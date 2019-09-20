Происшествия

RT на русскомRT на русскомПодозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан

В Брянской области задержан подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи, им оказался их 31-летний коллега. Об этом сообщает Следственный комитет России. «В настоящее время подозреваемый задержан, допрошен и дал признательные показания», — говорится в сообщении ведомства.
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с чего всё началось
По факту убийства региональный СК возбудил
 уголовное дело по нескольким статьям УК России: в связи с убийством (пп. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК), разбоем (п. «б», «в» ч. 4 ст. 162), а также умышленным уничтожением или повреждением имущества (ч. 2 ст. 167 УК).
РБКвчера в 13:30

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Источник: сотрудник спецсвязи, застреливший двоих коллег в Брянске, похитил 7 млн рублей

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В Брянске задержан подозреваемый в убийстве двух сотрудников спецсвязи

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Городской телеканал (Брянск)вчера в 15:25
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Армия и оружие

Военные в США подтвердили подлинность видео с НЛО

Профиль 18 сентября в 01:39
Футбол

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Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался в интервью «Спорт Экспрессу» о перспективах главного тренера команды Дмитрия Парфенова, который, по слухам, собрался в «Спартак».
Телеканал 360° 19 сентября в 13:35
Религия

Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

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Общество

Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Политика

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Глава украинского МИД Вадим Пристайко в беседе с «Громадське» прокомментировал сообщения о том, что американский лидер Дональд Трамп оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского.
RT на русском вчера в 22:31
Армия и оружие

Пентагон: атаку на саудовские НПЗ не мог отразить ни один комплекс ПВО

Ни одна отдельно взятая система противовоздушной и противоракетной обороны не может отразить атаку, подобную той, которая была совершена против Саудовской Аравии 14 сентября, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
РИА Новости вчера в 19:27
Хоккей

«Витязь» обыграл «Локомотив», отыгравшись с 0:2

«Витязь» обыграл «Локомотив» в регулярном чемпионате КХЛ.
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Глава Генштаба рассказал Путину анекдот

Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.
РИА Новости вчера в 09:26
Энергетика

«Нафтогаз» рассчитал цену транзита российского газа на пять лет

Согласно расчётам компании, тариф на период с 2020 по 2024 год в случае бронирования 60 млрд куб. м транзитных мощностей ГТС Украины составит $3,21 за 1 тыс. куб. м на 100 км, а при бронировании 90 млрд куб. м стоимость составит $2,56 за 1 тыс. куб. м на 100 км. 19 сентября в Брюсселе состоялись трёхсторонние переговоры по транзиту газа с участием представителей России, Украины и Еврокомиссии.
RT на русском 00:28
Шоу-бизнес

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Сама же артистка в прошлом году даже посетила могилу Волкова, где попросила у него прощения, заявив, что уже забыла все былые обиды.
Дни24 00:28
Происшествия

Во Владивостоке загорелся торговый центр

Во Владивостоке загорелся торговый центр «Максим», огонь охватил 1 тыс. квадратных метров.
RT на русском вчера в 17:40
Происшествия

Павла Устинова освободили из СИЗО

ТАСС вчера в 06:34
Происшествия

Главу красноярской колонии отстранили после банкета со стриптизом

Врио начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в Сети видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
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Происшествия

Якутский шаман сообщил о возбуждении против него дела об экстремизме

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Армия и оружие

МИД России отреагировал на слова генерала США о плане по прорыву ПВО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала слова американского генерала Джеффри Ли Харригяна, который заявил о наличии у США плана по прорыву ПВО в Калининграде на случай «агрессии» со стороны России.
RT на русском вчера в 04:47
Общество

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Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
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В Белом доме заявили об оккупации Украиной части России

Крым является законной частью Украины и он был незаконно оккупирован Россией.
РИА Новости вчера в 15:01
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Богомолов после свадьбы с Собчак сделал признание

Театральный режиссер Константин Богомолов сделал признание после свадьбы с Ксенией Собчак.
ФАН вчера в 12:14
Экономика

Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Газета.Ru 19 сентября в 05:11
Футбол

РФС объяснил отказ зарегистрировать Кокорина

Life.ru вчера в 10:07
Происшествия

В Азовском море пропал катер с тремя людьми

Катер с тремя людьми пропал в Азовском море. Организованы поисковые работы, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
ТАСС 00:44
Гаджеты

В России начались продажи iPhone 11

В России с 08:00 мск начались продажи новых iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
РБК вчера в 02:52
Музыка

На Сахалине стартует фестиваль «Спасская башня»

Жители и гости Южно-Сахалинска смогут посетить концерты постоянного участника и визитной карточки Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации, оркестра Генерального штаба Вооружённых Сил Республики Армения и военного оркестра Южно-Сахалинского гарнизона.
РИА Новости вчера в 05:38
Футбол

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Олег Кононов возглавил «Спартак» 12 ноября прошлого года и обещал поставить команде легендарный комбинационный футбол.
Евро-футбол.ру вчера в 12:24
Общество

В России планируют изменить порядок взыскания долгов с граждан

По новым правилам банки и другие организации смогут обратиться в суд о взыскании, только если должник не вернет просрочку в 30-дневный срок после такого предложения.
Коммерсантъ 19 сентября в 04:48
Здоровье

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РЕН ТВ вчера в 08:21
Армия и оружие

Стрельбу из «Солнцепека» и «Змея Горыныча» сняли на видео

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РИА Новости вчера в 22:48
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Таллина

Министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения столицы Эстонии города Таллина от немецко-фашистских захватчиков.
RT на русском вчера в 17:11
Музыка

Пугачева подвергла критике Собчак

Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.
iReactor 18 сентября в 23:17
Политика

В МИД Украины пообещали возобновить выплату пенсий в Донбассе

Украина может восстановить выплату пенсий жителям ДНР и ЛНР, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко 20 сентября в интервью изданию «Украинская правда».
REGNUM вчера в 10:47
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