Подозреваемый в убийстве девятилетней Лизы Киселевой из Саратова мужчина уже был судим, рассказал «360» источник в правоохранительных органах. На его счету несколько преступлений. В 2001 году мужчине выписали административный штраф за мелкое хулиганство.

с чего всё началось

Подозреваемый в убийстве 9-летней девочки в Саратове ранее несколько раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе, за изнасилование.

Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове был судим за изнасилование

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