Происшествия
Газета.RuЗадержан подозреваемый в убийстве двух сотрудников спецсвязи
В Брянске задержан 31-летний сотрудник Службы специальной связи Александр Ефимов, который подозревается в убийстве двух своих коллег - Алексея Карпутченкова и Юрия Ченского - с целью похищения у них 7,5 млн рублей. Фигурант уже дает признательные показания.
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с чего всё началось
По факту убийства региональный СК возбудил уголовное дело по нескольким статьям УК России: в связи с убийством (пп. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК), разбоем (п. «б», «в» ч. 4 ст. 162), а также умышленным уничтожением или повреждением имущества (ч. 2 ст. 167 УК).РБКвчера в 13:30
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Полицейские задержали подозреваемого в двойном убийстве у вокзала Брянск-I
Новости Брянскавчера в 13:36
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено вчера в 23:58, Вашингтон
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Происшествия
Якутского шамана отпустили из психбольницы
Газета.Ru вчера в 09:03
Политика
В Белом доме заявили, что Украина оккупировала часть России
Представитель администрации США заявил, что Украина оккупирует часть российской территории. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:19
Политика
Пристайко не смог перевести «формулу Зеленского» с английского на украинский
«Формула Зеленского» не имеет четкого перевода с английского языка.
Украина.ру вчера в 08:01
Общество
Эксперты рассказали, от чего растет «пивной живот»
Согласно статистике, в самой ФРГ употребление пива в последние годы падает, параллельно растет количество сортов пенного напитка на рынке.
Радио Sputnik вчера в 20:05
Спорт
Россию заподозрили в манипуляции допинговыми данными
Россию подозревают в манипуляции данными из Московской антидопинговой лаборатории, которые были переданы Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в начале 2019 года.
Lenta.ru вчера в 15:05
Происшествия
В Вологодской области задержали вора в законе и трёх «смотрящих»
В 2019 году мужчина назначил «смотрящими» за территорией своего влияния трёх подельников в возрасте от 34 до 50 лет.
News.ru вчера в 15:20
Происшествия
Во Владивостоке загорелся торговый центр
Во Владивостоке загорелся торговый центр «Максим», огонь охватил 1 тыс. квадратных метров.
RT на русском вчера в 17:40
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.
REGNUM вчера в 18:29
Политика
Еврокомиссия и Украина начали переговоры с Россией о транзите газа
Консультации по заключению нового договора о транзите российского газа через Украину, организованные заместителем председателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марошем Шефчовичем, начались 19 сентября в Брюсселе.
Красная весна 19 сентября в 10:29
Политика
Беларусь упростит визовый режим с ЕС
Беларусь упрощает визовый режим с ЕС. О решении подписать соответствующее соглашение объявил президент республики Александр Лукашенко.
МИР 24 вчера в 10:56
Армия и оружие
Появилось видео с пролетевшим между гор в Крыму Су-27
Житель Крыма снял на видео полет российского истребителя Су-27 в каньоне у плато Мангуп в Крыму.
Известия 19 сентября в 08:38
Политика
Путин приехал на учения «Центр-2019»
Владимир Путин в пятницу прибыл на вертолете на полигон "Донгуз" в Оренбургской области, где проходит активная фаза масштабных военных учений "Центр-2019".
Российская газета вчера в 04:02
Культура
Микки Рурк попросил похоронить его в селе на Украине
Микки Рурк, киноактер из США, во время беседы с журналистами рассказал о том, что хочет, чтобы его похороны устроили в деревне Загорцы, расположенной на территории Украины.
Discover24 вчера в 06:54
Происшествия
«Россия» объяснила смену аэропорта для летевшего из Антальи самолета
Как сообщил РБК официальный представитель авиакомпании «Россия» (именно ей принадлежит самолет) Сергей Стариков, смена аэропорта произошла из-за «литерных мероприятий» во Внуково.
РБК вчера в 14:16
Происшествия
Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС вчера в 05:45
Космос
Рядом с Петербургом нашли пыль, вызвавшую ледниковый период
В окрестностях Петербурга и в Швеции обнаружили следы космической пыли, которая сыграла важную роль в глобальном ледниковом периоде.
Росбалт 19 сентября в 18:45
Футбол
РФС отказался регистрировать Кокорина для участия в РПЛ
Профиль вчера в 14:42
Технологии
У вологодских школьников появятся компьютеры «Эльбрус»
Разработчик согласился обеспечить оборудованием класс на 30 мест в новом вологодском технопарке для детей «Кванториум».
Экономика сегодня вчера в 09:25
Общество
В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад
Газета.Ru вчера в 15:27
Шоу-бизнес
Детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина исполнилось 6 лет
Детям Максима Галкина и певицы исполнилось 6 лет. На фанатской странице дочери Аллы Пугачевой Лизы опубликована поздравительная публикация.
OAnews 18 сентября в 02:54
Армия и оружие
Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию
Истребители ВКС блокировали израильские самолёты и беспилотники во время новой атаки на Сирию.
Avia.pro вчера в 04:57
Кино
Фильм «Гемини» с Уиллом Смитом произвёл фурор на зрителей предпоказа
UfacityNews.ru вчера в 11:17
Футбол
«Урал» согласился проститься с Парфеновым
Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался в интервью «Спорт Экспрессу» о перспективах главного тренера команды Дмитрия Парфенова, который, по слухам, собрался в «Спартак».
Телеканал 360° 19 сентября в 13:35
Здоровье
Однокомнатные квартиры признаны опасными для здоровья
News.ru 19 сентября в 21:08
Происшествия
Борец с терроризмом из ФСБ не усмотрел за подчиненными и лишился должности
Военный суд отказался восстановить в должности одного из руководителей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по республике Крым подполковника Игоря Егорова, который отвечал на полуострове за борьбу с терроризмом.
Lenta.ru вчера в 21:52
Армия и оружие
Зариф оценил военную операцию арабской коалиции в Йемене
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф оценил прошедшую военную операцию арабской коалиции в Йемене.
Газета.Ru вчера в 23:50
Музыка
На Сахалине стартует фестиваль «Спасская башня»
Жители и гости Южно-Сахалинска смогут посетить концерты постоянного участника и визитной карточки Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации, оркестра Генерального штаба Вооружённых Сил Республики Армения и военного оркестра Южно-Сахалинского гарнизона.
РИА Новости вчера в 05:38
Общество
Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
Происшествия
Число жертв шторма «Имельда» в Техасе возросло до двух
Тропический шторм "Имельда" в штате Техас унес жизни двух человек. Об этом в пятницу сообщило агентство Associated Press.
ТАСС вчера в 03:52