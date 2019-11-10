Подозреваемый в жестоком убийстве молодой женщины историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов остается в больнице в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в справочной службе по состоянию пациентов Мариинской больницы.

с чего всё началось

В квартире преподавателя истории было найдено тело студентки 1995 года рождения. Олега Соколова доставили в больницу с переохлаждением. Мера пресечения подозреваемому будет вынесена сегодня, 10 ноября.

Подозреваемый в убийстве студентки СПбГУ находится в тяжелом состоянии

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