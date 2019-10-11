Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаПодозреваемый в убийстве девочки в Саратове был судим за изнасилование

Подозреваемый в убийстве 9-летней девочки в Саратове ранее несколько раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе, за изнасилование.
Читать в источнике
Комментировать58
с чего всё началось

Стали известны судимости задержанного за убийство школьницы из Саратова

Подозреваемый в убийстве девятилетней Лизы Киселевой из Саратова мужчина уже был судим, рассказал «360» источник в правоохранительных органах. На его счету несколько преступлений. В 2001 году мужчине выписали административный штраф за мелкое хулиганство.
Телеканал 360°01:56

Подробнее о событии

Озвучены подробности прошлых преступлений подозреваемого в убийстве Лизы Киселевой

Регион 6409:08

Изнасилование убитой в Саратове школьницы опровергли

Lenta.ru05:16

Стали известны судимости задержанного за убийство саратовской школьницы

Говорит Москва02:20

Подозреваемый в убийстве саратовской школьницы был судим за изнасилование

Национальная служба новостей03:35

Стало известно имя подозреваемого в убийстве девочки в Саратове

Газета.Ru03:52

Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове был ранее судим за изнасилование

ТАСС03:45

Стали известны судимости задержанного за убийство школьницы из Саратова

Телеканал 360°01:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 09:28, Вашингтон
Политика

Боевую летающую тарелку создали в Китае

Sibnet Новости 01:34
Экономика

Исполнение бюджета России оказалось самым низким за 11 лет

Хотя на конец сентября 2019 года Минфин израсходовал на 5% больше денег, чем на ту же дату прошлого года, процент исполнения исторически низкий из-за общего плана по расходам в 2019 году, увеличившегося почти на 15% в номинальном выражении к 2018 году.
РБК 08:19
Армия и оружие

Глава МИД Турции объяснил причины покупки Анкарой ЗРК С-400 у России

Известия 05:39
Общество

Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком

"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.
Газета.Ru 03:22
Происшествия

СМИ сообщили об увольнении подполковника ФСБ из-за телефона

Полковника ФСБ уволили за использование мобильного телефона в спецпомещении, сообщил "Коммераснтъ".
РИА Новости 07:35
Футбол

РПЛ изменила время начала матча «Локомотив» — «Спартак»

Пресс-служба РПЛ объявила об изменениях в расписании матчей 14-го тура.
Матч ТВ 09:16
Происшествия

Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове признал вину

Подозреваемый в убийстве девятилетней Лизы Киселёвой в Саратове дал признательные показания. Он был ранее судим за разбой и изнасилование.
RT на русском 07:47
Общество

Умер советский космонавт Алексей Леонов

Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости 07:15
Политика

В Ашхабаде начался саммит глав государств-членов СНГ

Заседание совета глав государств-членов СНГ, в котором принимает участие президент России Владимир Путин, проходит в пятницу в столице Туркмении, началась встреча с общения лидеров в узком составе.
РИА Новости 02:37
Армия и оружие

Раскрыт состав танкового кулака Турции в Сирии

Lenta.ru вчера в 12:31
Политика

Вован и Лексус разыграли сенатора США Линдси Грэма

Газета.Ru 06:36
Технологии

В Великобритании выпустили банковскую карту из золота

Live24 08:54
Здоровье

Минздрав нашел серьезные нарушения в онкоцентре Блохина

Как отметил ТАСС, комиссия Минздрава не нашла нарушений для увольнения нового директора.
Lenta.ru вчера в 04:45
Армия и оружие

Шойгу рассказал о навязывающих россиянам чуждые ценности силах

Известия 09:01
Кино

Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»

В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 08:04
Политика

Зеленский заявил о необходимости встречи с Путиным

Владимир Зеленский заявил о необходимости встречи с Путиным, чтобы прекратить конфликт на Донбассе.
Деловое.ТВ вчера в 05:32
Общество

Роскачество нашло нарушения во всех проверенных пивных напитках

Роскачество исследовало пивные напитки и обнаружило, что производители маскируют под эту категорию совсем другие по свойству продукты, причем ни один из них не соответствует ГОСТу.
РИА Новости 01:15
Шоу-бизнес

Заворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ

Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 08:33
Гаджеты

Создана операционная система для условий постапокалипсиса Collapse OS

Вирджил Дупрас разработал операционную систему для условий постапокалипсиса.
OAnews вчера в 12:38
Религия

В Екатеринбурге опасаются протестного «голосования» в опросе о храме

Протестное голосование может усилиться из-за излишне ретивых руководителей, которые мобилизуют своих работников на голосование за площадку в центре города.
REGNUM 02:36
Политика

Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости 09 октября в 09:54
Происшествия

В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета

Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
РИА Новости вчера в 14:02
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк выступила с официальным заявлением

Вчера группа неравнодушных людей создала официальный аккаунт в Инстаграме в поддержку Анастасии.
7Дней.ру 08:00
Происшествия

В ДР Конго разбился грузовой Ан-72 с россиянами на борту

Российская газета 08:30
Политика

Зеленский заявил, что не забудет о Крыме

Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на мероприятиях по случаю Дня защитника Украины, заявил, что никогда не забудет о Крыме.
RT на русском 07:25
Здоровье

Выявлена связь между раком и питанием вне дома

Специалисты пришли к выводу, что готовая еда и фастфуд могут стать причиной развития рака из-за содержания в такой еде перфтороктансульфоновой кислоты (ПФАС).
iReactor вчера в 23:01
Технологии

В Китае построили «безголовую» субмарину

В 2018 году в Китае осуществили спуск на воду подводной лодки, в верхней части которой отсутствует рубка.
Наша версия 01:46
Происшествия

Убивший родителей в Лондоне гражданин РФ получил 26 лет тюрьмы

Мужчина проведет в заключении 26 лет, передает 11 октября радиостанция LBC.
REGNUM 08:05
Общество

Навальный рассказал о требовании прокуратуры арестовать его квартиру

Коммерсантъ 06:43
Армия и оружие

Россия не уверена, что Турция сможет сдержать боевиков

После турецкого входа, курды бросают эти лагеря, боевики ИГ (организация запрещена в России) просто могут разбежаться, подчеркнул Путин.
Вести.Ru 06:37
Комментарии
ещё по теме
Главное