Происшествия
REGNUMПодозреваемый в убийстве подростка в Санкт-Петербурге признал вину
В Санкт-Петербурге подозреваемый в убийстве своего друга подросток признал вину, об этом 8 марта сообщил его адвокат Артем Баконин.
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Бывший фигурист Жиганшин пропал в Москве
Армия и оружие
Золотов сообщил о преимуществах вооружения Росгвардии
Высокотехнологичные вооружение и техника в войсках Росгвардии превосходят мировые аналоги по многим показателям, заявил директор Федеральной службы войск национальной гвардии генерал армии Виктор Золотов.
Общество
Лукашенко заявил о нескольких предложениях по поставкам нефти
Белоруссия получила несколько предложений по поставкам нефти в страну и уже в ближайшее время может получить более шести миллионов тонн сырья, заявил президент республики Александр Лукашенко.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отменила традиционный праздник весны из-за болезни
Певица Алла Пугачева из-за болезни была вынуждена отменить праздник весны, который устраивает каждый год.
Музыка
Отрывок песни Little Big для Евровидения попал в Сеть
Спорт
Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира
Кино
«Холоп» Милош Бикович отказался от российского гражданства
Авто
Объявили финалистов конкурса «Всемирный автомобиль года»
Общество
В России зафиксированы три новых случая заболевания коронавирусом
Три новых случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в России.
Общество
Власти Италии готовятся закрыть Ломбардию и другие регионы на карантин
Денис Туголуков / Новый Калининград Правительство Италии подготовило распоряжение о закрытии области Ломбардия, а также 14 провинций в областях Эмилия-Романья, Марке, Венето и Пьемонт с целью ограничения распространения коронавируса.
Кино
Умер актер-близнец из фильма «Няньки» Дэвид Пол
В канун своего 63-го дня рождения скончался американский актер Дэвид Пол, сообщает EOB News. Точная причина смерти неизвестна.
Общество
Кудрин заявил, что в России благоприятная ситуация с коронавирусом
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает ситуацию с коронавирусом COVID-19 в нашей стране благополучной, но при этом всегда носит с собой медицинскую маску, поскольку нужно быть бдительным.
Политика
Следствие по делу MH17 предлагало нарушить суверенитет России
Международная следственная группа по делу о катастрофе рейса МН17 на Украине всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.
Здоровье
Ученые определили безопасное для здоровья людей количество яиц в день
В результате выяснилось, что одно куриное яйцо в день не несет опасности для здоровья человека.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за мамы
Дочь знаменитой актрисы опубликовала на своей странице в социальной сети обращение к тем, кто ее поддерживает.
Политика
Эрдоган заявил о праве Турции на самостоятельные действия в Сирии
Турция оставляет за собой право своими силами добиться целей операции «Весенний щит», если Россия «не выполнит обязательства по Сирии», заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Общество
Начальник итальянского Генштаба заразился коронавирусом
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Италии генерал Сальваторе Фарина заразился коронавирусом, однако чувствует себя хорошо.
Политика
Зеленский рассказал о сложностях в переговорах с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ему тяжело даются переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.
Культура
Иван Ургант поздравил женщин с 8 марта, снявшись в клипе с Niletto
Иван Ургант снялся в клипе вместе с екатеринбургским рэпером Niletto.
Хоккей
«Ак Барс» одолел «Нефтехимик» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ
Казанский «Ак Барс» взял верх над нижнекамским «Нефтехимиком» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Армия и оружие
США поставят Польше военную технику на $100 млн
США поставят Польше 180 ракет и 79 пусковых аппаратов Javelin стоимостью около $100 млн, передает Bild.
Общество
Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань
Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении, заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
Единоборства
Исраэль Адесанья защитил звание чемпиона на турнире UFC 248
Непобежденный чемпион среднего веса Исраэль Адесанья (18 побед) защитил чемпионский пояс в бою против Йоэля Ромеро (13 побед, 4 поражения) на турнире UFC 248, прошедшем 8 марта в США в Лас-Вегасе.
Общество
Онищенко назвал беспрецедентно либеральным решение властей Москвы о самоизоляции
Решение мэрии Москвы о режиме самоизоляции для граждан, прилетевших из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу, является беспрецедентным по либеральности.
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Питтсбург» в матче НХЛ
Энергетика
В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России
По мнению пресс-секретаря, на первом этапе соглашение ОПЕК+, возможно, и сыграло свою роль, однако скорее как психологический фактор.
Общество