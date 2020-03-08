Происшествия
ИнтерфаксПодозреваемый в убийстве школьника в Петербурге признал вину
Несовершеннолетний подозреваемый в убийстве ровесника в Петербурге школьник рассказал на допросе, что выстрелил по неосторожности, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье защитник подростка Артём Баконин.
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Политика
Следствие по делу MH17 предлагало нарушить суверенитет России
Международная следственная группа по делу о катастрофе рейса МН17 на Украине всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.
Энергетика
В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России
Соглашение ОПЕК+ лишено смысла для России, при условии частичного замещения на рынке дешевой российской и арабской нефти дорогой американской это мазохизм, заявил РИА Новости пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев.
Общество
Родные жертв крушения Boeing в Донбассе снова пристыдили Россию
Участники акции заявили, что не обвиняют Россию в том, что та сбила Boeing, но протестуют «против отсутствия сотрудничества» со стороны российского государства в расследовании атаки и поэтому решили снова пристыдить Москву.
Биатлон
Александр Логинов снялся с масс-старта на этапе Кубка мира в Чехии
Этап Кубка мира по биатлону проходит в чешском Нове-Место.
Спорт
Большунов победил в лыжном марафоне в Норвегии
Армия и оружие
National Interest рассказал о кошмарном сценарии для ВМС США
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»
Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Кино
Disney снимет сериал-приквел «Красавицы и чудовища»
Спорт
Патч первого дня для DOOM Eternal весит 5,1 гигабайт
Хоть до релиза DOOM Eternal остаётся меньше двух недель, для неё уже выпустили патч первого дня — он занимает около 5,1 гигабайта.
Фигурное катание
Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров
Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой.
Политика
Эрдоган заявил о праве Турции на самостоятельные действия в Сирии
Турция оставляет за собой право своими силами добиться целей операции «Весенний щит», если Россия «не выполнит обязательства по Сирии», заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Общество
Самоизоляция на две недели требуется прибывшим из семи стран россиянам
Обязательная самоизоляция из-за коронавируса требуется россиянам, вернувшимся в Москву из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании, передает "Интерфакс" со ссылкой на оперативны штаб.
Общество
В России выявили новые случаи заражения коронавирусом
В России за последние сутки выявлены три новых случая заражения коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения вируса.
Общество
Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань
Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении, заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
Общество
Голикова назвала раздутой панику вокруг коронавируса
Вице-премьер России, глава оперативного штаба Татьяна Голикова назвала раздутой панику вокруг распространения коронавируса.
Футбол
Суд продлил срок ареста Роналдиньо до шести месяцев
Политика
Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе
Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
Политика
В Крыму отказались прикасаться к воде с Украины
В Крыму отказались прикасаться к воде с Украины. Такое заявление сделал глава крымского парламента Владимир Константинов.
Единоборства
Бывший тренер Емельяненко рассказал, как Федор ударил футболиста
Бывший тренер российского бойца Федора Емельяненко — Андрей Былдин — в интервью «СЭ» рассказал историю о том, как Федор применил физическую силу по отношению к агрессивно настроенному футболисту.
Шоу-бизнес
Как пластическая операция преобразила Надежду Бабкину
Политика
Путин определил полномочия Медведева в Совбезе
Президент Владимир Путин подписал указ, определяющий полномочия заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
Общество
Власти Италии решили закрыть Венецию и Милан
Власти Италии решили закрыть на въезд и выезд административную область Ломбардия, а также еще 11 провинций, в том числе Венецию.
Общество
Власти Москвы предупредили об уголовном наказании за нарушение карантина
Как пояснили в ведомстве, 31 января правительство внесло новую коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в список опасных для окружающих заболеваний, и теперь за нарушения антивирусных мер по ней предусмотрена уголовная ответственность.
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче РПЛ
Происшествия
Люди в масках напали на участников митинга за права женщин в Киргизии
Неизвестные в масках напали на участников шествия в защиту прав женщин в Бишкеке, сообщает РИА Новости со ссылкой на одну из участниц митинга.
Происшествия
Число жертв обрушения отеля в Китае достигло десяти
Число погибших при обрушении отеля в китайской провинции Фуцзянь возросло до 10 человек.
Политика
Климкин предрек катастрофу для Киева на День Победы 9 мая
Визиты лидеров западных держав на День Победы в Москву грозят обернуться катастрофой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.
Футбол
«Сочи» и «Урал» назвали составы на матч РПЛ
"Сочи" и "Урал" назвали составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ).