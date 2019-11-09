Происшествия
Москва 24Подозреваемый в убийстве историк СПбГУ оформил явку с повинной
Подозреваемый в убийстве доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов написал явку с повинной. Меру пресечения ему могут избрать в воскресенье. Об этом рассказал адвокат Александр Почуев, сообщает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить100
Подробнее о событии
Показать все источники
Подозреваемый в убийстве девушки преподаватель оформил явку с повинной
Петербургский дневниквчера в 14:39
«Во всех историях есть свои скелеты в шкафу». Доцент Соколов написал явку с повинной и замолчал
Фонтанка.Рувчера в 14:04
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 00:31, Ашберн
Футбол
Хет-трик Месси помог «Барселоне» обыграть «Сельту» в матче Примеры
Каталонская «Барселона» одержала победу над «Сельтой» в матче 13-го тура испанской Примеры.
RT на русском вчера в 17:00
Общество
Росстат назвал регион, где мужчин больше, чем женщин
Среди регионов, где число мужчин практически равняется числу женщин, оказались Ямало-Ненецкий автономный округ (49,57 процента), Камчатский край (49,57 процента), Чечня (49,06 процента) и Ханты-Мансийский автономный округ с 49 процентами.
РИА Новости вчера в 01:29
Футбол
Гол Головина принёс «Монако» победу над «Дижоном» в матче Лиги 1
«Монако» одержал победу над «Дижоном» в матче 13-го тура французской Лиги 1.
RT на русском вчера в 16:04
Общество
Глава ФАС спрогнозировал снижение тарифов ЖКХ
Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил о стабилизации тарифов ЖКХ в регионах благодаря внесенным в законодательство изменениям.
Свободная Пресса 08 ноября в 10:30
Игры
Пользователи нашли способ поиграть в Red Dead Redemption 2 за животных
CyberSport.ru 08 ноября в 06:10
Авто
Сверхзвуковой автомобиль Bloodhound LSR разогнался до 790 км/ч
Болид побил свой предыдущий рекорд Сверхзвуковой болид Bloodhound LSR во время заезда по поверхности высохшего озера Хакскин-Пан побил свой предыдущий рекорд скорости и разогнался до 790 км / ч, сообщает ТАСС.
АМИТЕЛ 07 ноября в 03:24
Общество
Мужчина «зарезал» надувного «Трампа» в Алабаме
Политическая Экспертиза 00:16
Единоборства
Магомедшарипов победил американца Каттара на турнире UFC в Москве
Российский боец Забит Магомедшарипов выиграл у американца Кэлвина Каттара в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Известия вчера в 17:19
Политика
В Польше по запросу России задержали лидера украинских националистов
Зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура задержали в Польше.
РИА Новости вчера в 10:42
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru 08 ноября в 12:19
Происшествия
В МВД рассказали детали ДТП в Красноярском крае
RT на русском вчера в 23:15
Хоккей
«Вашингтон» переиграл «Вегас» с двумя очками Кузнецова
Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" уверенно переиграл хоккеистов "Вегас Голден Найтс" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра прошла на льду вашингтонской "Кэпитал Уан-Арены" и закончилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.
REGNUM вчера в 23:53
Единоборства
Австралийский боксер умер после спарринга
Австралийский боксер Дуайт Ричи, выступавший в весовой категории до 69,85 кг, скончался в возрасте 27 лет, информирует Fightnews.com.
Спорт-Экспресс вчера в 11:57
Футбол
Ларссон: «Кузнецов давал хорошие советы, но причина не только в нем»
Форвард «Спартака» Джордан Ларссон оценил слова экс-тренера команды Сергея Кузнецова, который сообщил, что в увеличившейся результативности футболиста есть заслуга предыдущего тренерского штаба.
ProstoProSport вчера в 15:05
Политика
Оппозиция в Боливии захватила государственные радиостанцию и телеканал
Сторонники оппозиции Боливии захватили контроль над государственной радиостанцией Patria Nueva (RPN) и национальным телеканалом Bolivia TV (BTV).
Известия вчера в 21:53
Политика
Украинского журналиста обвинили в «работе на ФСБ» в телеэфире
Координатор общественной организации «Всеукраинское волонтерское движение» и «ветеран» операции в Донбассе Тарас Елейко в прямом эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» обвинил журналиста Руслана Коцабу в «работе на ФСБ» и схватил его за ухо.
РБК 00:21
Происшествия
Раскрыты обстоятельства гибели «Паши Фейсконтроля»
Знакомый промоутера Павла Пичугина, который был известен как "Паша Фейсконтроль", музыкант Дмитрий Ежиков высказался об обстоятельствах его смерти.
Газета.Ru 00:19
Наука
Определен напиток, который вдвое снижает риск развития рака
Ученые выяснили, что кофеманы на 50% меньше обычных людей заболевают распространенным раком печени.
Новости Рязани вчера в 09:56
Происшествия
Пьяный житель Магадана убил знакомого и захватил заложницу
По предварительным данным, 21-летний подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения убил 27-летнего мужчину, а затем захватил в заложники 18-летнюю девушку, угрожая ей ножом.
Известия вчера в 23:00
Армия и оружие
Дальнобойные колесные САУ поддержали огнем «танковый спецназ» в Сирии
Российская газета 08 ноября в 05:02
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Профиль 08 ноября в 12:42
Общество
Галкин заявил о цензуре на российском телевидении
Lenta.ru вчера в 16:36
Хоккей
Юниорская сборная России по хоккею победила США в финале Кубка вызова
RT на русском 00:13
Армия и оружие
Эксперт из Латвии оценил публикации о планах по захвату Калининграда
Депутат Сейма Латвии и член парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Янис Адамсонс прокомментировал публикации в разных иностранных СМИ, которые рассказывают о возможных планах по захвату Калининградской области НАТО.
Газета.Ru вчера в 23:24
Политика
Госдеп разблокировал помощь Украине до распоряжения Трампа
Госдепартамент США в сентябре принял решение возобновить выделение финансовой помощи Украине до того, как президент Дональд Трамп отдал соответствующее распоряжение.
Известия вчера в 17:11
Фигурное катание
Два четверных. Фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае
Российская фигуристка Анна Щербакова стала победительницей этапа Гран-при в Китае в женском одиночном катании, сообщает "Газета.ru".
Радио Sputnik вчера в 06:12
Происшествия
В Приморье нашли пропавшего два дня назад аквалангиста
Российская газета 00:15
Авто
Haval объявила цены на купе-кроссовер Haval F7x для России
Автоновости дня 07 ноября в 13:23
Происшествия
Священник Николай Стремский останется в СИЗО еще на три месяца
Николай Стремский по решению суда останется в СИЗО до 12 февраля. Адвокаты заявили, что будут обжаловать решение.
Эхо Москвы в Оренбурге 08 ноября в 11:51