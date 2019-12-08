Задержанный по подозрению в убийстве грузинского боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине подал ходатайство о предоставлении политического убежища в Германии, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Подозреваемый в убийстве Хангошвили попросил убежища в Германии

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