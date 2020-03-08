Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиАдвокат рассказал о состоянии подозреваемого в убийстве в Петербурге

Адвокат подозреваемого в убийстве подростка в Петербурге Артем Баконин рассказал телеканалу RT о состоянии своего подзащитного.
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Адвокат рассказал о состоянии подозреваемого в убийстве в Петербурге

РИА Новостивчера в 18:28

Подозреваемый в убийстве в Петербурге подросток заявил, что выстрелил по неосторожности

ТАССвчера в 12:36

Сын судьи, подозреваемый в убийстве школьника, признал вину

РЕН ТВвчера в 10:29

Сын судьи признал, что выстрелил в друга. После ночи в лесу и допроса его везут в суд

Фонтанка.Рувчера в 11:29

Подозреваемый в убийстве школьника в Петербурге признал вину

Интерфаксвчера в 10:28

Сын петербургского судьи признался в убийстве друга

Телеканал 360°вчера в 10:41

Сын судьи из Колпино признался в убийстве друга

78.ruвчера в 11:41
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Экономика

Доллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цены на нефть

Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости вчера в 20:24
Происшествия

Из-под завалов рухнувшей гостиницы в Китае извлечены 50 человек

Всего в здании находились порядка 70 человек. На данный момент известно, что из-под завалов были извлечены 50 человек.
REGNUM вчера в 01:53
Футбол

Лэмпард: «Если бы мне сказали, что мы обыграем „Эвертон“ со счетом 4:0, я бы удивился»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард на канале Окко Спорт в YouTube подвёл итоги матча с «Эвертоном» (4:0).
Евро-футбол.ру вчера в 16:11
Футбол

Титул для пустых трибун: «Ливерпуль» рискует стать чемпионом Англии в одиночестве

В связи с распространением коронавируса ключевые матчи мерсисайдцев могут пройти при пустых трибунах.
Вести.Ru 00:43
Общество

Более 50 соцработников погибли в Китае из-за работы во время эпидемии

По меньшей мере 53 социальных работника погибли в Китае при исполнении служебных обязанностей во время эпидемии коронавируса, заявил 9 марта представитель министерства гражданской администрации Чэнь Юэлян.
Известия 00:15
Политика

Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России

Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Газета.Ru вчера в 08:06
Общество

Во Владивосток спецрейсом прибыли иностранные дипломаты из Пхеньяна

Специальный рейс Air Koryo доставил во Владивосток иностранных дипломатов из Пхеньяна (Корейская Народно-Демократическая Республика), сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании.
Российская газета 00:45
Происшествия

Мужчины на каблуках устроили массовую драку в Сочи

РИА Новости вчера в 12:07
Политика

Эрдоган пригрозил начать односторонние действия в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Турция оставляет за собой право на односторонние действия в Сирии ради достижения целей операции «Весенний щит», если Москва не выполнит свои обязательства.
РБК вчера в 12:12
Политика

Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
РИА Новости вчера в 21:42
Общество

Немецкий список продуктов для карантина из-за COVID-19 раскритиковали

Список необходимых продуктов на случай длительного карантина по коронавирусу, опубликованный в Германии, подверг критике экс-руководитель Российского центра подготовки спасателей, заслуженный спасатель России Александр Гофштейн.
Известия вчера в 21:20
Общество

По ТВ показали записку Путину от девушки из Иваново

Российская газета вчера в 18:02
Хоккей

«Питтсбург» дома проиграл «Вашингтону», Малкин забил гол

Sport24.ru 07 марта в 16:33
Футбол

Дебютный гол Комличенко принёс «Динамо» победу над «Тамбовом» в РПЛ

RT на русском 07 марта в 11:37
Общество

Роспотребнадзор дал советы по покупке ювелирных украшений

Роспотребнадзор дал рекомендации о том, как выбирать ювелирные украшения.
РБК 00:37
Общество

Власти Москвы пригрозили тюрьмой нарушителям карантина по коронавирусу

Нарушение требований по карантину после посещения неблагоприятных из-за коронавируса стран влечет уголовное наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы на официальном сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 13:48
Политика

Путин объяснил идею ограничить число президентских сроков

Вопрос о необходимости ограничения президентских сроков начал широко обсуждаться после того, как Путин в январе анонсировал поправки к Конституции.
РБК вчера в 08:03
Происшествия

Найденные под Рязанью останки передали на экспертизу

6 марта стало известно о передаче их на экспертизу. Останки обнаружили недалеко от того места, где осенью 2017 года нашли тело жителя Пензы.
REGNUM 06 марта в 10:57
Общество

Bloomberg узнал содержание разговора Путина с нефтяниками перед разрывом сделки с ОПЕК

Позиция России заключалась в том, что американские производители сланцевой нефти должны разделить ущерб от падения спроса на сырье и пойти на сокращение добычи в США, рассказал Bloomberg один из участников совещания президента Владимира Путина с российскими производителями нефти и ключевыми министрами, которое прошло за несколько дней до переговоров с ОПЕК в Вене.
Forbes вчера в 05:38
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, где могут исследоваться пробы на коронавирус

В документе говорится, что любые клинико-диагностические и лабораторные работы, связанные с использованием потенциального инфицированного или инфицированного новым коронавирусом материала, могут проводиться только в лабораториях, имеющих определённую лицензию.
Парламентская газета вчера в 11:45
Политика

Путин определил полномочия Медведева

Глава государства Владимир Путин подписал указ, определяющий, в частности, функции заместителя председателя Совета безопасности.
Российская газета вчера в 08:14
Кино

Скончался актер из фильма «Няньки» Дэвид Пол

Смерть актера подтвердил брат-близнец. В пятницу, 6 марта, скончался актер, исполнивший одну из главных ролей в фильме "Няньки", Дэвид Пол.
Piter.tv 07 марта в 14:30
Энергетика

Цены на нефть усилили падение на фоне развала соглашения ОПЕК+

Мировые цены на нефть ускорили падение после информации о том, что страны — участницы соглашения ОПЕК+ не смогли договориться о новом сокращении уровня добычи черного золота.
REGNUM 07 марта в 04:22
Хоккей

«Тампа» уступила «Детройту», Кучеров не реализовал буллит

На стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (Мичиган, США) состолялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Детройт Ред Уингз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Чемпионат вчера в 19:56
Общество

ВОЗ: коронавирус распространился на 101 страну

Коронавирус нового типа, появившейся в китайском Ухане в конце прошлого года, распространился на 101 страну.
ТК Звезда вчера в 18:35
Общество

В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей

"Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна", — отметила Густова.
РИА Новости вчера в 12:04
Футбол

Заболотный обратился к пустой микст-зоне

ProstoProSport вчера в 16:19
Спорт

Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Норвегии

РИА Новости вчера в 09:35
Общество

Родные жертв крушения Boeing провели акцию у посольства России в Гааге

В понедельник в Гааге начинается судебный процесс по делу о крушении Boeing в Донецкой области. Это случилось в июле 2014 года.
Говорит Москва вчера в 16:49
Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости 07 марта в 11:09
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