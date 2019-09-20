Происшествия

Газета.RuГазета.RuЗадержан подозреваемый в убийстве двух сотрудников спецсвязи

В Брянске задержан 31-летний сотрудник Службы специальной связи Александр Ефимов, который подозревается в убийстве двух своих коллег - Алексея Карпутченкова и Юрия Ченского - с целью похищения у них 7,5 млн рублей. Фигурант уже дает признательные показания.
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с чего всё началось
По факту убийства региональный СК возбудил
 уголовное дело по нескольким статьям УК России: в связи с убийством (пп. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК), разбоем (п. «б», «в» ч. 4 ст. 162), а также умышленным уничтожением или повреждением имущества (ч. 2 ст. 167 УК).
РБКвчера в 13:30

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Источник: сотрудник спецсвязи, застреливший двоих коллег в Брянске, похитил 7 млн рублей

ТАССвчера в 13:50

В Брянске задержан подозреваемый в убийстве двух сотрудников спецсвязи

РИА Новостивчера в 13:27

Убийца брянских сотрудников спецсвязи просчитался несколько раз

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Страшное убийство в Брянске напомнило сюжет сериала «Ненастье»

БрянскTodayвчера в 14:54

Названы основные версии расстрела сотрудников спецсвязи в Брянске

РЕН ТВвчера в 03:53

Полицейские задержали подозреваемого в двойном убийстве у вокзала Брянск-I

Новости Брянскавчера в 13:36

В Брянске коллег застрелил действующий сотрудник спецсвязи

Городской телеканал (Брянск)вчера в 15:25
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено вчера в 23:58, Вашингтон
Общество

Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Происшествия

Якутского шамана отпустили из психбольницы

Газета.Ru вчера в 09:03
Политика

В Белом доме заявили, что Украина оккупировала часть России

Представитель администрации США заявил, что Украина оккупирует часть российской территории. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:19
Политика

Пристайко не смог перевести «формулу Зеленского» с английского на украинский

«Формула Зеленского» не имеет четкого перевода с английского языка.
Украина.ру вчера в 08:01
Общество

Эксперты рассказали, от чего растет «пивной живот»

Согласно статистике, в самой ФРГ употребление пива в последние годы падает, параллельно растет количество сортов пенного напитка на рынке.
Радио Sputnik вчера в 20:05
Спорт

Россию заподозрили в манипуляции допинговыми данными

Россию подозревают в манипуляции данными из Московской антидопинговой лаборатории, которые были переданы Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в начале 2019 года.
Lenta.ru вчера в 15:05
Происшествия

В Вологодской области задержали вора в законе и трёх «смотрящих»

В 2019 году мужчина назначил «смотрящими» за территорией своего влияния трёх подельников в возрасте от 34 до 50 лет.
News.ru вчера в 15:20
Происшествия

Во Владивостоке загорелся торговый центр

Во Владивостоке загорелся торговый центр «Максим», огонь охватил 1 тыс. квадратных метров.
RT на русском вчера в 17:40
Религия

Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.
REGNUM вчера в 18:29
Политика

Еврокомиссия и Украина начали переговоры с Россией о транзите газа

Консультации по заключению нового договора о транзите российского газа через Украину, организованные заместителем председателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марошем Шефчовичем, начались 19 сентября в Брюсселе.
Красная весна 19 сентября в 10:29
Политика

Беларусь упростит визовый режим с ЕС

Беларусь упрощает визовый режим с ЕС. О решении подписать соответствующее соглашение объявил президент республики Александр Лукашенко.
МИР 24 вчера в 10:56
Армия и оружие

Появилось видео с пролетевшим между гор в Крыму Су-27

Житель Крыма снял на видео полет российского истребителя Су-27 в каньоне у плато Мангуп в Крыму.
Известия 19 сентября в 08:38
Политика

Путин приехал на учения «Центр-2019»

Владимир Путин в пятницу прибыл на вертолете на полигон "Донгуз" в Оренбургской области, где проходит активная фаза масштабных военных учений "Центр-2019".
Российская газета вчера в 04:02
Культура

Микки Рурк попросил похоронить его в селе на Украине

Микки Рурк, киноактер из США, во время беседы с журналистами рассказал о том, что хочет, чтобы его похороны устроили в деревне Загорцы, расположенной на территории Украины.
Discover24 вчера в 06:54
Происшествия

«Россия» объяснила смену аэропорта для летевшего из Антальи самолета

Как сообщил РБК официальный представитель авиакомпании «Россия» (именно ей принадлежит самолет) Сергей Стариков, смена аэропорта произошла из-за «литерных мероприятий» во Внуково.
РБК вчера в 14:16
Происшествия

Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море

Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС вчера в 05:45
Космос

Рядом с Петербургом нашли пыль, вызвавшую ледниковый период

В окрестностях Петербурга и в Швеции обнаружили следы космической пыли, которая сыграла важную роль в глобальном ледниковом периоде.
Росбалт 19 сентября в 18:45
Футбол

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Профиль вчера в 14:42
Технологии

У вологодских школьников появятся компьютеры «Эльбрус»

Разработчик согласился обеспечить оборудованием класс на 30 мест в новом вологодском технопарке для детей «Кванториум».
Экономика сегодня вчера в 09:25
Общество

В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад

Газета.Ru вчера в 15:27
Шоу-бизнес

Детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина исполнилось 6 лет

Детям Максима Галкина и певицы исполнилось 6 лет. На фанатской странице дочери Аллы Пугачевой Лизы опубликована поздравительная публикация.
OAnews 18 сентября в 02:54
Армия и оружие

Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию

Истребители ВКС блокировали израильские самолёты и беспилотники во время новой атаки на Сирию.
Avia.pro вчера в 04:57
Кино

Фильм «Гемини» с Уиллом Смитом произвёл фурор на зрителей предпоказа

UfacityNews.ru вчера в 11:17
Футбол

«Урал» согласился проститься с Парфеновым

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался в интервью «Спорт Экспрессу» о перспективах главного тренера команды Дмитрия Парфенова, который, по слухам, собрался в «Спартак».
Телеканал 360° 19 сентября в 13:35
Здоровье

Однокомнатные квартиры признаны опасными для здоровья

News.ru 19 сентября в 21:08
Происшествия

Борец с терроризмом из ФСБ не усмотрел за подчиненными и лишился должности

Военный суд отказался восстановить в должности одного из руководителей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по республике Крым подполковника Игоря Егорова, который отвечал на полуострове за борьбу с терроризмом.
Lenta.ru вчера в 21:52
Армия и оружие

Зариф оценил военную операцию арабской коалиции в Йемене

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф оценил прошедшую военную операцию арабской коалиции в Йемене.
Газета.Ru вчера в 23:50
Музыка

На Сахалине стартует фестиваль «Спасская башня»

Жители и гости Южно-Сахалинска смогут посетить концерты постоянного участника и визитной карточки Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации, оркестра Генерального штаба Вооружённых Сил Республики Армения и военного оркестра Южно-Сахалинского гарнизона.
РИА Новости вчера в 05:38
Общество

Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе

Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
Происшествия

Число жертв шторма «Имельда» в Техасе возросло до двух

Тропический шторм "Имельда" в штате Техас унес жизни двух человек. Об этом в пятницу сообщило агентство Associated Press.
ТАСС вчера в 03:52
Главное