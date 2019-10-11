Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаПодозреваемый в убийстве девочки в Саратове был судим за изнасилование

Подозреваемый в убийстве 9-летней девочки в Саратове ранее несколько раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе, за изнасилование.
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с чего всё началось

Стали известны судимости задержанного за убийство школьницы из Саратова

Подозреваемый в убийстве девятилетней Лизы Киселевой из Саратова мужчина уже был судим, рассказал «360» источник в правоохранительных органах. На его счету несколько преступлений. В 2001 году мужчине выписали административный штраф за мелкое хулиганство.
Телеканал 360°01:56

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Озвучены подробности прошлых преступлений подозреваемого в убийстве Лизы Киселевой

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Стали известны судимости задержанного за убийство саратовской школьницы

Говорит Москва02:20

Изнасилование убитой в Саратове школьницы опровергли

Lenta.ru05:16

Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове был ранее судим за изнасилование

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Стало известно имя подозреваемого в убийстве девочки в Саратове

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Предполагаемый убийца девочки из Саратова имел судимость за изнасилование

РБК04:52

Стали известны судимости задержанного за убийство школьницы из Саратова

Телеканал 360°01:56
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Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове признал вину

Подозреваемый в убийстве девятилетней Лизы Киселёвой в Саратове дал признательные показания. Он был ранее судим за разбой и изнасилование.
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