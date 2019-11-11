Преподаватель СПбГУ, историк Олег Соколов, задержанный за убийство своей возлюбленной, аспирантки Анастасии Ещенко, заплакал в суде. Так Соколов отреагировал на вопрос о том, сожалеет ли он об убийстве девушки.

с чего всё началось

Как сообщает телеканал, Соколов заплакал после вопроса о том, сожалеет ли он об убийстве девушки. Ранее адвокат подозреваемого Александр Почуев сообщил, что Соколов решил просить суд отправить его в СИЗО, так как он «раскаивается и не может находиться на свободе».

Подозреваемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ заплакал в суде

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