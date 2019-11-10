Происшествия
RuNews24.ruПодозреваемый в убийстве студентки СПбГУ находится в тяжелом состоянии
В квартире преподавателя истории было найдено тело студентки 1995 года рождения. Олега Соколова доставили в больницу с переохлаждением. Мера пресечения подозреваемому будет вынесена сегодня, 10 ноября.
Читать в источнике
Оценить42
с чего всё началось
Подозреваемый в жестоком убийстве молодой женщины историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов остается в больнице в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в справочной службе по состоянию пациентов Мариинской больницы.РИА Новости02:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 06:32, Вашингтон
Происшествия
Впервые опубликовано видео начала перестрелки на Рочдельской улице
РБК публикует запись камеры видеонаблюдения, на которую попало начало перестрелки на Рочдельской, которая произошла еще в конце 2015 года, связанные с ней судебные разбирательства продолжаются до сих пор.
РБК 01:00
Происшествия
СМИ сообщили детали убийства студентки СПбГУ в квартире доцента
РИА Новости вчера в 10:58
Политика
В Киеве на фоне политскандала начался съезд партии «Слуга народа»
Источник в политсиле сообщил изданию LB.ua, что несколько депутатов из «Слуги народа», избранные в Раду от партии по одномандатным округам, заявили, что не получили приглашения на съезд.
Известия 06:27
Футбол
«Зенит» представил стартовый состав на игру с «Арсеналом»
Телеканал Санкт-Петербург 04:58
Футбол
«Челси» уверенно переиграл «Кристал Пэлас»
В матче 12-го тура чемпионата Англии «Челси» сломил сопротивление «Кристал Пэласа».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 09:24
Политика
Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета
Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru вчера в 13:44
Общество
Хидэо Кодзима попал в «Книгу рекордов Гиннесса». Опять
Разработчик Хидэо Кодзима попал в «Книгу рекордов Гиннесса» как геймдиректор с самым большим количеством подписчиков в Twitter и Instagram.
Телеканал 360° 05:56
Шоу-бизнес
Яна Рудковская заявила, что расстается с Евгением Плющенко
Продюсер Яна Рудковская сделала на телепередаче журналистки Ксении Собчак "ЯнаСупер" шокирующее признание о том, что расстается с фигуристом Евгением Плющенко.
Народные новости вчера в 22:26
Политика
Зюганов обвинил Горбачева в разломе СССР
Правда заключается в том, что на самом деле не было никакой «перестройки», а первый и последний президент СССР Михаил Горбачев просто разломал страну.
Политика Сегодня вчера в 11:04
Политика
Глава МИД Польши прокомментировал задержание националиста Мазура
Решение о судьбе задержанного в Польше националиста Игоря Мазура примут в соответствии с международным правом, заявил польский министр иностранных дел Яцек Чапутович.
РИА Новости 03:52
Политика
Британия назвала девять российских бизнесменов «угрозой демократии»
Девять российских предпринимателей, которые перечисляли деньги Консервативной партии, указаны в секретном отчете комитета по разведке и безопасности (ISC), посвященном "угрозам для британской демократии".
Газета.Ru 06:08
Экономика
Кабмин внес изменения в распределение субсидий многодетным семьям
Правительство РФ утвердило изменения в распределение субсидий на ежемесячные выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка, снизив объем выделяемых средств в 17 субъектах РФ и увеличив в 21 субъекте.
ТАСС вчера в 02:33
Армия и оружие
Украинские моряки испытали возле Одессы американские катера
Военнослужащие ВМС Украины около Одессы провели испытания катеров типа Island, предоставленных Соединёнными Штатами.
RT на русском вчера в 22:45
Футбол
Пеп Гвардиола: «Я не еду на „Энфилд“ с мыслью о поражении»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мнением о предстоящей встрече с «Ливерпулем» в 12-м туре АПЛ.
Sports.ru 05:22
Хоккей
Чехия — Россия 0:0 (1-й период)
В финальном матче Мирового кубка вызова юниорская сборная России по хоккею со счетом 6:2 переиграла США и второй год подряд победила в этом турнире.
Российская газета 01:25
Автоспорт
В Сан-Паулу проходит фестиваль Айртона Сенны
F1news.ru вчера в 14:53
Общество
Леониду Якубовичу провели операцию
Известный российский телеведущий Леонид Якубович был прооперирован в одной из клиник Москвы.
Известия 02:35
Происшествия
В Екатеринбурге строители спасли провалившуюся под лед собаку
Строители, работавшие в ночь на воскресенье на территории Шарташского парка в Екатеринбурге, при помощи экскаватора спасли собаку, которая провалилась под лед, сообщил РИА Новости инспектор парка Артур Хвостов.
РИА Новости 03:02
Фигурное катание
Туктамышева презентовала новый показательный номер под песню Леди Гаги
Спортсменка впервые исполнила на публике заявленный на сезон показательный номер под композицию певицы Леди Гаги и Бредли Купера из кинофильма «Звезда родилась» — Shallow.
Нева Спорт 04:35
Спорт
«Спартак» откажется от турнира в США из-за проблем с визами
Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что команда собирается отказаться от участия в турнире Florida Cup, который пройдет в январе 2020 года в Орландо.
РБК 03:51
Общество
Профессор ВШЭ отказался извиняться за «клоачный» русский язык
Преподаватель факультета гуманитарных наук ВШЭ Гасан Гусейнов, который назвал русский язык "убогим и клоачным", прокомментировал решение университетской комиссии ученого совета по академической этике.
Москва 24 08 ноября в 09:12
Авто
В Россию привезли уникальный гиперкар за 160 миллионов рублей
Как редчайший автомобиль оказался в Москве не сообщается.
Motor 08 ноября в 11:17
Политика
Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса
Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.
Газета.Ru 06:10
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости 08 ноября в 10:59
Футбол
Обамеянг попал в аварию на Lamborghini, игрок не пострадал
30-летний габонец был за рулем своего Lamborghini за 270 тысяч фунтов, когда он попал в ДТП. Игрок не пострадал в результате аварии.
Sports.ru 04:59
Общество
Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
Газета.Ru 02:46
Происшествия
Суд изъял имущество полковника ФСБ Черкалина и его семьи
Ведомости 08 ноября в 11:17