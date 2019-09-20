Происшествия
RT на русскомПодозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан
В Брянской области задержан подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи, им оказался их 31-летний коллега. Об этом сообщает Следственный комитет России. «В настоящее время подозреваемый задержан, допрошен и дал признательные показания», — говорится в сообщении ведомства.
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Общество
Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости 19:13
Шоу-бизнес
Максим Виторган поиграл с сестрой, которая младше его на 46 лет
Популярный российский актер Максим Виторган развлекал свою родную сестру по имени Этель на праздновании собственного дня рождения.
ГлобалМСК.ру 06:49
Кино
Умер актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей»
Реальное время 19:07
Кино
Российские власти будут финансировать сериалы для Netflix и HBO
Российские власти начнут компенсировать часть затрат на съемки в России фильмов и сериалов для интернет-платформ, таких как Netflix и HBO.
Дождь 12:55
Общество
Правила призыва в армию ужесточат
Очередные изменения правил, которые лоббирует Министерство обороны РФ, не очень сочетаются с реальностью: проблемы призыва в России практически нет, зато явно есть проблема неизбежной нехватки срочников из-за демографической ситуации и невозможности научить людей за год службы обращаться с новым оружием.
Газета.Ru 08:27
Политика
Глава Генштаба рассказал Путину анекдот
Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.
РИА Новости 09:26
Шоу-бизнес
Меган Фокс рассказала, что ее сын любит платья
Американская актриса Меган Фокс сообщила, что ее шестилетний сын Ноа иногда примеряет платья.
МИР 24 09:49
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Таллина
Министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения столицы Эстонии города Таллина от немецко-фашистских захватчиков.
RT на русском 17:11
Наука
Назван фрукт, который замедляет процесс старения
RuNews24.ru 18 сентября в 03:53
Армия и оружие
В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией
У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.
РИА Новости вчера в 16:45
Фигурное катание
Фигуристка Трусова выиграла короткую программу на турнире в Братиславе
Российская фигуристка Александра Трусова выиграла короткую программу на предсезонном турнире серии «челленджер» Nepela Memorial, который проходит в Братиславе (Словакия).
Чемпионат 10:55
Спорт
Дина и Арина Аверины завоевали золото и серебро ЧМ в личном многоборье
Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье, ее сестра Арина Аверина стала второй.
РИА Новости 12:26
Футбол
France Football учредил награду имени Льва Яшина
Интерфакс-Спорт вчера в 06:51
Происшествия
Актер Павел Устинов вышел из СИЗО
Павел Устинов, осужденный на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа Александру Лягину на несанкционированной акции 3 августа, покинул СИЗО.
РБК 10:35
Шоу-бизнес
Саша Артемова из «Дома-2» родила первенца
Бывшая участница шоу "Дом-2" Саша Артемова родила ребенка.
ТВ Центр 03:48
Политика
Трамп призывал Зеленского помочь с расследованием против Байдена — WSJ
Американский президент Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским призывал украинского лидера помочь с расследованием против бывшего вице-президента США Джо Байдена.
REGNUM 17:56
Армия и оружие
«Искандер-М» произвел боевой пуск ракеты на полигоне Донгуз
Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» провели успешный боевой пуск ракеты по учебной цели на полигоне Донгуз Оренбургской области в ходе основного этапа стратегического командно-штабного учения «Центр-2019».
ТК Звезда вчера в 18:00
Наука
Нездоровая еда ухудшает долговременную память
Австралийские ученые выяснили, что употребление фаст-фуда влияет на ухудшение долгосрочной пространственной памяти.
Piter.tv 04:39
Недвижимость
Выявлена новая мошенническая схема, из-за которой можно потерять жилье
"Ключевой вопрос в том, чтобы проблему сейчас вывести на передний край и устранить, для того чтобы довести до граждан информацию о том, чтобы быть осмотрительными и не вовлекаться в те схемы, когда под видом нормальных добросовестных услуг им предлагают фактически мошенническую схему, направленную, прежде всего, на изъятие у них имущества.
РИА Новости 18 сентября в 09:55
Политика
Консультации РФ, Украины и ЕК по газу начались в Брюсселе
Трехсторонние консультации России, Украины и Еврокомиссии о транзите газа после 2019 года начались в Брюсселе.
ФАН вчера в 10:29
Гаджеты
Huawei представила первый флагманский смартфон без сервисов Google
Телеканал 360° вчера в 12:38
Политика
В Белом доме заявили, что часть России оккупирована Украиной
Крым является законной частью Украины и он был незаконно оккупирован Россией.
РИА Новости 15:01
Шоу-бизнес
Барановскую засняли за поцелуями с солистом «Иванушек International»
Телеведущую Юлию Барановскую, воспитывающую трех детей от футболиста Андрея Аршавина, заметили в объятиях солиста группы "Иванушки International" Кирилла Туриченко.
ТВ Центр вчера в 07:46
Футбол
«Уфа» выиграла у «Спартака» без ударов в створ ворот
Спорт день за днем 12:29
Футбол
Жена Новосельцева считает, что её муж хуже Кокорина и Мамаева
Жена футболиста Ивана Новосельцева, бывшая баскетболистка Катерина Кейру после очередного заседания по бракоразводному процессу сравнила сочинского защитника с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, заявив, что он гораздо хуже их.
News.ru 18 сентября в 12:25
Армия и оружие
NI: У России мог быть на вооружении танк мощнее «Арматы»
По информации NI, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Накануне.Ru вчера в 08:23
Хоккей
Тренер «Рейнджерс» рассказал о тяжести травмы Панарина
Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн рассказал о степени тяжести повреждения, полученного российским форвардом Артемием Панариным в предсезонном матче с «Нью-Джерси Дэвилз».
RT на русском вчера в 02:07