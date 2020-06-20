Полицейский, подозреваемый в убийстве двух коллег, задержан в Воркуте. Об этом сообщило управление МВД по Республике Коми. Тела сотрудника и работника одного из воркутинских подразделений МВД были обнаружены в здании в Юнь-Ягинском переулке города.

Подозреваемый в убийстве двух коллег полицейских задержан в Коми

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