Происшествия
RT на русскомПодозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан
В Брянской области задержан подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи, им оказался их 31-летний коллега. Об этом сообщает Следственный комитет России. «В настоящее время подозреваемый задержан, допрошен и дал признательные показания», — говорится в сообщении ведомства.
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Футбол
Тренер «Спартака» Кононов: черная полоса всегда проходит
Наставник красно-белых уверен, что черная полоса москвичей обязательно пройдет.
Вести.Ru 13:23
Происшествия
В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве
В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.
Газета.Ru 07:41
Здоровье
ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе
От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
Уралинформбюро вчера в 08:36
Происшествия
Во Владивостоке горит крупный торговый центр
Рано утром 21 сентября во Владивостоке загорелся торговый центр «Максим».
Коммерсантъ 18:21
Армия и оружие
В Оренбург прибыл Владимир Путин
Напомним, 20 сентября президент посетит полигон, где будет лично наблюдать за активной фазой международных военных учений «Центр-2019».
REGNUM вчера в 23:41
Кино
Российские власти будут финансировать сериалы для Netflix и HBO
Российские власти начнут компенсировать часть затрат на съемки в России фильмов и сериалов для интернет-платформ, таких как Netflix и HBO.
Дождь 12:55
Политика
Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости вчера в 16:18
Футбол
РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина
Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.
RT на русском 09:53
Шоу-бизнес
Дарья Клюкина вышла замуж за топ-менеджера «Газпром-Медиа»
Победительница 6-го сезона шоу «Холостяк» с Егором Кридом Дарья Клюкина сегодня, 19 сентября, вышла замуж.
Блокнот.ру вчера в 11:50
Авто
Объявлены цены на вернувшиеся в Россию автомобили марки Ravon
Автомобили марки Ravon появились в российских автосалонах. Пока доступны 3 знакомые модели — Ravon R2 плюс Nexia R3 и Ravon R4.
UsedCars.ru 21:08
Киберспорт
В демоверсии Code Vein появился новый уровень
Cure your thirst on 27 September: https://t.co/BuVfrywlTY pic.twitter.com/lYXyYoHj0C — Code Vein (@CodeVeinGame) September 19, 2019 Новый патч 1.1 открывает в демоверсии Code Vein целый уровень, The Town of Sacrifice.
Игромания.ру 09:46
Общество
Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости 19:13
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 08:26
Кино
Умер актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей»
Реальное время 19:07
Политика
На «штурм» базы «Зона 51» в Неваде собрались более двух тысяч человек
Более двух тысяч человек прибыли на "штурм" секретной военной базы "Зона 51" в американском штате Невада и проводимые рядом тематические мероприятия, сообщает телеканал 8 News NOW.
РИА Новости 21:38
Шоу-бизнес
Барановскую застали за поцелуями с солистом «Иванушек»
Телеведущая Юлия Барановская и солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перестали скрывать чувства друг к другу, пишет Super.
Московский Комсомолец вчера в 04:41
Происшествия
Якутского шамана Александра Габышева задержали в Бурятии
Восток-Телеинформ вчера в 02:11
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Таллина
Министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения столицы Эстонии города Таллина от немецко-фашистских захватчиков.
RT на русском 17:11
Политика
РФ допустила разрыв договора об управлении железными дорогами Армении
Министерство транспорта России допустило расторжение договора об управлении железнодорожной сетью Армении раньше срока.
РЕН ТВ 14:49
Экономика
Единый фонд страхования от ЧС предложили создать за счет граждан
Минфин и Центробанк России предложили создать единый фонд страхования от чрезвычайных ситуаций.
Известия вчера в 19:50
Общество
Секс-символ Италии Софи Лорен отмечает 85-летие
Легендарная итальянская актриса и певица Софи Лорен 20 сентября празднует свой юбилей.
RuNews24.ru 05:44
Футбол
Вратарь «Реала» извинился за совместное фото с Мбаппе
Чемпионат 02:27
Происшествия
Главу красноярской колонии отстранили после банкета со стриптизом
Врио начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в Сети видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
РБК 05:18
Энергетика
Цены на нефть растут на открытии торгов
Мировые цены на нефть растут, свидетельствуют данные торгов. Ноябрьские фьючерсы на нефть Brent выросли на 0,47%, до $64,7 за баррель.
Газета.Ru 01:47
Шоу-бизнес
Деми Мур призналась, что ее брак разрушили эксперименты в постели
Актриса Деми Мур рассказала, что ее последний брак разрушился из-за экспериментов в постели с актером Эштоном Кутчером.
РЕН ТВ 20:32
Космос
Активность ядер галактик возросла за несколько месяцев
Ученые обнаружили относительно быстрое изменение состояния сразу у шести галактик: за несколько месяцев их ядра резко нарастили активность.
N+1 10:35
Хоккей
«Тампа» обыграла «Нэшвилл» благодаря дублю Кучерова и голу Волкова
Спорт-Экспресс 21:33