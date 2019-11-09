Преподаватель СПбГУ, подозреваемый в жестоком убийстве 24-летней аспирантки, оформил явку с повинной. Как сообщила "Газете.Ru" одна из его студенток, он состоял в романтических отношениях с жертвой: вместе они занимались военно-историческими реконструкциями времен Наполеона.

Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ Соколов оформил явку с повинной

Здоровье Врач прокомментировала заявления о слабом здоровье миллениалов Ранее в ноябре федерация независимых американских страховщиков Blue Cross Blue Shield Association опубликовала отчет, согласно которому представители так называемого поколения миллениалов, родившиеся в 1981–1996 годах, теряют здоровье быстрее по сравнению с предыдущим поколением Х (родившиеся в 1961–1981 годах), а смертность среди них на 40% выше.

Политика Горбачев не связывает перестройку и распад СССР В нынешней Германии уверены, что ее единство стало возможным благодаря в том числе политике гласности и перестройки в СССР, которую проводил Горбачев.

Авто Легендарная Jawa готовит юбилейную новинку Напомним, год назад возрожденный бренд дебютировал сразу с двумя моделями в классическом стиле: Jawa и Forty Two.

Политика Зеленский поручил разработать запрещающий россиянам владеть СМИ закон Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров разработать законопроекты об урегулировании СМИ, а именно о стандартах для новостей, о борьбе с фейками и о запрете российским гражданам владеть украинскими СМИ.

Политика Бывший министр Украины предсказал скорый развал страны Бывший глава минтранса Украины и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко заявил, что страну может настигнуть судьба Югославии и она разделится на несколько меньших государств.

Здоровье Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.

Политика В Кремле раскрыли темы телефонного разговора Путина и Эрдогана В пресс-службе Кремля рассказали о темах телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом, который состоялся вечером в субботу, 9 ноября.

Политика Цемах решился дать показания по делу MH17 голландским следователям Как заявил ТАСС адвокат Владимир Цемаха Анатолий Кучерена, его подзащитный готов дать показания по делу разбившегося в Донецкой области в июле 2014 года рейса МН17.

Единоборства Завада прокомментировал победу над братом Нурмагомедова Немец Давид Завада прокомментировал победу над двоюродным братом Хабиба Нурмагомедова Абубакаром в его дебютном поединке в UFC на турнире в Москве.

Общество Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.

Экономика Valio может купить молочный завод под Петербургом Финская Valio рассматривает возможность стать совладельцем одного из крупнейших производителей молочных продуктов Петербурга и Ленобласти — ООО «Галактика».