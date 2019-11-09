Задержанный по обвинению в убийстве 24-летней выпускницы доцент СПбГУ Олег Соколов оформил явку с повинной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката подозреваемого Александра Почуева.

Подозреваемый в убийстве преподаватель СПбГУ оформил явку с повинной

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