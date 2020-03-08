Ранее СК сообщил о задержании юноши и предстоящем допросе в качестве подозреваемого. В ходе следствия подросток рассказал, что выстрелил по неосторожности, уточнил адвокат. Тело школьника с огнестрельным ранением нашли в подъезде в жилом доме в Санкт-Петербурге 7 марта.

Подозреваемый в убийстве школьника в Петербурге признал вину

Экономика Эксперт: Доллар взлетит к 80-85 рублям при закреплении нефти у $30 Обвал нефтяных котировок не несет ничего хорошего курсу рубля — доллар взлетит до 80-85 рублей, если цена нефти марки Brent закрепится в районе 30 долларов за баррель, прокомментировал РИА Новости заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.

Шоу-бизнес Мясников назвал причину ухода Михалковой из «Уральских пельменей» Российский артист и шоумен Вячеслав Мясников поделился с журналистами мнением по поводу ухода Юлии Михалковой из шоу «Уральские пельменей», отметив, что причиной решения артистки стало желание построить личную жизнь.

Общество В России зарегистрированы четыре новых случая заражения коронавирусом В России за последние сутки были выявлены четыре новых случая заражения коронавирусом — об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой инфекцией.

Происшествия Самолёт SSJ-100 совершил посадку в Шереметьеве Ранее в экстренных службах сообщили, что в Шереметьеве самолёт готовится к экстренной посадке из-за сработавшего датчика неисправности.

Общество Россиянам пообещали «нормальное лето» Специалист центра погоды отметил, что жители центральной части России давно не видели нормального лета, но нынешнее напомнит о нем. В целом температура воздуха не будет постоянно достигать отметки в плюс 27 градусов, так как не исключены ливни, грозы и град, допускаются и ураганы.

Энергетика «Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+ Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

Здоровье В Молдавии еще у двоих человек подозревают заражение коронавирусом У двоих человек в Молдавии, один из которых взрослый, второй — ребенок, за последние сутки подозревается заражение новым коронавирусом, сообщается 8 марта в пресс-службе министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии.

Общество Эксперт назвал сроки окончания распространения коронавируса в мире Коронавирус продолжит распространяться по всему миру по меньшей мере до июня, предположил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

Политика Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины 2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.

Общество Эксперты зафиксировали сокращение экспорта оружия из России США, Россия, Франция, Германия и Китай являются мировыми лидерами по экспорту оружия, следует из доклада (*pdf) Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).