Происшествия
КоммерсантъПодозреваемый в убийстве в Петербурге ровесника подросток признал вину
Подозреваемый в убийстве ровесника в Санкт-Петербурге школьник рассказал на допросе, что выстрелил по неосторожности, сообщил «Интерфаксу» защитник Артем Баконин. По словам адвоката, его подзащитный признает вину. По словам господина Баконина, убитый был лучшим другом подозреваемого.
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Здоровье
Лекарство от коронавируса обнаружили на Украине
Ученые опытным путем доказали, что «Протефлазид» способен успешно бороться с украинским штаммом заболевания, сообщают «Рамблер/новости».
Шоу-бизнес
Ольга Зуева поздравила женщин с 8 Марта беременным обнаженным фото
Актриса Ольга Зуева, которая недавно в первый раз познала радость материнства, необычно поздравила всех женщин с 8 Марта.
Политика
Эрдоган встретится с главами ЕК и Совета ЕС в Брюсселе
В Брюсселе пройдет встреча главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и турецкого лидера Реджепа Таиипа Эрдогана.
Игры
Игру про будущее Земли без человечества в Steam раздают бесплатно
Независимая российская студия ComonGame разработала игру про будущее Земли без человечества The Last Quiet Day, которую можно получить в Steam совершенно бесплатно.
Энергетика
Россия и ОПЕК не пришли к соглашению о сокращении добычи нефти
По окончании переговоров министров стран-членов ОПЕК+ в Вене, министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане сообщил, что в ходе заседания не удалось прийти к соглашению о сокращении добычи нефти.
Наука
Серые крысы отказались вредить сородичам даже за еду
Группа специалистов из Нидерландского института неврологии провела эксперимент с участием серых крыс.
Гаджеты
Huawei ожидает резкого падения продаж смартфонов из-за ограничений США
По данным источников ресурса The Information, в связи запретом США на сотрудничество с Google и другими американскими фирмами, Huawei прогнозирует падение продаж смартфонов в этом году на 20 %.
Общество
На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»
За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган попал в реабилитационную клинику в Майами
Известный рэпер Джиган после серии скандальных прямых эфиров попал в клинику реабилитации в Майами, видео было размещено на его странице в "Инстаграме".
Здоровье
В Японии закрывают школы из-за коронавируса, но дети смогут в них приходить
Открытые классы решили предоставить для проведения времени детям многие школы в крупных японских городах на фоне решения правительства Японии закрыть все школы до апреля, чтобы снизить распространение коронавируса.
Политика
Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России
Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Экономика
Поставщик холодной воды в Вихоревке завышал тарифы
Выяснилось, что жители Вихоревки потребляли меньший объем услуг по нормативу, за который платили больше (при водоотведении – на 12,8%, в питьевом водоснабжении – на 15,8%).
Футбол
Нигерийский футболист умер после столкновения с соперником на поле
Команда играла с «Катсина Юнайтед», в разгар матча Мартинс столкнулся с соперником на поле, после чего упал на газон без сознания.
Авто
Bentley Continental GT получил версию для любителей конного спорта
Новый кабриолет Continental GT идет по тому же пути и добавляет аналогичную версию к собранным вручную Bentley Continental GT в его штаб-квартире в Крю, которые, как и представленная ранняя Bentayga, становятся раем для любителей лошадей, наполненным тонкими элементами, относящимися к конному спорту.
Происшествия
В Китае около 70 человек оказались под завалами обрушившегося отеля
По предварительным данным, под завалами могли оказаться около 70 человек. Более 40 из них уже извлекли из-под обломков.
Гаджеты
Новый смартфон Nokia с 5G появится в фильме о Джеймсе Бонде
В новом фильме о Джеймсе Бонде будет показан новый смартфон Nokia с поддержкой 5G.
Энергетика
Нефть марки Brent подешевела сразу на треть
Нефть марки Brent подешевела до рекордных цифр. На торгах в Лондоне стоимость барреля снизилась до 31,43 доллара.
Футбол
Роналду не забил в Серии А впервые с ноября
Политика
Климкин предрек катастрофу Киеву в День Победы
Украинский экс-министр иностранных дел Павел Климкин увидел катастрофу для Киева в праздновании Дня Победы.
Фигурное катание
13-летняя подопечная Этери Тутберидзе стала чемпионкой мира
13-летняя фигуристка прилетела на финал в Таллин уже будучи фаворитом, и вновь доказала свое преимущество.
Футбол
Главный тренер «Сельты»: «Смолов отличается от типичного русского»
Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия поделился мнением о нападающем Федоре Смолове. Россиянин забил один гол в шести матчах.
Политика
Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины
2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
Энергетика
Forbes (США): Россия отломила одну ножку у трехногого стула американской сланцевой индустрии (Forbes)
Последние два с небольшим года у американской сланцевой индустрии была возможность наслаждаться ее нефтяным бумом благодаря существованию фигурального трехногого стула, обеспечивавшего ей опору.
Общество
Лукашенко рассказал о предложениях по поставке нефти Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в субботу, что ему поступило уже "немало" предложений о поставках и переработке в стране нефти.
Общество
Daily Mail возмутили конкурсы красоты в российской армии и полиции
Британский таблоид Daily Mail нашел новую причину для критики российской армии и полиции.
Футбол
Смородская заявила, что раскрыла договорной матч в российском футболе
Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская рассказала об обстоятельствах увольнения Юрия Красножана с поста главного тренера после матча с махачкалинским «Анжи» в 2011 году.
Здоровье
Единая система менеджмента качества появится во всех больницах РФ
Единая система менеджмента качества будет постепенно внедрена во всех медицинских учреждениях страны, а внутренние процессы в больницах должны быть оцифрованы, чтобы обеспечить пациентам качественную и безопасную медпомощь.