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Газета.RuГазета.RuПодозреваемый в убийстве девочки в Саратове признался

35-летний Михаил Туватин, задержанный по подозрению в убийстве девятилетней девочки в Саратове, признался в содеянном. На данный момент его допрашивают следователи, сообщила представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко ТАСС.
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Светлана Петренко
Согласно этим показаниям, несколько месяцев назад он приметил старый заброшенный гараж, поменял там замок и самовольно завладел им. Девятого октября во время его нахождения в гараже мимо проходила потерпевшая. Она поинтересовалась, его ли это гараж.
— Светлана ПетренкоРИА Новости 06:41

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