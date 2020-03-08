В Санкт-Петербурге подозреваемый в убийстве своего друга подросток признал вину, об этом 8 марта сообщил его адвокат Артем Баконин.

Подозреваемый в убийстве подростка в Санкт-Петербурге признал вину

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