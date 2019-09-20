Происшествия

RT на русскомRT на русскомПодозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан

В Брянской области задержан подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи, им оказался их 31-летний коллега. Об этом сообщает Следственный комитет России. «В настоящее время подозреваемый задержан, допрошен и дал признательные показания», — говорится в сообщении ведомства.
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с чего всё началось
По факту убийства региональный СК возбудил
 уголовное дело по нескольким статьям УК России: в связи с убийством (пп. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК), разбоем (п. «б», «в» ч. 4 ст. 162), а также умышленным уничтожением или повреждением имущества (ч. 2 ст. 167 УК).
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