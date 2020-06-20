Происшествия

ИзвестияИзвестияПодозреваемый в убийстве двух коллег полицейских задержан в Коми

Полицейский, подозреваемый в убийстве двух коллег, задержан в Воркуте. Об этом сообщило управление МВД по Республике Коми. Тела сотрудника и работника одного из воркутинских подразделений МВД были обнаружены в здании в Юнь-Ягинском переулке города.
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Подозреваемый в убийстве двух коллег полицейских задержан в Коми

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В Воркуту после двойного убийства направлена рабочая группа

ИА БНК06:56

СМИ сообщили подробности двойного убийства в отделе полиции в Воркуте

РИА Новости05:50

В Воркуте возбудили уголовное дело в связи с двойным убийством в отделе полиции

ТАСС04:59

В Воркуте задержали полицейского по подозрению в убийстве двух коллег

РБК04:57

Стали известны подробности расправы полицейского с коллегами в Коми

РЕН ТВ04:34

В Коми полицейский убил двух сослуживцев

Комиинформ03:20
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В Москве в результате ливня затопило часть Варшавского шоссе в районе метро «Южная». Жители ближайших домов сняли ситуацию на видео.
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В Уфе нашли тела пропавших осенью детей

В Башкирии нашли тела двух мальчиков, пропавших восемь месяцев назад вместе с отцом.
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В Тюменской области продлили режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 28 июня, при этом в регионе открываются общественные пространства, скверы и парки, сообщает в субботу оперативный штаб по профилактике COVID-19.
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В Германии у 1029 сотрудников мясокомбината подтвердили коронавирус

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Армия и оружие

Названо наиболее вероятное направление удара США по России

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Ловчев: ЦСКА на своём поле сможет набрать очки в игре против «Зенита»

После 22 тура ЦСКА имеет в своём активе 36 очков и занимает пятое место в РПЛ. У «Зенита» 50 очков и первая строчка в турнирной таблице.
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Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев

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В России работающим пенсионерам продлят больничные

Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
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Леонид Слуцкий: Начало матча с «Уралом» мы провалили

Начало мы провалили, а потом сравняли счет и там мы уже доминировали.
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На пляже в Сиэтле обнаружили мешки с человеческими останками

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В Кремле оценили шансы второй волны коронавируса

Никто не знает, когда произойдет вторая волна заболеваемости коронавирусом и будет ли она вообще.
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В Москве молния ударила в посетителей парка "Коломенское", сообщает РЕН ТВ.
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Производители сельхозтехники получат 4,5 миллиарда рублей господдержки

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Минздрав одобрил инициативы «Единой России» о новых льготах для врачей

В ходе встречи Минздрав поддержал предложения партии о новых льготах для врачей.
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С 19 июня в России изменяются правила расчета больничных и пособий

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Песков назвал предсказуемой критику на статью Путина о Второй мировой

Ряд стран Запада критически отреагировали на статью президента России Владимира Путина в National Interest о Второй мировой войне, и это было предсказуемо.
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Путин заявил о начале отступления эпидемии коронавируса в России

Президент Владимир Путин объявил об ослаблении эпидемии коронавируса в России.
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Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма

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В Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка

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