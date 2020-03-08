Происшествия
BFM.ruПодозреваемый в убийстве школьника сын судьи задержан в Петербурге
Несовершеннолетний сын судьи одного из кассационных судов задержан в Петербурге по подозрению в убийстве своего приятеля-подростка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК. Центральный аппарат ведомства взял дело на контроль.
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с чего всё началось
Сотрудники правоохранительных органов задержали несовершеннолетнего, который подозревается в убийстве 14-летнего школьника в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте Следственного комитета России.РБК05:32
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Политика
Следствие по делу MH17 предлагало нарушить суверенитет России
Международная следственная группа по делу о катастрофе рейса МН17 на Украине всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.
Происшествия
Две жительницы Австралии подрались в магазине из-за туалетной бумаги
Двумя днями позже стало ясно, что паника из-за коронавируса перекинулась на Австралию - супермаркеты заполнили люди с тележками, доверху гружеными упаковками туалетной бумаги, хотя в стране, по данным на 7 марта, зарегистрировано 63 случая заболевания.
Политика
Зеленский назвал переговоры с Путиным сложными
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в интервью The Guardian.
Политика
В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж
Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.
Общество
Слепаков записал высмеивающую женщин песню на 8 Марта
Российский комик Семен Слепаков в честь 8 Марта записал песню, высмеивающую отношение женщин к возлюбленным и будущим мужьям.
Политика
Путин утвердил положение о Совете безопасности
Владимир Путин утвердил положение о Совете безопасности, в котором прописаны функции заместителя председателя и секретаря этой структуры, передает Общественное телевидение России.
Музыка
Отрывок песни Little Big для Евровидения попал в Сеть
Политика
Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости
Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников не считает нужным вносить в Конституцию запрет иметь чиновникам недвижимость за рубежом.
Общество
В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО
Новый формат полиса ОСАГО в воскресенье вступил в силу в России.
Фигурное катание
Валиева не оставила Лью шансов. А Тутберидзе снова выжала максимум
Танцы 1. Эвонли Нгуен / Вадим Колесник (США) — 177,18 2. Мария Казакова / Георгий Ревия (Грузия) — 176,19 3. Елизавета Шанаева / Девид Нарижный (Россия) — 175,17 Если бы завершившийся чемпионат мира среди юниоров можно было бы проиллюстрировать одним кадром, то несомненно им стала бы улыбка победительницы Камилы Валиевой.
Футбол
Игроки ПСЖ не поддержали идею Тухеля провести короткие сборы в Испании
По информации французских СМИ, игроки ПСЖ не поддержали инициативу своего главного тренера Томаса Тухеля накануне ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Боруссией" Д.Сообщается, что наставник парижской команды пытался организовать небольшой сбор команды на юге Испании, воспользовавшись паузой в чемпионате из-за отмены матча со "Страсбуром".
Космос
Новый марсоход НАСА получил официальное имя
Происшествия
У 21 человека на лайнере Grand Princess нашли коронавирус
У 21 человека на круизном лайнере Grand Princess, находящемся у берегов Калифорнии, нашли коронавирус, заявил в ходе пресс-конференции в Вашингтоне вице-президент США Майк Пенс.
Космос
SpaceX запустила корабль Dragon на МКС
Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с космическим грузовым корбалем Dragon, сообщается на сайте NASA.
Политика
Додон прервал визит в Россию из-за выявления коронавируса в Молдавии
Президент Молдавии Игорь Додон прервал рабочий визит в Россию в связи с выявлением коронавируса нового типа в республике.
Общество
В России зафиксировано четыре новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявлено четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, все заболевшие посещали в последние две недели Италию.
Происшествия
Из-под завалов отеля в Китае извлечены 50 человек
Спасатели извлекли 50 человек из-под завалов рухнувшего в китайской провинции Фуцзянь отеля, у двоих из них уже не было признаков жизни.
Кино
Скончался актер из фильма «Няньки» Дэвид Пол
Смерть актера подтвердил брат-близнец. В пятницу, 6 марта, скончался актер, исполнивший одну из главных ролей в фильме "Няньки", Дэвид Пол.
Биатлон
В Нове Место стартовал женский масс-старт
Общество
Путин поздравил россиянок с 8 марта
Космос
Ученые доказали наличие инопланетной жизни во Вселенной
Политика
Путин намекнул Эрдогану на потерю территорий
Несмотря на анонсированное на встрече Путина и Эрдогана решение установить режим прекращения огня в полночь с 4 на 5 марта в Идлибе и готовность приступить к совместному патрулированию по трассе М4 в Сирии от населённого пункта Трумба до поселения Айн эль-Хабр, Турция оставила за собой право отвечать на военные поползновения Сирийской арабской армии (САА).
Энергетика
Эксперты положительно отнеслись к выходу России из сделки ОПЕК+
В России по-разному относятся к соглашению ОПЕК+, говорит Рустам Танкаев.
Единоборства
Чжан Вейли и Йоанна Енджейчик получили бонус за лучший бой вечера
На пресс-конференции после турнира президент UFC Дэна Уайт заявил, что спортсменки получат бонус в размере $ 50 тыс. каждая за «лучший бой вечера».
Общество
Ограничения на въезд и выезд ввели на севере Италии из-за коронавируса
На севере Италии ввели ограничения на въезд и выезд в ряде провинций.
Шоу-бизнес
Успенская разорвала контакты с дочерью после ссоры, чтобы ее воспитать
Российская певица Любовь Успенская сделала признание, касающееся ее отношений с дочерью Татьяной Плаксиной.
Футбол
Сетьен: «Барселона» победила «Реал Сосьедад» благодаря VAR
Технологии
Американцы испытали увеличенный дрон-камикадзе
Футбол
Абрахам отклонил предложение «Челси» о продлении контракта
Форвард лондонского «Челси» Тэмми Абрахам отклонил предложение клуба о подписании нового соглашения.
Происшествия
У жительницы Подмосковья предварительно подтвердился коронавирус
Жительница Подмосковья, вернувшаяся из Швейцарии, у которой анализ на коронавирус предварительно дал положительный результат, госпитализирована вместе с родственниками, сообщает пресс-служба Минздрава региона.