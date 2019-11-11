Происшествия
Говорит МоскваПодозреваемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ раскаялся в содеянном
Другие фрагменты тела позднее обнаружили в квартире и в реке Мойке. Жертвой Соколова стала 24-летняя аспирантка, с которой, по словам доцента, они собирались пожениться. Защита ранее сообщала, что намерена ходатайствовать о домашнем аресте.
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Происшествия
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