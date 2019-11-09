Происшествия
КоммерсантъПодозреваемый в убийстве историк СПбГУ оформил явку с повинной
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве женщины в квартире в Санкт-Петербурге, оформил явку с повинной, сообщил «РИА Новости» его адвокат Александр Почуев. По его словам, господин Соколов также сделал чистосердечное признание.
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Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Политика
«Би-би-си» ответил на обвинения в искажении слов Кадырова
В «Би-би-си» считают точным перевод слов с чеченского на русский Рамзана Кадырова о пользователях интернета.
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«Бавария» разгромила дортмундскую «Боруссию»
Космос
NASA установило почти все двигатели на ракету для полётов на Луну
Специалисты Национального управления Соединённых Штатов по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) установили третий из четырёх двигателей на ракету-носитель SLS.
Экономика
Квартиру Януковича в центре Киева сдали в аренду за 30 тыс. гривен
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) Украины сдает в аренду квартиру экс-президента страны Виктора Януковича в центре Киева.
Наука
Комнатные растения не очищают воздух в помещении
Происшествия
Кот спас ребенка от падения с лестницы
Культура
Гагарина расплакалась и покинула студию «Голоса»
Полина Гагарина, комментируя выступление певца, не смогла сдержать слез – она призналась, что пережить смерть ребенка не каждому хватит сил.
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Актриса Настя Задорожная выходит замуж
Российская актриса театра и кино, певица, модель Анастасия Задорожная выходит замуж.
Единоборства
Брата Нурмагомедова задушили в первом бою в UFC
Российский боец смешанного стиля (ММА) Абубакар Нурмагомедов проиграл немцу Давиду Заваде в первом раунде боя на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 163 в Москве.
Здоровье
С 2020 года Украина перестанет бесплатно лечить жителей без семейного врача
Услуги специализированной медицинской помощи со следующего года жители Украины будут получать бесплатно только по направлению семейного врача, терапевта или педиатра, с которым у пациента подписана декларация, или лечащего врача.
Футбол
Головин забил за «Монако» в матче с «Дижоном»
В матче 13-го тура Лиги 1 «Монако» принимает на своем поле «Дижон» (1:0, перерыв).
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
Происшествия
Для обезвреживания гранаты в общежитие МГУ вызваны саперы
Как сообщил «360» источник, знакомый с ситуацией, саперы вызваны по адресу улица Кравченко, дом 7.
Технологии
Android-приложение ai.type собирало данные пользователей
Только в 2017 году приложение собрало данные более 30 млн пользователей, которые находились в свободном доступе.
Происшествия
В Смоленской области погиб глава района при тушении пожара
Глава Холм-Жирковского района Смоленской области погиб, помогая тушить пожар в частном доме в своем муниципалитете.
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала фото, сделанное на 7-м месяце беременности
Саша Савельева показала фото, сделанное на 7-м месяце беременности Саша призналась, что долго думала, стоит ли делиться этими кадрами с подписчиками.
Общество
Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР
Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
Происшествия
Коллега назвал убийцу студентки из СПбГУ опасным человеком
Историк Евгений Понасенков рассказал, что предупреждал руководителя Олега Соколова о его "ненормальности".
Политика
У киевского консульства Польши националисты устроили акцию
В Киеве у польского консульства проходит акция националистов против задержания ветерана войны в Донбассе Игоря Мазура, передает интернет-издание "Громадське".
Общество
Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет
Народная артистка СССР, композитор и автор музыки к сотням советских песен, ставших символом своей эпохи, Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (с 1956 года - Волгоград), ее отец занимал должность секретаря РКП(б) Ново-Отраднинского райкома, а мать самостоятельно выучилась на парикмахера.
Общество
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Происшествия
В Башкирии рабочих завалило землей в траншее: один погиб
Футбол
Агент Вадим Шаблий: «Кононов — топ-тренер, несмотря на случившееся в „Спартаке“»
Агент Вадим Шаблий, который поддерживает близкие отношения с бывшим главным тренером «Спартака» Олегом Кононовым, рассказал о времени работы специалиста в московском клубе.
Общество
Росстат назвал регион, где мужчин больше, чем женщин
Среди регионов, где число мужчин практически равняется числу женщин, оказались Ямало-Ненецкий автономный округ (49,57 процента), Камчатский край (49,57 процента), Чечня (49,06 процента) и Ханты-Мансийский автономный округ с 49 процентами.