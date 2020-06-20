Вскоре между мужчинами возник конфликт, в результате которого сотрудник ОМВД схватил лопату и нанес собутыльникам раны, несовместимые с жизнью. В Воркуте по подозрению в убийстве двух коллег задержан полицейский. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

Полицейский забил лопатой двоих коллег во время застолья в Воркуте

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