Общественное телевидение России вчера в 00:28
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Лауреатом Нобелевской премии мира стал премьер-министр Эфиопии
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Медведев потребовал прекратить банковский роуминг
В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
Ведомости вчера в 08:44
Здоровье
Минздрав назвал самые распространенные болезни младенцев
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Доктор Питер 03:30
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Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
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Шоу-бизнес
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В ближайшее время модель станет мамой. Поклонницы Анастасии Решетовой ждут не дождутся пополнения в звездном семействе.
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Путин: Зеленский не смог обеспечить развод сил в Донбассе
Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в районах Золотого и Петровского в Донбассе.
Коммерсантъ 06:12
Общество
Сын журналистки ворвался в студию и прервал прямой эфир
Lenta.ru вчера в 04:21
Футбол
Зенитовцы помогли сборной России разгромить Шотландию со счетом 4:0
Футболисты «Зенита» помогли сборной России по футболу разгромить Шотландию со счетом 4:0. Матч квалификации на Евро-2020 прошел в московских «Лужниках» вечером 10 октября.
КП - Санкт-Петербург вчера в 16:44
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Evo-rus.com 09 октября в 23:51
Происшествия
В Подмосковье найдены тела двоих стюардов
Тела двоих мужчин найдены в квартире в подмосковных Химках, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального ГСУ СК.
Российская газета вчера в 05:04
Политика
Путин рассказал, как относится к либерализму
«Ничего против либерализма не имею, но у нас есть свои традиции, веками устоявшиеся культурные формы взаимодействия», — напомнил Путин.
Телеканал 360° 05:51
Политика
Пашинян ответил Алиеву об установке памятника Гарегину Нжде
Премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о недопустимости установки памятника Гарегину Нжде в Ереване.
REGNUM 05:44
Политика
Якутский шаман Александр Габышев решил возобновить поход на Москву
Афиша Daily вчера в 11:35
Политика
В России обнаружили потерю 150 миллиардов из-за США
Российская рыбопромышленная отрасль потеряла порядка 150 миллиардов рублей из-за соглашения с США о морской границе.
Lenta.ru 03:19
Происшествия
Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии
В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Lenta.ru 02:42
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Минтруд хочет изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком
Как следует из документа, «если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается».
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Культура
Масляков отреагировал на слова о поборах в КВН
Президент Международного союза КВН Александр Масляков удивился сообщению о поборах в клубе, о чем ранее заявил бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров в интервью журналисту Юрию Дудю.
ФАН 09 октября в 07:17
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Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии
Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 08:15
Футбол
Самолёт с польскими футболистами сел в Челябинске вместо Екатеринбурга
Воздушное судно, следовавшее в екатеринбургский аэропорт «Кольцово», не смогло совершить посадку в месте назначения из-за аварийной посадки военно-транспортного самолета Ан-12.
REGNUM вчера в 07:39
Армия и оружие
В Турции сообщили о гибели первого военного в ходе операции в Сирии
Первый турецкий военнослужащий погиб в ходе операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии, сообщил глава Минобороны республики Хулуси Акар.
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Происшествия
Адвокат Голунова попросил ГП передать материалы на полицейских в ФСБ
Адвокат Ивана Голунова Сергей Бадамшин попросил Генпрокуратуру передать материалы проверки в отношении сотрудников полиции, которые задерживали журналиста, в управление «М» ФСБ.
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Политика
В ЕС отреагировали на угрозы Эрдогана выпустить в Европу беженцев
Угрозы турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана выпустить в Европу беженцев в случае, если Евросоюз назовет военную операцию Анкары в Сирии вторжением, неприемлимы.
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Политика
Украинцы-информаторы Джулиани по делу Байдена арестованы в США
В США арестованы двое уроженцев Советского Союза, а ныне бизнесменов из Флориды, имеющих гражданство Украины, – Лев Парнас и Игорь Фруман – по обвинению в помощи адвокату главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфу Джулиани инициировать расследование на Украине против бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера.
Газета.Ru вчера в 13:59
Здоровье
Любимые методы профилактики простуды признали бесполезными для россиян
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Lenta.ru вчера в 01:49