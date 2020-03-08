Происшествия
РИА НовостиАдвокат рассказал о состоянии подозреваемого в убийстве в Петербурге
Адвокат подозреваемого в убийстве подростка в Петербурге Артем Баконин рассказал телеканалу RT о состоянии своего подзащитного.
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Сын судьи признал, что выстрелил в друга. После ночи в лесу и допроса его везут в суд
Фонтанка.Рувчера в 11:29
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Экономика
Доллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цены на нефть
Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.
Происшествия
Из-под завалов рухнувшей гостиницы в Китае извлечены 50 человек
Всего в здании находились порядка 70 человек. На данный момент известно, что из-под завалов были извлечены 50 человек.
Футбол
Лэмпард: «Если бы мне сказали, что мы обыграем „Эвертон“ со счетом 4:0, я бы удивился»
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард на канале Окко Спорт в YouTube подвёл итоги матча с «Эвертоном» (4:0).
Футбол
Титул для пустых трибун: «Ливерпуль» рискует стать чемпионом Англии в одиночестве
В связи с распространением коронавируса ключевые матчи мерсисайдцев могут пройти при пустых трибунах.
Общество
Более 50 соцработников погибли в Китае из-за работы во время эпидемии
По меньшей мере 53 социальных работника погибли в Китае при исполнении служебных обязанностей во время эпидемии коронавируса, заявил 9 марта представитель министерства гражданской администрации Чэнь Юэлян.
Политика
Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России
Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Общество
Во Владивосток спецрейсом прибыли иностранные дипломаты из Пхеньяна
Специальный рейс Air Koryo доставил во Владивосток иностранных дипломатов из Пхеньяна (Корейская Народно-Демократическая Республика), сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании.
Происшествия
Мужчины на каблуках устроили массовую драку в Сочи
Политика
Эрдоган пригрозил начать односторонние действия в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Турция оставляет за собой право на односторонние действия в Сирии ради достижения целей операции «Весенний щит», если Москва не выполнит свои обязательства.
Политика
Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
Общество
Немецкий список продуктов для карантина из-за COVID-19 раскритиковали
Список необходимых продуктов на случай длительного карантина по коронавирусу, опубликованный в Германии, подверг критике экс-руководитель Российского центра подготовки спасателей, заслуженный спасатель России Александр Гофштейн.
Общество
По ТВ показали записку Путину от девушки из Иваново
Хоккей
«Питтсбург» дома проиграл «Вашингтону», Малкин забил гол
Футбол
Дебютный гол Комличенко принёс «Динамо» победу над «Тамбовом» в РПЛ
Общество
Роспотребнадзор дал советы по покупке ювелирных украшений
Роспотребнадзор дал рекомендации о том, как выбирать ювелирные украшения.
Общество
Власти Москвы пригрозили тюрьмой нарушителям карантина по коронавирусу
Нарушение требований по карантину после посещения неблагоприятных из-за коронавируса стран влечет уголовное наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы на официальном сайте ведомства.
Политика
Путин объяснил идею ограничить число президентских сроков
Вопрос о необходимости ограничения президентских сроков начал широко обсуждаться после того, как Путин в январе анонсировал поправки к Конституции.
Происшествия
Найденные под Рязанью останки передали на экспертизу
6 марта стало известно о передаче их на экспертизу. Останки обнаружили недалеко от того места, где осенью 2017 года нашли тело жителя Пензы.
Общество
Bloomberg узнал содержание разговора Путина с нефтяниками перед разрывом сделки с ОПЕК
Позиция России заключалась в том, что американские производители сланцевой нефти должны разделить ущерб от падения спроса на сырье и пойти на сокращение добычи в США, рассказал Bloomberg один из участников совещания президента Владимира Путина с российскими производителями нефти и ключевыми министрами, которое прошло за несколько дней до переговоров с ОПЕК в Вене.
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, где могут исследоваться пробы на коронавирус
В документе говорится, что любые клинико-диагностические и лабораторные работы, связанные с использованием потенциального инфицированного или инфицированного новым коронавирусом материала, могут проводиться только в лабораториях, имеющих определённую лицензию.
Политика
Путин определил полномочия Медведева
Глава государства Владимир Путин подписал указ, определяющий, в частности, функции заместителя председателя Совета безопасности.
Кино
Скончался актер из фильма «Няньки» Дэвид Пол
Смерть актера подтвердил брат-близнец. В пятницу, 6 марта, скончался актер, исполнивший одну из главных ролей в фильме "Няньки", Дэвид Пол.
Энергетика
Цены на нефть усилили падение на фоне развала соглашения ОПЕК+
Мировые цены на нефть ускорили падение после информации о том, что страны — участницы соглашения ОПЕК+ не смогли договориться о новом сокращении уровня добычи черного золота.
Хоккей
«Тампа» уступила «Детройту», Кучеров не реализовал буллит
На стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (Мичиган, США) состолялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Детройт Ред Уингз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Общество
ВОЗ: коронавирус распространился на 101 страну
Коронавирус нового типа, появившейся в китайском Ухане в конце прошлого года, распространился на 101 страну.
Общество
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
"Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна", — отметила Густова.
Футбол
Заболотный обратился к пустой микст-зоне
Спорт
Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Норвегии
Общество
Родные жертв крушения Boeing провели акцию у посольства России в Гааге
В понедельник в Гааге начинается судебный процесс по делу о крушении Boeing в Донецкой области. Это случилось в июле 2014 года.
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.