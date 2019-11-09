Происшествия

Газета.RuГазета.RuПодозреваемый в убийстве доцент СПбГУ Соколов оформил явку с повинной

Следственный комитет расследует дело в отношении 63-летнего доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, подозреваемого в жестоком убийстве 24-летней аспирантки. Мужчина уже оформил явку с повинной и написал чистосердечное признание, сообщил его адвокат ТАСС.
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