Происшествия
RT на русскомПодозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан
В Брянской области задержан подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи, им оказался их 31-летний коллега. Об этом сообщает Следственный комитет России. «В настоящее время подозреваемый задержан, допрошен и дал признательные показания», — говорится в сообщении ведомства.
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Убийство сотрудников спецсвязи в Брянске: в СССР преступника ждал бы расстрел
Брянские новостивчера в 15:44
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Общество
В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности
RT на русском 19 сентября в 05:49
Происшествия
Пожар в ТЦ во Владивостоке локализовали
Во Владивостоке локализовали пожар в торговом центре «Максим». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
RT на русском вчера в 20:10
Происшествия
Цех по обработке древесины полыхает под Екатеринбургом
Цех по обработке древесины загорелся в поселке Бобровский под Екатеринбургом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
ТК Звезда 01:54
Общество
Немецкий журналист сравнил жизнь в Европе и России
Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
Спорт
РУСАДА подозревают в манипулировании данными о допинге
Нашу страну, а, вернее, Российское антидопинговое агентство снова подозревают в нарушениях: на сей раз в изменении данных Московской антидопинговой лаборатории.
Вести.Ru 01:59
Энергетика
«Нафтогаз» рассчитал для России новый тариф на транзит газа
«Нафтогаз Украины» рассчитал тарифы на транзит российского газа в Европу на ближайшие пять лет.
Lenta.ru 01:50
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM вчера в 04:42
Кино
Мультфильм «Маша и Медведь» вышел в кинотеатрах Великобритании
News.ru вчера в 16:31
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
REGNUM вчера в 18:29
Происшествия
В Азовском море пропал катер с тремя людьми
Катер с тремя людьми пропал в Азовском море. Организованы поисковые работы, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
ТАСС 00:44
Экономика
Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России
Минприроды обновило стоимостную оценку всех охотничьих животных в России, а также лесных ресурсов.
Известия вчера в 00:30
Армия и оружие
Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию
Истребители ВКС блокировали израильские самолёты и беспилотники во время новой атаки на Сирию.
Avia.pro вчера в 04:57
Происшествия
Двух сотрудников спецсвязи убили на вокзале в Брянске
На вокзале в Брянске при ограблении застрелили двух сотрудников спецсвязи.
Журналистская правда вчера в 06:30
Шоу-бизнес
46-летняя беременная Мария Миронова рассекретила своего мужа
Три недели назад 46-летняя Мария Миронова рассекретила свою беременность. Актриса опубликовала фото и видео с отдыха.
Вокруг ТВ вчера в 05:47
Политика
В Белом доме заявили, что Украина оккупировала часть России
Представитель администрации США заявил, что Украина оккупирует часть российской территории. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:19
Наука
Из березовой фанеры сделали микрофлюидный чип
Ученые из Мэрилендского университета в Колледж-Парке под руководством Говинда Рао (Govind Rao) научились создавать микрофлюидные чипы из крайне доступного материала — березовой фанеры.
N+1 вчера в 07:04
Культура
В Москве открылась мультимедийная выставка Никаса Сафронова
19 сентября в Государственном музее современной истории России состоялось открытие первой мультимедийной выставки Никаса Сафронова «Иные миры».
Культуромания 19 сентября в 13:21
Происшествия
ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом
Известия вчера в 06:46
Происшествия
Число жертв шторма «Имельда» в Техасе возросло до четырех
Число погибших в результате тропического шторма «Имельда», обрушившегося на американский штат Техас, возросло до четырех человек.
РБК вчера в 23:29
Здоровье
Врачи в тупике: девушка в Армении плачет не слезами, а кристаллами
В Армении у 22-летней девушки вместо слез из глаз падают кристаллы.
МИР 24 19 сентября в 04:46
Политика
Меланья Трамп оконфузилась на открытии памятника Джорджу Вашингтону
Первая леди США Меланья Трамп попала в неловкую ситуацию на открытии монумента Джорджу Вашингтону в американской столице.
РИА Новости вчера в 20:33
Политика
Космонавту отказали в новой должности из-за жены-американки
В настоящее время на сайте Центра подготовки космонавтов должность Маленченко указан как первый заместитель начальника ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина".
Газета.Ru вчера в 03:30
Происшествия
Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС вчера в 05:45
Музыка
Пугачева подвергла критике Собчак
Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.
iReactor 18 сентября в 23:17
Шоу-бизнес
В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк
Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM 18 сентября в 21:33
Политика
Экс-премьер Британии Кэмерон рассказал о встречах с Путиным
Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон выпустил мемуары "Для сведения".
РЕН ТВ вчера в 09:24
Шоу-бизнес
Саша Артемова из «Дома-2» родила первенца
Бывшая участница шоу "Дом-2" Саша Артемова родила ребенка.
ТВ Центр вчера в 03:48
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета 19 сентября в 21:20
Политика
На Украине пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли
Если гражданин России купит участок, то землю конфискуют, заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства страны Тимофей Милованов, сообщают в пятницу, 20 сентября, «Украинские новости».
Известия вчера в 14:33
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером
Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
Телеканал 360° вчера в 14:46