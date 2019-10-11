с чего всё началось

Мужчина предположил, что недвижимое имущество может принадлежать семье малолетней. Испугавшись разоблачения, он затащил девочку в гараж и совершил ее убийство.

Как рассказал сам подозреваемый, несколько месяцев назад он самовольно завладел старым заброшенным гаражом. 9 октября проходившая мимо девочка поинтересовалась, его ли это гараж. Мужчина предположил, что объект может принадлежать семье малолетней, и, испугавшись разоблачения, расправился с ребёнком.

Предполагаемый убийца девочки в Саратове сознался в преступлении

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