Происшествия
РБКПодозреваемый в убийстве школьника в Петербурге признал вину
Ранее СК сообщил о задержании юноши и предстоящем допросе в качестве подозреваемого. В ходе следствия подросток рассказал, что выстрелил по неосторожности, уточнил адвокат. Тело школьника с огнестрельным ранением нашли в подъезде в жилом доме в Санкт-Петербурге 7 марта.
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14-летнего школьника, подозреваемого в смерти лучшего друга, посадили под домашний арест
КП - Санкт-Петербургвчера в 13:06
Подозреваемого в убийстве друга подростка посадят под домашний арест
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 12:55
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