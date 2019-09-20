с чего всё началось

В Брянске задержан 31-летний сотрудник Службы специальной связи Александр Ефимов, который подозревается в убийстве двух своих коллег - Алексея Карпутченкова и Юрия Ченского - с целью похищения у них 7,5 млн рублей. Фигурант уже дает признательные показания.

Задержан подозреваемый в убийстве двух сотрудников спецсвязи

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