Происшествия
RuNews24.ruПодозреваемый в убийстве студентки СПбГУ находится в тяжелом состоянии
В квартире преподавателя истории было найдено тело студентки 1995 года рождения. Олега Соколова доставили в больницу с переохлаждением. Мера пресечения подозреваемому будет вынесена сегодня, 10 ноября.
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с чего всё началось
Подозреваемый в жестоком убийстве молодой женщины историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов остается в больнице в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в справочной службе по состоянию пациентов Мариинской больницы.РИА Новости02:45
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Во главе партии президента Украины Владимира Зеленского встал Александр Корниенко.
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Бизнесмены из России признаны «угрозой демократии» Великобритании
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Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
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Lada Vision 4x4 считается прообразом следующего поколения внедорожника Lada 4x4, хотя в интервью корреспонденту "РГ" Стив Маттин (главный дизайнер АвтоВАЗа) утверждал, что Vision 4x4 отражает лишь поиск стиля будущего преемника классической "Нивы" - и не факт, что серийная машина экстерьером и интерьером воспроизведет концепт.
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74-летний Леонид Аркадьевич Якубович, советский, российский телеведущий, актер, сценарист, писатель и продюсер, прокомментировал информацию о том, что был госпитализирован и прооперирован в одной из клиник Москвы.
Российская газета 07:13
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Стало известно о переносе климатической зимы в Москве
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Авто
Пять ошибок ошибок водителя, из-за которых вылетают шипы из шин
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Прошла церемония открытия 2019 World Championship по League of Legends.
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По прогнозам экспертов, после выхода на американский авторынок модель составит конкуренцию знаменитому Maybach от Mercedes.
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В Москве умер 38-летний Павел Пичугин, более известный как Паша FaceControl, сообщают RT со ссылкой на его знакомых и «Звезда» со ссылкой на Андрея Ширмана (DJ Smash).
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Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет посетить Парад Победы в Москве в 2020 году.
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