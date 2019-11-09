Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъПодозреваемый в убийстве историк СПбГУ оформил явку с повинной

Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве женщины в квартире в Санкт-Петербурге, оформил явку с повинной, сообщил «РИА Новости» его адвокат Александр Почуев. По его словам, господин Соколов также сделал чистосердечное признание.
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