Подозреваемый в убийстве девятилетней Лизы Киселевой из Саратова мужчина уже был судим, рассказал «360» источник в правоохранительных органах. На его счету несколько преступлений. В 2001 году мужчине выписали административный штраф за мелкое хулиганство.

с чего всё началось

Подозреваемый в убийстве 9-летней девочки в Саратове ранее был судим за изнасилование и кражи. Соответствующую информацию приводит ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Подозреваемый в убийстве 9-летней девочки в Саратове имеет судимости

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