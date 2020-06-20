Происшествия
ИзвестияПодозреваемый в убийстве двух коллег полицейских задержан в Коми
Полицейский, подозреваемый в убийстве двух коллег, задержан в Воркуте. Об этом сообщило управление МВД по Республике Коми. Тела сотрудника и работника одного из воркутинских подразделений МВД были обнаружены в здании в Юнь-Ягинском переулке города.
Читать в источнике
Оценить457
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 11:13, Ашберн
Авто
Производство нового LADA Largus может начаться уже в августе
CarsWeek.ru 02:50
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru 10:48
Происшествия
Затопленное Варшавское шоссе сняли на видео
В Москве в результате ливня затопило часть Варшавского шоссе в районе метро «Южная». Жители ближайших домов сняли ситуацию на видео.
Мослента 08:36
Происшествия
В Уфе нашли тела пропавших осенью детей
В Башкирии нашли тела двух мальчиков, пропавших восемь месяцев назад вместе с отцом.
BFM.ru 09:20
Происшествия
Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова
Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, вменяем.
РБК 06:29
Общество
В Тюменской области продлили режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 28 июня, при этом в регионе открываются общественные пространства, скверы и парки, сообщает в субботу оперативный штаб по профилактике COVID-19.
РИА Новости 06:19
Футбол
«Торпедо-БелАЗ» в большинстве упустило победу над «Ислочью»
«Торпедо-БелАЗ» в гостях не сумело добиться победы над клубом «Ислочь» в матче 14-го тура чемпионата Белоруссии.
Матч ТВ 11:00
Политика
Песков назвал поправки в Конституцию «цементированием» России
Поправки в Конституцию, голосование по которым состоится в России 1 июля, «цементируют» сильную и суверенную страну.
БИЗНЕС Online 10:34
Шоу-бизнес
Сильно похудевший Басков поразил россиян
Певец Николай Басков показал в инстаграме результаты своего похудения за время самоизоляции.
РИА Новости 09:34
Футбол
Ловчев: ЦСКА на своём поле сможет набрать очки в игре против «Зенита»
После 22 тура ЦСКА имеет в своём активе 36 очков и занимает пятое место в РПЛ. У «Зенита» 50 очков и первая строчка в турнирной таблице.
Metaratings вчера в 10:59
Музыка
Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев
Интерфакс 05:48
Общество
В России работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 05:42
Футбол
Леонид Слуцкий: Начало матча с «Уралом» мы провалили
Начало мы провалили, а потом сравняли счет и там мы уже доминировали.
Bookmaker-ratings.ru 10:23
Происшествия
На пляже в Сиэтле обнаружили мешки с человеческими останками
В Сиэтле начато расследование по факту обнаружения на одном из пляжей двух мешков с человеческими останками, сообщает местный департамент полиции.
RT на русском 11:01
Общество
В Кремле оценили шансы второй волны коронавируса
Никто не знает, когда произойдет вторая волна заболеваемости коронавирусом и будет ли она вообще.
Pravda.Ru 09:27
Общество
Кадыров прокомментировал беспорядки с участием чеченцев во Франции
Газета.Ru вчера в 15:10
Происшествия
В Москве молния ударила в посетителей парка
В Москве молния ударила в посетителей парка "Коломенское", сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 09:31
Экономика
Производители сельхозтехники получат 4,5 миллиарда рублей господдержки
Вести.Ru 18 июня в 05:39
Здоровье
Обнаружен новый симптом заражения коронавирусом
Канадские ученые обнаружили, что при заражении коронавирусом может развиваться необычное покраснение глаз как один из симптомов COVID-19.
Lenta.ru вчера в 08:38
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 02:38
Здоровье
Минздрав одобрил инициативы «Единой России» о новых льготах для врачей
В ходе встречи Минздрав поддержал предложения партии о новых льготах для врачей.
ФедералПресс 18 июня в 06:07
Общество
Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня
Затмение начнется в 07:48 мск в центральной Африке. Наибольшая фаза, которая будет наблюдаться в Гималаях, продлится 38 секунд.
ТАСС 02:03
Наука
Сидячий образ жизни повышает риск смерти от онкологических заболеваний
Evo-rus.com вчера в 04:05
Общество
С 19 июня в России изменяются правила расчета больничных и пособий
Закон об изменении правил расчета больничных и пособий был подписан президентом России Владимир Путиным 8 июня.
СургутИнтерНовости вчера в 02:17
Политика
Песков назвал предсказуемой критику на статью Путина о Второй мировой
Ряд стран Запада критически отреагировали на статью президента России Владимира Путина в National Interest о Второй мировой войне, и это было предсказуемо.
Телеканал 360° 10:50
Политика
Путин заявил о начале отступления эпидемии коронавируса в России
Президент Владимир Путин объявил об ослаблении эпидемии коронавируса в России.
РБК 08:14
Политика
Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма
Ватерландер не уточнил вероятные сроки возобновления работ, однако напомнил, что Украина уже вела добычу углеводородов в Черном море до 2014 года, когда Крым был присоединен к России.
Lenta.ru вчера в 00:40