Происшествия
Российская газетаПодозреваемый в убийстве девочки в Саратове был судим за изнасилование
Подозреваемый в убийстве 9-летней девочки в Саратове ранее несколько раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе, за изнасилование.
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с чего всё началось
Подозреваемый в убийстве девятилетней Лизы Киселевой из Саратова мужчина уже был судим, рассказал «360» источник в правоохранительных органах. На его счету несколько преступлений. В 2001 году мужчине выписали административный штраф за мелкое хулиганство.Телеканал 360°01:56
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