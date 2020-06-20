Происшествия
РБКВ Воркуте задержали полицейского по подозрению в убийстве двух коллег
Правоохранительные органы задержали в Воркуте полицейского, подозреваемого в убийстве двух коллег. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Коми. По данным ведомства, тела погибших обнаружили в одном из воркутинских подразделений МВД на Юнь-Ягинском переулке.
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Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru 10:48
Происшествия
Серийный насильник задержан в Севастополе
Как сообщается, по подозрению в совершении полового преступления в отношении жительницы Балаклавы задержан житель Ленинского района 1975 года рождения, который ранее не оказывался в поле зрения российских правоохранительных органов.
Газета.Ru 10:51
Футбол
Футболист «Уфы» сдал положительный тест на коронавирус
Основная команда отправлена на карантин, так как шесть игроков донского клуба заразились коронавирусом.
ODDS.ru 12:44
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова Анна-Мария собирается стать опекуном спивающейся матери
Брак распался в 2015 году, спустя 5 лет актер забрал к себе их общую с Ксенией дочь – Анну-Марию.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:44
Политика
Задержанному оппоненту Лукашенко предъявили обвинение
Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико предъявили уголовное обвинение.
Lenta.ru 13:29
Космос
В нашей галактике могут существовать 36 инопланетных цивилизаций
Ученые уточнили свои расчеты и выяснили, что в Млечном пути и Галактике может существовать около 36 внеземных цивилизаций сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на журнал Astrophysical Journal.
TV BRICS 18 июня в 02:44
Общество
Тульская медсестра в купальнике стала лицом спортивного бренда
Надежда Жукова является медсестрой в одной из больниц Тулы, где лечат заболевших коронавирусной инфекцией нового типа.
Газета.Ru вчера в 09:18
Футбол
Карпин похвалил игроков «Ростова» за матч против «Сочи»
Наставник "Ростова" Валерий Карпин похвалил футболистов за матч против "Сочи". Напомним, сочинский клуб одержал победу со счетом 10:1.
Газета.Ru 10:43
Общество
Российские бизнесмены выплатили залог за экс-президента Армении
Залог размером 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи экс-президента Армении Роберта Кочаряна дали российские бизнесмены.
РБК 07:07
Общество
Причиной подтоплений в Москве стала листва, попавшая в канализацию
Причиной возникновения подтоплений в Москве стала листва, попавшая в канализацию и препятствовавшая стоку воды, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Коммерсантъ 13:04
Футбол
«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» в матче с шестью голами
В Самаре случились шесть голов. Вопреки ожиданиям экспертов, «Ахмат» разбил «Крылья Советов».
КП - Самара вчера в 12:58
Общество
Ростовчане смогут увидеть солнечное затмение 21 июня
Завтра жители Ростова и области смогут увидеть кольцеобразное затмение. Чтобы застать его, придётся встать пораньше.
1rnd.ru 12:45
Политика
В США поддержали предложение главы МИД Литвы по ядерному оружию России
Власти Америки регулярно подчеркивают, что необходимо включить и Китай в переговоры для создания нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, КНР и США.
RuNews24.ru вчера в 21:26
Общество
На западе Германии появился первый памятник Ленину
Газета.Ru 12:58
Происшествия
Четверым задержанным после беспорядков в Дижоне предъявили обвинения
Четверым задержанным в связи с беспорядками в Дижоне предъявлены обвинения, сообщил прокурор города Эрик Матэ.
РИА Новости 13:24
Политика
Путин назвал российские лекарства от коронавируса лучшими в мире
Владимир Путин на встрече с медработниками выразил надежду на то, что в России в самое ближайшее время появится вакцина от коронавируса, сообщает РИА Новости.
Москва 24 09:23
Армия и оружие
Новые украинские минометы оказались негодны для стрельбы
Минобороны Украины отказалось принять у концерна "Укроборонпрома" партию самоходных минометов "Барс-8ММК" - у орудий оказались некондиционные стволы, а таблицы стрельбы отсутствовали.
Российская газета вчера в 07:14
Здоровье
Китайские вирусологи: Антитела к COVID-19 исчезают после выздоровления
Оказалось, что антитела к COVID-19 исчезают после выздоровления.
Дни24 18 июня в 03:50
Автоспорт
Экс-пилот «Ф-1» Дзанарди остается в тяжелом состоянии после операции
Бывший пилот "Формулы-1" итальянец Алессандро Дзанарди, попавший в серьезное ДТП и перенесший операцию, остается в тяжелом состоянии, говорится в заявлении больницы в итальянской Сиене, куда был доставлен пострадавший.
РИА Новости 05:55
Политика
В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
Если Украина попытается добыть углеводороды на шельфе Черного моря у берегов Крыма, ее действия будут пресечены, заявил депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Политика
Польский генерал заметил уязвимость партнерства Дуды и Трампа
Польский генерал Вальдемар Скшипчак полагает, что встреча президента Польши Анджея Дуды с главой Белого дома Дональдом Трампом, хоть и играет на руку лидерам обеих стран, в дальнейшем может привести к неоднозначным результатам.
Взгляд.ру 13:32
Общество
ПФР увеличит выплаты трем категориям пенсионеров с 1 августа
Получатели накопительных пенсий могут рассчитывать на индексацию в размере 9,13%, что в три раза превышает уровень инфляции, который был зафиксирован на отметке в 3%. Кроме того, на 7,99% увеличится пенсия 32 тысяч участников программы софинансирования пенсионных накоплений, уточнили в ПФР.
Слово и Дело вчера в 04:26
Политика
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru 01:33
Технологии
Дуров осудил Apple и Google за огромные налоги с продаж приложений
Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров осудил американские компании Apple и Google из-за высоких налогов на цифровые товары.
iReactor 04:56
Политика
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице от коронавируса
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, который руководил регионом более девяти лет, умер в больнице, куда был госпитализирован с диагнозом «двусторонняя пневмония».
Профиль 18 июня в 16:03
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку впервые до 4,5%
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 19 июня, снизил ключевую ставку сразу с 5,5% до 4,5%, сообщается в заявлении регулятора.
Вести.Ru вчера в 06:30
Космос
Назначен главный конструктор российского космического корабля «Орел»
Главным конструктором нового российского пилотируемого космического корабля "Орел" стал Игорь Хамиц, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ракетно-космической корпорации "Энергия".
Газета.Ru 12:21
Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru вчера в 10:29