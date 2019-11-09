Происшествия

Газета.RuГазета.RuПодозреваемый в убийстве доцент СПбГУ Соколов оформил явку с повинной

Преподаватель СПбГУ, подозреваемый в жестоком убийстве 24-летней аспирантки, оформил явку с повинной. Как сообщила "Газете.Ru" одна из его студенток, он состоял в романтических отношениях с жертвой: вместе они занимались военно-историческими реконструкциями времен Наполеона.
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Подозреваемый в убийстве девушки преподаватель оформил явку с повинной

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Адвокат заявил о явке с повинной подозреваемого в убийстве в Петербурге

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«Во всех историях есть свои скелеты в шкафу». Доцент Соколов написал явку с повинной и замолчал

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Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ Соколов оформил явку с повинной

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Задержанный в Петербурге историк признался в убийстве бывшей студентки

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Подозреваемый в убийстве преподаватель СПбГУ Соколов оформил явку с повинной

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Адвокат сообщил, что подозреваемый в убийстве историк СПбГУ оформил явку с повинной

ТАСС13:11
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