Происшествия

Life.ruLife.ruПодозреваемый в убийстве преподаватель СПбГУ оформил явку с повинной

Задержанный по обвинению в убийстве 24-летней выпускницы доцент СПбГУ Олег Соколов оформил явку с повинной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката подозреваемого Александра Почуева.
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