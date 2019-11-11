Происшествия
РБКПодозреваемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ заплакал в суде
Подозреваемый в убийстве аспирантки доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов заплакал в суде.
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Олегу Соколову предъявили обвинение по делу об убийстве 24-летней аспирантки
Телеканал Санкт-Петербург07:48
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Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф пропустит Гран-при Бразилии.
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Первые пятна нового цикла активности обнаружены на Солнце
Первый заместитель директора ИСЗФ СО РАН доктор физико-математических наук Сергей Олемской считает, что о наступлении нового цикла можно будет говорить, только если в ближайшее время начнется интенсивный рост пятен.
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Основатель «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле
В Стамбуле найден мертвым основатель некоммерческой организации Mayday Rescue и бывший сотрудник британской разведки Ми-6 Джеймс Ле Мезюрье.
BFM.ru 07:24
Футбол
«Шахтер» обыграл «Динамо», матч остановили из-за расизма
Нева Спорт вчера в 12:39
Общество
В Гидрометцентре назвали срок наступления климатической зимы в России
По словам метеоролога, период предзимья длится с середины октября по середину декабря, когда наступает климатическая зима.
Экономика сегодня вчера в 13:16
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Песков оценил данные о недвижимости Асада в «Москва-Сити»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о том, имеется ли у президента Сирии Башара Асада недвижимость на территории "Москва-Сити".
Газета.Ru 08:24
Шоу-бизнес
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Поклонники активно комментируют данный снимок. Известная телеведущая Лера Кудрявцева в августе прошлого года стала мамой во второй раз.
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Зеленский пообещал доработать закон о рынке земли
Вопрос о продаже земли иностранцам будет решаться на референдуме, заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщил 11 ноября телеканал 112.ua.
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Президент России Владимир Путин призвал не повторять ошибок СССР при закупках отечественного оборудования в рамках исполнения национальных проектов.
РИА Новости 06:50
Шоу-бизнес
Британцы считают, что Меган Маркл беременна во второй раз
Совсем недавно британцы обсуждали возможную беременность Кейт Миддлтон, а теперь переключились на Меган Маркл — поклонники королевской семьи уверены, что герцогиня Сассекская ожидает второго ребенка.
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Происшествия
Падение женщины с детьми из окна в Москве признали убийством
Следствие возбудило уголовное дело по статье «Убийство» по факту падения женщины с двумя малолетними детьми из окна жилого дома на северо-востоке Москвы.
Lenta.ru 02:46
Происшествия
Россиянин заказал киллеру мать ради квартиры в Москве
Следователи задержали мужчину по подозрению в подготовке убийства собственной матери.
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Бывший мэр Нью-Йорка Блумберг может стать кандидатом в президенты США
The New York Times сообщила в четверг, что бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумбергнамерен выдвинуть свою кандидатуру на первичные выборы в штате Алабама в марте 2020 года.
Информационное агентство FederalCity 08 ноября в 10:25
Авто
Автомобили в России дорожают при падении спроса
Рифей-Пермь вчера в 22:47
Политика
Песков рассказал о тщательной проверке имущества прокурора Москвы
Контрольное управление администрации президента РФ может, если сочтет нужным, перепроверить декларацию об имуществе главного прокурора Москвы Дениса Попова.
REGNUM 07:27
Происшествия
Пропавшую неделю назад жительницу Екатеринбурга нашли в колонии
Молодая жительница Екатеринбурга, о пропаже которой родственники заявили на прошлой неделе, нашлась в исправительной колонии.
Российская газета 07:57
Космос
NASA зафиксировало звездную вспышку рекордной силы
От карлика к пульсару течет постоянный поток водорода, который скапливается в аккреционном диске вокруг второго.
Naked Science 08:08
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После тренировки сборной России Дзюба пообщался с болельщиками
Сборная России в своем официальном Twitter опубликовала видео того, как нападающий российской команды Артем Дзюба общается с болельщиками после тренировки.
Спорт-Экспресс 04:54
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Зрители признали «Мстителей: Финал» главным фильмом 2019 года
Лучшей актрисой стала Зендая Колман («Человек-паук: Вдали от дома»), она же победила в номинации «Звезда драматического сериала» за роль в «Эйфории».
Афиша Daily 04:15
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РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 15:59
Общество
В Кремле назвали сумму хищений при строительстве космодрома Восточный
При строительстве космодрома Восточный злоумышленниками было похищено 11 млрд рублей, из них удалось вернуть 3,5 млрд рублей.
Известия 06:52
Игры
Тысячи игроков в Red Dead Redemption 2 на ПК пропустили сюжетную главу
В сети набирают популярность моды для Red Dead Redemption 2 на ПК, которые позволяют пропустить вступительную главу.
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Семья Заворотнюк выразила недоумение заявлением Разина о ее здоровье
Семья Анастасии Заворотнюк ответила на заявление музыкального продюсера Андрея Разина о состоянии здоровья актрисы.
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Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС
Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.
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В воинской части в Бурятии найден мертвым контрактник
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После смерти Михаила Задорнова жены сатирика смогли найти общий язык
Оказалось, что Велта Задорнова иногда приезжает в гости к Алене Бомбиной, с которой ее сблизило общее горе.
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URA.Ru вчера в 05:22
Шоу-бизнес
Рудковская отказалась комментировать расставание с Плющенко
Известная российская телеведущая и продюсер Яна Рудковская отказалась отвечать на вопросы журналистов о том, действительно ли в отношениях с фигуристом Евгением Плющенко есть серьезные разногласия.
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Игры
Sony запатентовала новый картридж для консолей
Портал LetsGoDigital рассказал о неожиданной патентной заявке Sony: компания зарегистрировала в бразильском патентном ведомстве неизвестное устройство - судя по первому изображению, это новый игровой картридж для консоли.
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