Происшествия
REGNUMПредполагаемый убийца девочки в Саратове сознался в преступлении
Как рассказал сам подозреваемый, несколько месяцев назад он самовольно завладел старым заброшенным гаражом. 9 октября проходившая мимо девочка поинтересовалась, его ли это гараж. Мужчина предположил, что объект может принадлежать семье малолетней, и, испугавшись разоблачения, расправился с ребёнком.
Читать в источнике
Оценить18
Мужчина предположил, что недвижимое имущество может принадлежать семье малолетней. Испугавшись разоблачения, он затащил девочку в гараж и совершил ее убийство.
с чего всё началось
Следственный комитет России сообщил на своем сайте, что задержанный по подозрению в убийстве 9-летней девочки в Саратове Михаил Туватин сознался в совершенном преступлении.Московский Комсомолец04:39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 04:51, Ашберн
Происшествия
Стало известно имя подозреваемого в убийстве девочки в Саратове
В СМИ появились сведения о том, что подозреваемым в убийстве девятилетней школьницы в Саратове оказался 35-летний местный житель Михаил Туватин.
Происшествия
Чемпион мира по боксу попал в серьезное ДТП
Политика
Путин рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД
Президент России Владимир Путин рассказал, к чему может привести выход Соединенных Штатов Америки из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Общество
На Японию движется мощнейший за последние 60 лет тайфун
На Японию надвигается тайфун "Хагибис", сопоставимый по силе с тайфуном "Ида", который обрушился на страну в 1958 году.
Космос
ТЦТР Якутии вручили премию за развитие спутниковой связи
Премию в номинации «За вклад в развитие спутниковой связи в труднодоступных населенных пунктах» была присуждена ГУП «Технический центр телевидения и радиовещания Республики Саха (Якутия)».
Политика
Норвегия отказалась от противоракетного щита НАТО из-за России
Власти Норвегии решили, что не будут присоединяться к противоракетному щиту НАТО, а также отказались закупать и интегрировать в свою оборонную систему соответствующее военное оборудование, сообщает TV2.
Происшествия
Экс-президент Киргизии Атамбаев не явился на заседание суда
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отказался приезжать в суд на заседание по уголовному делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, фигурантом которого он является.
Гаджеты
GDDR6 в массы. GeForce GTX 1660 Super точно получит память нового поколения
Ходили слухи, что память GDDR6 получит и новая GeForce GTX 1660 Super, которая готовится к анонсу.
Здоровье
Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом
Шесть из десяти регионов с наибольшими количеством заболевших находятся на Дальнем Востоке.
Происшествия
Ан-12 совершил аварийную посадку в Екатеринбурге
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк отреагировала на слова поддержки от Стаса Михайлова
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна в Instagram поблагодарила певца Стаса Михайлова за ранее опубликованный пост с поддержкой в адрес актрисы.
Политика
Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта
Российский президент Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года.
Кино
Успех нового Джокера расстроил музыканта Джареда Лето
Происшествия
Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии
В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Авто
Nissan отзовет в России более 160 тысяч автомобилей
Шоу-бизнес
Надежда Грановская показала идеальную растяжку
Певица показала в Instagram идеальную растяжку.
Футбол
Сборная России разгромила Шотландию, Дзюба оформил дубль
В концовке игры Дзюба оформил дубль и отдал голевую передачу на Александра Головина, который довел счет до разгромного — 4:0.
Общество
Эль Фаннинг назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей
Молодая актриса назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей, но отметила, что та была «очень хороша».
Политика
Зеленский назвал странным отсутствие авиасообщения между РФ и Украиной
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отсутствие прямого авиасообщения с Россией.
Армия и оружие
В Турции сообщили о гибели первого военного в ходе операции в Сирии
Первый турецкий военнослужащий погиб в ходе операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии, сообщил глава Минобороны республики Хулуси Акар.
Технологии
Китай построил «безголовую» субмарину
Китай построил субмарину, в верхней части корпуса которой не заметно рубки, сообщает Forbes со ссылкой на разведку, проведенную на основе открытых источников (спутниковые снимки).
Политика
Зеленский отверг возможность автономии Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона отверг возможность предоставление Донбассу автономии, передает «Интерфакс-Украина».
Гаджеты
«Яндекс» представил управляемую жестами «Яндекс.Станцию Мини»
Новая версия умной колонки получила название «Яндекс.Станция Мини», которое говорит само за себя.
Космос
«Спектр-РГ» подвергся неизвестному воздействию в космосе
Российско-германская космическая обсерватория «Спектр-РГ» подверглась неизвестному воздействию в космосе.
Авто
Ретро-автомобили могут получить льготы
Согласно новому государственному стандарту, в котором будут отмечены критерии принадлежности транспортного средства к классическим или раритетным, владельцы получат определенные льготы, в том числе на страхование, будут освобождены от уплаты транспортного налога и смогут проходить техосмотр по старым правилам.
Здоровье
Более половины россиян старше 30 лет страдают от ожирения
Свыше 50% жителей России старше 30 лет страдают от ожирения.
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
Общество
Минтруд хочет изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком
Как следует из документа, «если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается».
Политика
Зеленский признал отсталость украинского Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в находившемся под юрисдикцией Украины Крыму отсутствовала «цивилизация и инфраструктура».
Комментарии