Происшествия

РБКРБКПодозреваемый в убийстве доцент СПбГУ решил просить суд о своем аресте

Почуев сообщил РБК, что доцент оформил явку с повинной. Позднее стало известно, что Соколов признал свою вину на допросе. 11 ноября Октябрьский суд Санкт-Петербурга должен назначить Соколову меру пресечения, следствие намерено просить об его аресте.
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Историк Соколов будет просить суд заключить его под стражу

ТАСС05:37

Доцент СПбГУ Соколов будет просить суд заключить его под стражу

RT на русском06:00

Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ решил просить суд о своем аресте

РБК06:44

Защита попросит отправить доцента Соколова под домашний арест — в квартиру, где он убивал ученицу

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Московский Комсомолец05:34

Адвокат историка Соколова рассказал, что подозреваемый в убийстве плачет и раскаивается

Невские Новости06:09

Защита доцента СПбГУ попросит отпустить его под домашний арест

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Происшествия

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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова раскритиковала коллег по правительству, которые не сделали прививку от гриппа.
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С момента дебюта Porsche 911 восьмого поколения прошёл почти год, и автопроизводитель из Штутгарта решил подогреть интерес потребителей к выходу топовых «гражданских» модификаций Turbo и Turbo S. Три предсерийных прототипа 992 Turbo с двумя типами кузова «засветили» в ходе испытаний во французской Ницце.
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AliExpress начал грандиозную распродажу

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Один из основателей «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле

Один из основателей неправительственной организации "Белые каски" британец Джеймс Ле Мезюрье обнаружен мертвым близ его дома в Стамбуле, пишет в понедельник газета The Independent со ссылкой на неназванные источники.
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