Происшествия
РБКПодозреваемый в убийстве доцент СПбГУ решил просить суд о своем аресте
Почуев сообщил РБК, что доцент оформил явку с повинной. Позднее стало известно, что Соколов признал свою вину на допросе. 11 ноября Октябрьский суд Санкт-Петербурга должен назначить Соколову меру пресечения, следствие намерено просить об его аресте.
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Политика
Песков рассказал, как Путин защищается от вирусов
Президент Владимир Путин выполняет превентивные процедуры, чтобы заранее максимально застраховаться от каких-то вирусов или иных заболеваний, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Взгляд.ру 06:37
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Падение женщины с детьми из окна в Москве признали убийством
Следствие возбудило уголовное дело по статье «Убийство» по факту падения женщины с двумя малолетними детьми из окна жилого дома на северо-востоке Москвы.
Lenta.ru 02:46
Политика
Польша отказалась сближаться с Россией
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что страна не будет сближаться с российской стороной из-за ее поведения в мировом сообществе.
Газета.Ru вчера в 19:13
Общество
Навальный нашел у прокурора Москвы недвижимость в Испании и Черногории
Бывшая жена прокурора Москвы Дениса Попова Ирина владеет гостиницей и тремя домами в Черногории, а также квартирой в испанской Марбелье, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией, опубликованном в ютуб-канале Алексея Навального.
Медиазона 04:58
Происшествия
Житель Забайкалья ранил своего годовалого сына и убил двух женщин
Жителю Агинского района Забайкальского края предъявили обвинение в убийстве гражданской жены и ее сестры, а также в попытке убить собственного годовалого сына, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
Интерфакс 05:26
Политика
Зеленский пообещал доработать закон о рынке земли
Вопрос о продаже земли иностранцам будет решаться на референдуме, заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщил 11 ноября телеканал 112.ua.
REGNUM 06:28
Происшествия
Все материалы по делу Голунова оказались засекречены
По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
REGNUM 06:45
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Скворцова раскритиковала не сделавших прививки министров
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова раскритиковала коллег по правительству, которые не сделали прививку от гриппа.
Газета.Ru 05:40
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
РИА Новости вчера в 07:43
Авто
Porsche впервые показал новый 911 Turbo на официальных снимках
С момента дебюта Porsche 911 восьмого поколения прошёл почти год, и автопроизводитель из Штутгарта решил подогреть интерес потребителей к выходу топовых «гражданских» модификаций Turbo и Turbo S. Три предсерийных прототипа 992 Turbo с двумя типами кузова «засветили» в ходе испытаний во французской Ницце.
Motor вчера в 10:59
Технологии
AliExpress начал грандиозную распродажу
Sibnet Новости 03:19
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева поделилась редким семейным фото с мужем и дочерью
Поклонники активно комментируют данный снимок. Известная телеведущая Лера Кудрявцева в августе прошлого года стала мамой во второй раз.
Летидор вчера в 03:11
Политика
Песков заявил, что Моралес не просил убежища в России
Объявивший об уходе в отставку с поста президента Боливии Эво Моралес не просил о предоставлении ему убежища в России.
ТАСС 06:16
Происшествия
В Москве задержан гражданин Австрии за изнасилование школьницы
В Москве правоохранительные органы задержали гражданина Австрии за изнасилование 15-летней школьницы.
Газета.Ru 03:35
Армия и оружие
В концерне «Калашников» назвали недостатки американского конкурента АК
Основной конкурент автомата Калашникова — винтовки, созданные на базе американской схемы AR, — в жарких странах "клинит" после отстрела трех-четырех магазинов, рассказал в интервью РИА Новости главный конструктор российского концерна Сергей Уржумцев.
РИА Новости 00:49
Общество
Путин одобрил специальный налоговый режим для самозанятых
Президент России Владимир Путин поддержал предложение о распространении специального налогового режима для самозанятых.
REGNUM 03:37
Происшествия
В Бурятии найден мёртвым контрактник
REGNUM 02:46
Общество
Сассексы и Кембриджи впервые за долгое время вышли в свет вместе
Многие уже отметили, что Кембриджи и Сассексы сидят поодаль друг от друга, однако в этом искать скрытого смысла не стоит — на официальных мероприятиях монаршие особы сидят по старшинству.
Woman.ru вчера в 04:55
Армия и оружие
В Минобороны Украины заявили о готовности защититься от РФ
Украинский министр обороны Андрей Загороднюк заявил о готовности страны "самостоятельно защититься от России в случае нападения".
Комсомольская правда вчера в 23:32
Футбол
Матч между «Динамо» и «Шахтером» завершился расистским скандалом
Vprognoze.ru 04:43
Экономика
Многодетным семьям одобрили 3 тысячи заявок на погашение ипотеки
Уже одобрены заявки 3 тысяч многодетных семей, сообщает Дом.РФ. Им спишут долг по ипотеке на 450 тысяч рублей.
Российская газета 03:13
Авто
«Русский Прадо» от УАЗ получит абсолютно новый двигатель
По имеющимся данным, на Заволжском моторном заводе приступят к выпуску нового силового агрегата для российского внедорожника УАЗ «Патриот».
32CARS.ru вчера в 02:21
Политика
Один из основателей «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле
Один из основателей неправительственной организации "Белые каски" британец Джеймс Ле Мезюрье обнаружен мертвым близ его дома в Стамбуле, пишет в понедельник газета The Independent со ссылкой на неназванные источники.
Интерфакс 06:48
Единоборства
Кузен Хабиба Нурмагомедова Абубакар проиграл в дебютном бою в UFC
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Абубакар Нурмагомедов проиграл в своем дебютном бою в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
Это Кавказ 05:03
Общество
Nord Stream 2 AG начал арбитраж против Евросоюза
Компания — оператор проекта «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG начала арбитраж против Евросоюза из-за несоответствия поправок к газовой директиве Энергетической хартии.
RT на русском 05:49
Политика
Лавров осудил попытки США ограбить Сирию
Попытки США ограбить Сирию и забрать под свой контроль нефтяные месторождения не несут ничего хорошего процессу урегулирования, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 04:59
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Егоров: в РФС дали время до конца года на исправление ситуации
Руководство РФС дало нам время на исправление ситуации.
Metaratings 05:57
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Молодёжная сборная России тренируется в полном составе
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