Происшествия

RuNews24.ruRuNews24.ruПодозреваемый в убийстве студентки СПбГУ находится в тяжелом состоянии

В квартире преподавателя истории было найдено тело студентки 1995 года рождения. Олега Соколова доставили в больницу с переохлаждением. Мера пресечения подозреваемому будет вынесена сегодня, 10 ноября.
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Подозреваемый в жестоком убийстве девушки доцент СПбГУ остается в больнице

Подозреваемый в жестоком убийстве молодой женщины историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов остается в больнице в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в справочной службе по состоянию пациентов Мариинской больницы.
РИА Новости02:45

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Преподаватель СПбГУ, убивший аспирантку, находится в тяжелом состоянии

Neva.Today05:32

Подозреваемый в жестоком убийстве девушки доцент СПбГУ остается в больнице

РИА Новости02:45

Подозреваемый в жестоком убийстве студентки профессор СПбГУ находится в тяжелом состоянии

АБН03:25

Врачи сообщили о состоянии подозреваемого в убийстве доцента из СПбГУ

РБК04:22

Подозреваемый в жестоком убийстве студентки доцент СПбГУ остаётся в больнице

78.ru02:55

Доцент СПбГУ, подозреваемый в жестоком убийстве молодой девушки, находится в больнице в тяжелом состоянии

КП - Санкт-Петербург04:14

Подозреваемый в убийстве аспирантки историк находится в тяжёлом состоянии

News.ru03:15
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Экономика

В России стали пить меньше пива

Директор по корпоративным вопросам Heineken в России Кирилл Болматов отмечает, что растут также продажи пива с разными вкусами – сорта с фруктовыми добавками, ароматизированное пиво.
Ведомости вчера в 03:29
Политика

В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград

На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Общество

Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl

Коммерсантъ вчера в 16:04
Футбол

Азмун принес «Зениту» минимальную победу над «Арсеналом»

Питерский "Зенит" добился минимальной победы в Туле, где проводил матч 16 тура российской премьер-лиги.
Вести.Ru 08:29
Технологии

Группа ПИК Сергея Гордеева запустит «Убер» для строителей

РБК 03:34
Политика

Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета

Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru вчера в 13:44
Хоккей

Сборная России проиграла Чехии на Кубке Карьяла

Сборная России по хоккею проиграла национальной команде Чехии на Кубке Карьяла. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу чешской команды.
Газета.Ru 09:16
Происшествия

Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последних часах её жизни

Pravda.Ru 07:57
Культура

Гагарина расплакалась и покинула студию «Голоса»

Полина Гагарина, комментируя выступление певца, не смогла сдержать слез – она призналась, что пережить смерть ребенка не каждому хватит сил.
Gazeta.SPb вчера в 14:23
Происшествия

Коллега убившего студентку преподавателя называл его опасным

Историк Евгений Понасенков заявил, что предупреждал руководство Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) о «ненормальности» преподавателя Олега Соколова, который, предположительно, убил и расчленил свою студентку.
Lenta.ru вчера в 08:05
Политика

Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса

Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.
Газета.Ru 06:10
Общество

Леонида Якубовича прооперировали в Москве

В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.
Газета.Ru 02:14
Общество

Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

Телеведущий Артем Шейнин прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
РИА Новости 07:43
Общество

Сассексы и Кембриджи впервые за долгое время вышли в свет вместе

Многие уже отметили, что Кембриджи и Сассексы сидят поодаль друг от друга, однако в этом искать скрытого смысла не стоит — на официальных мероприятиях монаршие особы сидят по старшинству.
Woman.ru 04:55
Политика

Задержанного в Польше Мазура передали на поруки украинскому консулу

Украинского националиста Игоря Мазура передали на поруки консулу Украины в Люблине, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
РИА Новости 09:10
Спорт

В МИД отреагировали на отказ США выдать визы игрокам «Спартака»

Столичный клуб должен был принять участие на турнире Florida Cup в американском Орландо, однако из-за невыдачи виз клуб собирается отказаться от выступления в соревнованиях.
Газета.Ru 06:49
Общество

ВС Израиля отклонил прошение об отмене экстрадиции Буркова

Верховный суд Израиля отклонил прошение россиянина Алексея Буркова отменить решение экстрадировать его в США.
BFM.ru 06:20
Футбол

Федотов раскритиковал работу арбитра Вилкова на матче с «Уфой»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов оценил судейство матча 16-го тура РПЛ против «Уфы» (0:0). На встрече работал Михаил Вилков, которому помогали Дмитрий Сафьян и Антон Кобзев.
Спорт-Экспресс 05:52
Общество

Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России

RT на русском вчера в 09:44
Общество

Из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустили всех белух и косаток

Специалисты 10 ноября завершили выпуск последней партии белух из так называемой «китовой тюрьмы» в Приморском крае, теперь все животные на свободе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.
Ведомости 05:08
Политика

Спикер Верховной рады ушел с поста лидера партии Зеленского

Ранее председатель фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия заявил УНН, что кандидатом на пост главы партии является первый заместитель руководителя фракции и бывший глава предвыборного штаба «Слуги» Александр Корниенко.
РБК 06:54
Здоровье

Возможной причиной заболевания от вейпов назвали ацетат витамина Е

Пробы показали, что в них содержится ацетат витамина Е. Специалисты считают, что именно он спровоцировал болезни у курильщиков электронных сигарет.
ToDay News Ufa вчера в 02:48
Музыка

Определены песни, которые не надоедает слушать до конца

Слово и Дело 07 ноября в 19:12
Политика

Президент Боливии объявил о проведении новых выборов главы государства

Президент Боливии Эво Моралес в воскресенье объявил, что в стране пройдут новые выборы главы государства.
ТАСС 07:16
Армия и оружие

США признали бессилие систем обороны перед новым российским оружием

"Огромные стаи российских беспилотников будет просто не остановить", - признает Кайл Мизоками.
ТВ Центр 07 ноября в 13:40
Общество

Более 10 тысяч билетов на поезда в Крым продано за двое суток

Более 10 тыс. билетов на первые поезда через Керченский пролив, следующие в Крым и обратно, было реализовано за первые двое суток продаж.
RT на русском 05:47
Гаджеты

На калькуляторе запустили Windows 10

ToDay News Ufa вчера в 14:32
Общество

Путин наградит Пахмутову орденом Андрея Первозванного

Путин сообщил, что наградит Пахмутову высшей наградой России — орденом Андрея Первозванного, вручение которого состоится в Кремле.
RT на русском 09:14
Общество

Минюст намерен ограничить звонки роботов-коллекторов должникам

Звонки роботов-коллекторов должникам могут приравнять к звонкам от сотрудников банков, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 09:14
Финансы

Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей

Стоимость текущих счетов составляла 1,1% годовых, в результате средняя стоимость всех клиентских средств Сбербанка составила 3,9%. В октябре Сбербанк заработал 74,1 млрд руб. чистой прибыли против 72,8 млрд годом ранее.
Ведомости 08 ноября в 08:41
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