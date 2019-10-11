Происшествия
Газета.RuПодозреваемый в убийстве девочки в Саратове признался
35-летний Михаил Туватин, задержанный по подозрению в убийстве девятилетней девочки в Саратове, признался в содеянном. На данный момент его допрашивают следователи, сообщила представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко ТАСС.
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Согласно этим показаниям, несколько месяцев назад он приметил старый заброшенный гараж, поменял там замок и самовольно завладел им. Девятого октября во время его нахождения в гараже мимо проходила потерпевшая. Она поинтересовалась, его ли это гараж.
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Политика
Bloomberg: Трамп назначит послом США в России Джона Салливана
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США планируют отправить тысячи военных в Саудовскую Аравию после того, как там произошла атака на нефтяные объекты 14 сентября.
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Microsoft анонсировала следующее крупное обновление Windows 10
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Происшествия
Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме
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Дзюба открыл счет в матче с шотландцами
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Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения девочки в Ижевске
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Феллаини считает, что «МЮ» рано уволил Моуринью
Происшествия
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Политика
Министр обороны ФРГ оценила шансы остановить «Северный поток – 2»
Министр обороны ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что реализацию проекта «Северный поток – 2» уже нельзя остановить.
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В Китае построили «безголовую» субмарину
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Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк сделала заявление
Родственники поблагодарили за создание аккаунта против лжи и травли актрисы в СМИ.
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Путин объявил о разработке новых ракет в ответ США
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Согласно поправкам, получать денежные пособия по уходу за ребенком до полутора лет может лишь тот, кто фактически ухаживает за ним и тратит на это достаточное количество времени, даже если работает неполный рабочий день.
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