Происшествия
Газета.RuПодозреваемый в убийстве девочки в Саратове признался
35-летний Михаил Туватин, задержанный по подозрению в убийстве девятилетней девочки в Саратове, признался в содеянном. На данный момент его допрашивают следователи, сообщила представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко ТАСС.
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Согласно этим показаниям, несколько месяцев назад он приметил старый заброшенный гараж, поменял там замок и самовольно завладел им. Девятого октября во время его нахождения в гараже мимо проходила потерпевшая. Она поинтересовалась, его ли это гараж.
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Общество
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