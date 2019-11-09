Происшествия
Газета.RuПодозреваемый в убийстве доцент СПбГУ Соколов оформил явку с повинной
Следственный комитет расследует дело в отношении 63-летнего доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, подозреваемого в жестоком убийстве 24-летней аспирантки. Мужчина уже оформил явку с повинной и написал чистосердечное признание, сообщил его адвокат ТАСС.
Читать в источнике
Оценить94
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 19:54, Вашингтон
Кино
Шесть российских фильмов стали претендентами на «Золотой глобус»
Футбол
Сборная Германии не будет играть в странах, где ущемляют права женщин
Президент Немецкого футбольного союза (НФС) Фриц Келлер высказался об отношении организации к ущемлению прав женщин, передает официальный сайт союза.
Армия и оружие
Россия за сутки зафиксировала 25 нарушений перемирия в Сирии
Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 25 нарушений, Турция - 18, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
Политика
Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета
Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
Музыка
Александра Пахмутова принимает поздравления с 90-летием
Композитор Александра Пахмутова отмечает 90-летие.
Происшествия
Водолаз пропал в Поронайском районе
В Поронайском районе пропал водолаз.
Экономика
В 2018 году миллиардеры потеряли $8,5 трлн
Суммарное состояние миллиардеров в мире сократилось на $8,5 трлн в 2018 году.
Политика
Китайские СМИ предрекли захват Калининграда за два дня
На китайском портале Eastday.com был опубликован материал, в котором содержится информация о захвате Калининграда в течение двух дней в случае конфликта России и НАТО в Прибалтике.
Наука
Определен напиток, который вдвое снижает риск развития рака
Ученые выяснили, что кофеманы на 50% меньше обычных людей заболевают распространенным раком печени.
Общество
Глава ФАС спрогнозировал снижение тарифов ЖКХ
Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил о стабилизации тарифов ЖКХ в регионах благодаря внесенным в законодательство изменениям.
Политика
Министр культуры Украины назвал недоразумением указ Зеленского о СМИ
Украинское правительство не намерено регулировать стандарты создания новостей по предложению президента страны Владимира Зеленского, который подписал соответствующий указ.
Общество
В Карелии чиновник предложил расстреливать граждан за жалобы
Глава администрации Олонецкого муниципального района республики Карелия Сергей Прокопьев в буквальном смысле предложил расстреливать тех, кто жалуется властям на нерешенные проблемы.
Общество
В Москве умер Паша Фейсконтроль
Павел Пичугин, более известный как Паша Фейсконтроль, скончался в Москве.
Общество
Роспотребнадзор рассказал об опасности губок для мытья посуды
Роспотребнадзор рассказал, как поддерживать чистоту на кухне, и посоветовал раз в неделю менять губки для мытья посуды.
Политика
Суд ООН в Гааге отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге считает, что иск Украины о якобы нарушении Российской Федерацией международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации попадает под юрисдикцию данного суда и будет обязательно рассмотрен.
Авто
АвтоВАЗ запатентовал интерьер преемника Lada 4x4
Lada Vision 4x4 считается прообразом следующего поколения внедорожника Lada 4x4, хотя в интервью корреспонденту "РГ" Стив Маттин (главный дизайнер АвтоВАЗа) утверждал, что Vision 4x4 отражает лишь поиск стиля будущего преемника классической "Нивы" - и не факт, что серийная машина экстерьером и интерьером воспроизведет концепт.
Происшествия
Житель Магадана убил знакомого и захватил заложницу
В Магадане мужчина убил своего знакомого, а после взял в заложники женщину.
Кино
Фильм «Доктор Сон» стартует на уровне нового «Терминатора»
Домашние стартовые кассовые сборы фантастического триллера "Доктор Сон", являющегося сиквелом знаменитой экранизации произведения Стивена Кинга "Сияние", могут оказаться больше, чем у боевика "Терминатор: Темные судьбы".
Здоровье
С 2020 года Украина перестанет бесплатно лечить жителей без семейного врача
Услуги специализированной медицинской помощи со следующего года жители Украины будут получать бесплатно только по направлению семейного врача, терапевта или педиатра, с которым у пациента подписана декларация, или лечащего врача.
Политика
Депутат польского Сейма назвала Мазура «ветераном войны в Чечне»
Украинца парламентарий назвала «ответственным гражданским активистом и ветераном войны на Донбассе, в Грузии и Чечне».
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева пожаловалась на ненасытность Павла Воли
Российская телеведущая, бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева пожаловалась, что ее муж — комик Павел Воля — ненасытный в постели.
Общество
Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта
«Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил президент банка Герман Греф, выступая на Московской международной конференции по ИИ (Artificial Intelligence Journey).
Экономика
Saudi Aramco объявила даты подписки на IPO для инвесторов
Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco рассказала о датах подписки на первичное размещение акций (IPO).
Общество
На месте бывшего Дома офицеров в Южно-Сахалинске построят многофункциональный центр
Шоу-бизнес
Суд отказался разводить Лолиту с мужем
Брак с Ивановым стал пятым по счету для Лолиты Милявской. Счастье супругов продлилось около девяти лет.
Футбол
Гол Головина позволил «Монако» победить «Дижон»
«Монако» на домашней арене победил «Дижон» в рамках 13-ого тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.