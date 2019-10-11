Происшествия

REGNUMREGNUMПредполагаемый убийца девочки в Саратове сознался в преступлении

Как рассказал сам подозреваемый, несколько месяцев назад он самовольно завладел старым заброшенным гаражом. 9 октября проходившая мимо девочка поинтересовалась, его ли это гараж. Мужчина предположил, что объект может принадлежать семье малолетней, и, испугавшись разоблачения, расправился с ребёнком.
Читать в источнике
Комментировать46
Светлана Петренко
Мужчина предположил, что недвижимое имущество может принадлежать семье малолетней. Испугавшись разоблачения, он затащил девочку в гараж и совершил ее убийство.
— Светлана ПетренкоРамблер 04:31
с чего всё началось
Следственный комитет России сообщил на своем сайте
, что задержанный по подозрению в убийстве 9-летней девочки в Саратове Михаил Туватин сознался в совершенном преступлении.
Московский Комсомолец04:39

Подробнее о событии

Житель Саратова объяснил, почему убил девочку

РИА Новости04:36

Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове рассказал о мотивах преступления

Пятый канал04:02

СКР опубликовал официальное видео по поводу убийства Лизы Киселевой

КП - Саратов04:30

Следственный комитет РФ назвал мотивы убийства 9-летней Лизы Киселевой

Четвертая Власть04:30

Убийство Лизы Киселевой: причиной трагедии мог стать гараж

Саратов 2404:19

Задержанный житель Саратова признался в убийстве 9-летней девочки

Интерфакс04:18

Убийство Лизы. Назван мотив, к месту преступления несут цветы

Взгляд-инфо04:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 04:51, Ашберн
Происшествия

Стало известно имя подозреваемого в убийстве девочки в Саратове

В СМИ появились сведения о том, что подозреваемым в убийстве девятилетней школьницы в Саратове оказался 35-летний местный житель Михаил Туватин.
Газета.Ru 03:52
Происшествия

Чемпион мира по боксу попал в серьезное ДТП

Газета.Ru вчера в 09:31
Политика

Путин рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД

Президент России Владимир Путин рассказал, к чему может привести выход Соединенных Штатов Америки из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
ПолитРоссия 04:04
Общество

На Японию движется мощнейший за последние 60 лет тайфун

На Японию надвигается тайфун "Хагибис", сопоставимый по силе с тайфуном "Ида", который обрушился на страну в 1958 году.
Газета.Ru вчера в 23:21
Космос

ТЦТР Якутии вручили премию за развитие спутниковой связи

Премию в номинации «За вклад в развитие спутниковой связи в труднодоступных населенных пунктах» была присуждена ГУП «Технический центр телевидения и радиовещания Республики Саха (Якутия)».
ИА ЯСИА 02:55
Политика

Норвегия отказалась от противоракетного щита НАТО из-за России

Власти Норвегии решили, что не будут присоединяться к противоракетному щиту НАТО, а также отказались закупать и интегрировать в свою оборонную систему соответствующее военное оборудование, сообщает TV2.
Известия вчера в 13:22
Происшествия

Экс-президент Киргизии Атамбаев не явился на заседание суда

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отказался приезжать в суд на заседание по уголовному делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, фигурантом которого он является.
РБК 03:35
Волейбол

Волейболисты сборной России победили Италию на Кубке мира

Pravda.Ru 04:39
Гаджеты

GDDR6 в массы. GeForce GTX 1660 Super точно получит память нового поколения

Ходили слухи, что память GDDR6 получит и новая GeForce GTX 1660 Super, которая готовится к анонсу.
iXBT.com 04:16
Здоровье

Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом

Шесть из десяти регионов с наибольшими количеством заболевших находятся на Дальнем Востоке.
Газета.Ru 01:27
Происшествия

Ан-12 совершил аварийную посадку в Екатеринбурге

ТАСС вчера в 03:34
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк отреагировала на слова поддержки от Стаса Михайлова

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна в Instagram поблагодарила певца Стаса Михайлова за ранее опубликованный пост с поддержкой в адрес актрисы.
Радио Sputnik 03:36
Политика

Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта

Российский президент Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года.
Газета.Ru 03:39
Кино

Успех нового Джокера расстроил музыканта Джареда Лето

МТВ онлайн вчера в 23:38
Происшествия

Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии

В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Lenta.ru 02:42
Авто

Nissan отзовет в России более 160 тысяч автомобилей

Tvoe-avto.com 09 октября в 07:16
Шоу-бизнес

Надежда Грановская показала идеальную растяжку

Певица показала в Instagram идеальную растяжку.
OAnews 03:39
Футбол

Сборная России разгромила Шотландию, Дзюба оформил дубль

В концовке игры Дзюба оформил дубль и отдал голевую передачу на Александра Головина, который довел счет до разгромного — 4:0.
Реальное время вчера в 16:38
Общество

Эль Фаннинг назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей

Молодая актриса назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей, но отметила, что та была «очень хороша».
Дни24 вчера в 05:47
Политика

Зеленский назвал странным отсутствие авиасообщения между РФ и Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отсутствие прямого авиасообщения с Россией.
Российская газета 00:08
Армия и оружие

В Турции сообщили о гибели первого военного в ходе операции в Сирии

Первый турецкий военнослужащий погиб в ходе операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии, сообщил глава Минобороны республики Хулуси Акар.
РИА Новости 01:57
Технологии

Китай построил «безголовую» субмарину

Китай построил субмарину, в верхней части корпуса которой не заметно рубки, сообщает Forbes со ссылкой на разведку, проведенную на основе открытых источников (спутниковые снимки).
Lenta.ru вчера в 13:33
Политика

Зеленский отверг возможность автономии Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона отверг возможность предоставление Донбассу автономии, передает «Интерфакс-Украина».
Rambler News Service вчера в 12:24
Гаджеты

«Яндекс» представил управляемую жестами «Яндекс.Станцию Мини»

Новая версия умной колонки получила название «Яндекс.Станция Мини», которое говорит само за себя.
Astera 09 октября в 06:26
Космос

«Спектр-РГ» подвергся неизвестному воздействию в космосе

Российско-германская космическая обсерватория «Спектр-РГ» подверглась неизвестному воздействию в космосе.
Профиль 08 октября в 09:28
Авто

Ретро-автомобили могут получить льготы

Согласно новому государственному стандарту, в котором будут отмечены критерии принадлежности транспортного средства к классическим или раритетным, владельцы получат определенные льготы, в том числе на страхование, будут освобождены от уплаты транспортного налога и смогут проходить техосмотр по старым правилам.
32CARS.ru вчера в 03:09
Здоровье

Более половины россиян старше 30 лет страдают от ожирения

Свыше 50% жителей России старше 30 лет страдают от ожирения.
Известия 01:07
Общество

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

REGNUM 09 октября в 07:00
Общество

Минтруд хочет изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком

Как следует из документа, «если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается».
Коммерсантъ 00:15
Политика

Зеленский признал отсталость украинского Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в находившемся под юрисдикцией Украины Крыму отсутствовала «цивилизация и инфраструктура».
Lenta.ru 03:31
Комментарии
ещё по теме
Главное