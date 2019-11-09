Происшествия
Газета.RuПодозреваемый в убийстве доцент СПбГУ Соколов оформил явку с повинной
Следственный комитет расследует дело в отношении 63-летнего доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, подозреваемого в жестоком убийстве 24-летней аспирантки. Мужчина уже оформил явку с повинной и написал чистосердечное признание, сообщил его адвокат ТАСС.
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Доцент СПбГУ Олег Соколов, убивший и расчленивший 24-летнюю девушку, раскаялся в содеянном
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«Во всех историях есть свои скелеты в шкафу». Доцент Соколов написал явку с повинной и замолчал
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Источник в политсиле сообщил изданию LB.ua, что несколько депутатов из «Слуги народа», избранные в Раду от партии по одномандатным округам, заявили, что не получили приглашения на съезд.
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В квартире преподавателя истории было найдено тело студентки 1995 года рождения. Олега Соколова доставили в больницу с переохлаждением.
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Министр заседающего в Триполи правительства национального согласия Фатхи Башага заявил, что Россия разжигает конфликт в стране ради собственных интересов.
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В Екатеринбурге строители спасли провалившуюся под лед собаку
Строители, работавшие в ночь на воскресенье на территории Шарташского парка в Екатеринбурге, при помощи экскаватора спасли собаку, которая провалилась под лед, сообщил РИА Новости инспектор парка Артур Хвостов.
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Глава МИД Польши прокомментировал задержание националиста Мазура
Решение о судьбе задержанного в Польше националиста Игоря Мазура примут в соответствии с международным правом, заявил польский министр иностранных дел Яцек Чапутович.
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Российские магазины, в которых пройдет распродажа 11 ноября
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