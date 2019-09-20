Происшествия

RT на русскомRT на русскомПодозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан

В Брянской области задержан подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи, им оказался их 31-летний коллега. Об этом сообщает Следственный комитет России. «В настоящее время подозреваемый задержан, допрошен и дал признательные показания», — говорится в сообщении ведомства.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В Брянске задержан подозреваемый в убийстве двух сотрудников спецсвязи

РИА Новостивчера в 13:27

Чужой среди своих. Задержан подозреваемый в убийстве двух сотрудников спецсвязи и краже 10 миллионов в Брянске

Фонтанка.Рувчера в 13:20

Убийство сотрудников спецсвязи в Брянске: в СССР преступника ждал бы расстрел

Брянские новостивчера в 15:44

Страшное убийство в Брянске напомнило сюжет сериала «Ненастье»

БрянскTodayвчера в 14:54

Источник: сотрудник спецсвязи, застреливший двоих коллег в Брянске, похитил 7 млн рублей

ТАССвчера в 13:50

В Брянске коллег застрелил действующий сотрудник спецсвязи

Городской телеканал (Брянск)вчера в 15:25

Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан

РЕН ТВвчера в 13:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 02:55, Вашингтон
Общество

В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности

RT на русском 19 сентября в 05:49
Происшествия

Пожар в ТЦ во Владивостоке локализовали

Во Владивостоке локализовали пожар в торговом центре «Максим». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
RT на русском вчера в 20:10
Происшествия

Цех по обработке древесины полыхает под Екатеринбургом

Цех по обработке древесины загорелся в поселке Бобровский под Екатеринбургом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
ТК Звезда 01:54
Общество

Немецкий журналист сравнил жизнь в Европе и России

Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
Спорт

РУСАДА подозревают в манипулировании данными о допинге

Нашу страну, а, вернее, Российское антидопинговое агентство снова подозревают в нарушениях: на сей раз в изменении данных Московской антидопинговой лаборатории.
Вести.Ru 01:59
Энергетика

«Нафтогаз» рассчитал для России новый тариф на транзит газа

«Нафтогаз Украины» рассчитал тарифы на транзит российского газа в Европу на ближайшие пять лет.
Lenta.ru 01:50
Политика

В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM вчера в 04:42
Кино

Мультфильм «Маша и Медведь» вышел в кинотеатрах Великобритании

News.ru вчера в 16:31
Религия

Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

REGNUM вчера в 18:29
Происшествия

В Азовском море пропал катер с тремя людьми

Катер с тремя людьми пропал в Азовском море. Организованы поисковые работы, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
ТАСС 00:44
Экономика

Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России

Минприроды обновило стоимостную оценку всех охотничьих животных в России, а также лесных ресурсов.
Известия вчера в 00:30
Армия и оружие

Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию

Истребители ВКС блокировали израильские самолёты и беспилотники во время новой атаки на Сирию.
Avia.pro вчера в 04:57
Происшествия

Двух сотрудников спецсвязи убили на вокзале в Брянске

На вокзале в Брянске при ограблении застрелили двух сотрудников спецсвязи.
Журналистская правда вчера в 06:30
Шоу-бизнес

46-летняя беременная Мария Миронова рассекретила своего мужа

Три недели назад 46-летняя Мария Миронова рассекретила свою беременность. Актриса опубликовала фото и видео с отдыха.
Вокруг ТВ вчера в 05:47
Политика

В Белом доме заявили, что Украина оккупировала часть России

Представитель администрации США заявил, что Украина оккупирует часть российской территории. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:19
Наука

Из березовой фанеры сделали микрофлюидный чип

Ученые из Мэрилендского университета в Колледж-Парке под руководством Говинда Рао (Govind Rao) научились создавать микрофлюидные чипы из крайне доступного материала — березовой фанеры.
N+1 вчера в 07:04
Культура

В Москве открылась мультимедийная выставка Никаса Сафронова

19 сентября в Государственном музее современной истории России состоялось открытие первой мультимедийной выставки Никаса Сафронова «Иные миры».
Культуромания 19 сентября в 13:21
Происшествия

ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом

Известия вчера в 06:46
Происшествия

Число жертв шторма «Имельда» в Техасе возросло до четырех

Число погибших в результате тропического шторма «Имельда», обрушившегося на американский штат Техас, возросло до четырех человек.
РБК вчера в 23:29
Здоровье

Врачи в тупике: девушка в Армении плачет не слезами, а кристаллами

В Армении у 22-летней девушки вместо слез из глаз падают кристаллы.
МИР 24 19 сентября в 04:46
Политика

Меланья Трамп оконфузилась на открытии памятника Джорджу Вашингтону

Первая леди США Меланья Трамп попала в неловкую ситуацию на открытии монумента Джорджу Вашингтону в американской столице.
РИА Новости вчера в 20:33
Политика

Космонавту отказали в новой должности из-за жены-американки

В настоящее время на сайте Центра подготовки космонавтов должность Маленченко указан как первый заместитель начальника ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина".
Газета.Ru вчера в 03:30
Происшествия

Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море

Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС вчера в 05:45
Музыка

Пугачева подвергла критике Собчак

Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.
iReactor 18 сентября в 23:17
Шоу-бизнес

В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк

Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM 18 сентября в 21:33
Политика

Экс-премьер Британии Кэмерон рассказал о встречах с Путиным

Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон выпустил мемуары "Для сведения".
РЕН ТВ вчера в 09:24
Шоу-бизнес

Саша Артемова из «Дома-2» родила первенца

Бывшая участница шоу "Дом-2" Саша Артемова родила ребенка.
ТВ Центр вчера в 03:48
Общество

Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет

Российская газета 19 сентября в 21:20
Политика

На Украине пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли

Если гражданин России купит участок, то землю конфискуют, заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства страны Тимофей Милованов, сообщают в пятницу, 20 сентября, «Украинские новости».
Известия вчера в 14:33
Шоу-бизнес

Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером

Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
Телеканал 360° вчера в 14:46
Главное