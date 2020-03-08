Происшествия

REGNUMREGNUMПодозреваемый в убийстве подростка в Санкт-Петербурге признал вину

В Санкт-Петербурге подозреваемый в убийстве своего друга подросток признал вину, об этом 8 марта сообщил его адвокат Артем Баконин.
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Подозреваемый в убийстве подросток заявил, что сделал выстрел по неосторожности

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Сын судьи из Колпино признался в убийстве друга

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Сын судьи, подозреваемый в убийстве школьника, признал вину

РЕН ТВ10:29

Подозреваемый в убийстве школьника в Петербурге признал вину

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Подозреваемый в убийстве школьника в Колпино подросток признал вину

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Телеканал 360°10:41

Сын судьи признал, что выстрелил в друга. После ночи в лесу и допроса его везут в суд

Фонтанка.Ру11:29
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 12:56, Ашберн
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Высокотехнологичные вооружение и техника в войсках Росгвардии превосходят мировые аналоги по многим показателям, заявил директор Федеральной службы войск национальной гвардии генерал армии Виктор Золотов.
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Три новых случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в России.
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Власти Италии готовятся закрыть Ломбардию и другие регионы на карантин

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В канун своего 63-го дня рождения скончался американский актер Дэвид Пол, сообщает EOB News. Точная причина смерти неизвестна.
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Кудрин заявил, что в России благоприятная ситуация с коронавирусом

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает ситуацию с коронавирусом COVID-19 в нашей стране благополучной, но при этом всегда носит с собой медицинскую маску, поскольку нужно быть бдительным.
Комсомольская правда 12:40
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Следствие по делу MH17 предлагало нарушить суверенитет России

Международная следственная группа по делу о катастрофе рейса МН17 на Украине всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.
BFM.ru 03:35
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Ученые определили безопасное для здоровья людей количество яиц в день

В результате выяснилось, что одно куриное яйцо в день не несет опасности для здоровья человека.
РЕН ТВ вчера в 00:30
Армия и оружие

Сирийцы забросали камнями колонну войск США

Lenta.ru 09:00
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Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за мамы

Дочь знаменитой актрисы опубликовала на своей странице в социальной сети обращение к тем, кто ее поддерживает.
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Происшествия

В Омске водитель привязал к машине санки с ребенком

ТАСС 10:55
Политика

Эрдоган заявил о праве Турции на самостоятельные действия в Сирии

Турция оставляет за собой право своими силами добиться целей операции «Весенний щит», если Россия «не выполнит обязательства по Сирии», заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
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Начальник итальянского Генштаба заразился коронавирусом

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Италии генерал Сальваторе Фарина заразился коронавирусом, однако чувствует себя хорошо.
Lenta.ru 12:40
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Зеленский рассказал о сложностях в переговорах с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ему тяжело даются переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.
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Иван Ургант поздравил женщин с 8 марта, снявшись в клипе с Niletto

Иван Ургант снялся в клипе вместе с екатеринбургским рэпером Niletto.
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«Ак Барс» одолел «Нефтехимик» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ

Казанский «Ак Барс» взял верх над нижнекамским «Нефтехимиком» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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США поставят Польше военную технику на $100 млн

США поставят Польше 180 ракет и 79 пусковых аппаратов Javelin стоимостью около $100 млн, передает Bild.
Газета.Ru 12:45
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«Локомотив» и «Ахмат» объявили составы на матч чемпионата России

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Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань

Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении, заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
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Исраэль Адесанья защитил звание чемпиона на турнире UFC 248

Непобежденный чемпион среднего веса Исраэль Адесанья (18 побед) защитил чемпионский пояс в бою против Йоэля Ромеро (13 побед, 4 поражения) на турнире UFC 248, прошедшем 8 марта в США в Лас-Вегасе.
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Онищенко назвал беспрецедентно либеральным решение властей Москвы о самоизоляции

Решение мэрии Москвы о режиме самоизоляции для граждан, прилетевших из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу, является беспрецедентным по либеральности.
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«Вашингтон» обыграл «Питтсбург» в матче НХЛ

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По мнению пресс-секретаря, на первом этапе соглашение ОПЕК+, возможно, и сыграло свою роль, однако скорее как психологический фактор.
РИА Новости 06:53
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Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

РИА Новости вчера в 01:07
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