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Москва 24Подозреваемый в убийстве историк СПбГУ оформил явку с повинной
Подозреваемый в убийстве доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов написал явку с повинной. Меру пресечения ему могут избрать в воскресенье. Об этом рассказал адвокат Александр Почуев, сообщает ТАСС.
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Пушилин: ДНР ответит на ввод украинской полиции в Петровское
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