Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ Санкт-Петербурге по делу об убийстве подростка задержан сын судьи

Напомним, тело подростка было обнаружено возле квартиры судьи вчера, 7 марта. Сотрудникам правоохранительных органов поступила информация, что вооруженный подозреваемый в убийстве укрылся в этой квартире.
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с чего всё началось
Сотрудники правоохранительных органов задержали несовершеннолетнего, который подозревается в убийстве 14-летнего школьника в Санкт-Петербурге, сообщается
 на сайте Следственного комитета России.
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Турция оставляет за собой право своими силами добиться целей операции «Весенний щит», если Россия «не выполнит обязательства по Сирии», заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
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«Глубокое воспаление соединительной ткани, которое часто возникает в связи со стрептококками или воспалительными заболеваниями кишечника», – цитирует издание Focus.de Йенса Тесманна, члена профессиональной ассоциации немецких дерматологов.
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Путин определил полномочия Медведева в Совбезе

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Власти и оппозиция Грузии договорились изменить избирательную систему

Представители властей и оппозиции достигли договоренности об изменении избирательной системы в Грузии.
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Саудовская Аравия начала нефтяную войну

Саудовская Аравия начала полномасштабную нефтяную войну, понизив официальные цены на свою нефть и пытаясь вытолкнуть на рынок как можно больший объем нефти.
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Новый формат ОСАГО вступил в силу

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«Зенит» разгромил «Уфу» в молодежном первенстве

В матче 21-го тура молодежного первенства России «Зенит» на своем поле одержал разгромную победу над «Уфой» — 4:0.
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Клинцевич: следствие по MH17 «пошло по беспределу»

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В ФК «Сочи» вернулся бывший тренер Точилин

Бывший главный тренер футбольного клуба «Сочи» Александр Точилин снова вернулся в команду. Об этом он рассказал порталу «Спорт Экспресс».
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Путин объяснил необходимость ограничить число президентских сроков

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Число погибших при обрушении отеля в китайской провинции Фуцзянь возросло до 10 человек.
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