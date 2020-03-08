Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксПодозреваемый в убийстве школьника в Петербурге признал вину

Несовершеннолетний подозреваемый в убийстве ровесника в Петербурге школьник рассказал на допросе, что выстрелил по неосторожности, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье защитник подростка Артём Баконин.
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Подозреваемый в убийстве школьника в Петербурге признал вину

Интерфакс10:28

Адвокат Артём Баконин будет защищать сына судьи. Семье убитого в Колпино подростка обещана всяческая помощь

Фонтанка.Ру07:23

Сын петербургского судьи признался в убийстве друга

Телеканал 360°10:41

Сын судьи, подозреваемый в убийстве школьника, признал вину

РЕН ТВ10:29

Защита подозреваемого в убийстве подростка в Петербурге будет сотрудничать со следствием

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Подозреваемый в убийстве школьника в Колпино подросток признал вину

Телеканал Санкт-Петербург11:18

Семья задержанного по подозрению в убийстве подростка в Колпино оплатит его похороны

78.ru06:31
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