Происшествия
Life.ruПодозреваемый в убийстве преподаватель СПбГУ оформил явку с повинной
Задержанный по обвинению в убийстве 24-летней выпускницы доцент СПбГУ Олег Соколов оформил явку с повинной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката подозреваемого Александра Почуева.
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Подозреваемый в убийстве девушки преподаватель оформил явку с повинной
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«Во всех историях есть свои скелеты в шкафу». Доцент Соколов написал явку с повинной и замолчал
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Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс проводит масштабную операцию по розыску россиянина Владимира Кондакова, подозреваемого в убийстве в Сиднее застройщика Альберта Метледжа, сообщает телерадиокорпорация ABC со ссылкой на правоохранительные органы.
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Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери лишится своего поста после поражения от «Лестера» в чемпионате Англии.
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Синоптики «отодвинули» климатическую зиму в Москве до конца месяца
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что климатическая зима, которая должна была наступить в Москве в 10 ноября, откладывается до конца месяца, передает РИА "Новости".
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Координатор общественной организации «Всеукраинское волонтерское движение» и «ветеран» операции в Донбассе Тарас Елейко в прямом эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» обвинил журналиста Руслана Коцабу в «работе на ФСБ» и схватил его за ухо.
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Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над самарскими «Крыльями Советов» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата России.
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