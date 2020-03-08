Адвокат подозреваемого в убийстве подростка в Петербурге Артем Баконин рассказал телеканалу RT о состоянии своего подзащитного.

Адвокат рассказал о состоянии подозреваемого в убийстве в Петербурге

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Политика Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.

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Политика Путин объяснил идею ограничить число президентских сроков Вопрос о необходимости ограничения президентских сроков начал широко обсуждаться после того, как Путин в январе анонсировал поправки к Конституции.

Происшествия Найденные под Рязанью останки передали на экспертизу 6 марта стало известно о передаче их на экспертизу. Останки обнаружили недалеко от того места, где осенью 2017 года нашли тело жителя Пензы.

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Здоровье В Роспотребнадзоре рассказали, где могут исследоваться пробы на коронавирус В документе говорится, что любые клинико-диагностические и лабораторные работы, связанные с использованием потенциального инфицированного или инфицированного новым коронавирусом материала, могут проводиться только в лабораториях, имеющих определённую лицензию.

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Энергетика Цены на нефть усилили падение на фоне развала соглашения ОПЕК+ Мировые цены на нефть ускорили падение после информации о том, что страны — участницы соглашения ОПЕК+ не смогли договориться о новом сокращении уровня добычи черного золота.