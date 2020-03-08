Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъПодозреваемый в убийстве в Петербурге ровесника подросток признал вину

Подозреваемый в убийстве ровесника в Санкт-Петербурге школьник рассказал на допросе, что выстрелил по неосторожности, сообщил «Интерфаксу» защитник Артем Баконин. По словам адвоката, его подзащитный признает вину. По словам господина Баконина, убитый был лучшим другом подозреваемого.
Читать в источнике
Комментировать206

Подробнее о событии

Адвокат рассказал о состоянии подозреваемого в убийстве в Петербурге

РИА Новости18:28

Подозреваемый в убийстве школьник отправлен под домашний арест в Петербурге

Интерфакс13:09

В Петербурге суд отправил домой 14-летнего подозреваемого в убийстве. Он не вернётся в квартиру, где погиб друг

Фонтанка.Ру12:56

Подростка, подозреваемого в убийстве сверстника, отправили под домашний арест в Петербурге

ТАСС12:59

Убившего друга сына колпинского судьи отпустили под домашний арест

78.ru12:57

Сына петербургского судьи отправили под домашний арест по подозрению в убийстве друга

Телеканал 360°13:19

Сын судьи, подозреваемый в убийстве школьника, признал вину

РЕН ТВ10:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 20:38, Ашберн
Здоровье

Лекарство от коронавируса обнаружили на Украине

Ученые опытным путем доказали, что «Протефлазид» способен успешно бороться с украинским штаммом заболевания, сообщают «Рамблер/новости».
Политическая Экспертиза 06 марта в 10:26
Шоу-бизнес

Ольга Зуева поздравила женщин с 8 Марта беременным обнаженным фото

Актриса Ольга Зуева, которая недавно в первый раз познала радость материнства, необычно поздравила всех женщин с 8 Марта.
Дни24 16:15
Политика

Эрдоган встретится с главами ЕК и Совета ЕС в Брюсселе

В Брюсселе пройдет встреча главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и турецкого лидера Реджепа Таиипа Эрдогана.
Газета.Ru 11:04
Игры

Игру про будущее Земли без человечества в Steam раздают бесплатно

Независимая российская студия ComonGame разработала игру про будущее Земли без человечества The Last Quiet Day, которую можно получить в Steam совершенно бесплатно.
МонаВиста вчера в 14:50
Энергетика

Россия и ОПЕК не пришли к соглашению о сокращении добычи нефти

По окончании переговоров министров стран-членов ОПЕК+ в Вене, министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане сообщил, что в ходе заседания не удалось прийти к соглашению о сокращении добычи нефти.
Капитал страны 06 марта в 15:41
Наука

Серые крысы отказались вредить сородичам даже за еду

Группа специалистов из Нидерландского института неврологии провела эксперимент с участием серых крыс.
Mockva.ru вчера в 20:49
Гаджеты

Huawei ожидает резкого падения продаж смартфонов из-за ограничений США

По данным источников ресурса The Information, в связи запретом США на сотрудничество с Google и другими американскими фирмами, Huawei прогнозирует падение продаж смартфонов в этом году на 20 %.
3DNews 00:20
Общество

На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»

За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
Live24 вчера в 02:24
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган попал в реабилитационную клинику в Майами

Известный рэпер Джиган после серии скандальных прямых эфиров попал в клинику реабилитации в Майами, видео было размещено на его странице в "Инстаграме".
Life.ru 15:09
Происшествия

Британия готовит эвакуацию своих граждан с корабля Grand Princess

РИА Новости 17:37
Здоровье

В Японии закрывают школы из-за коронавируса, но дети смогут в них приходить

Открытые классы решили предоставить для проведения времени детям многие школы в крупных японских городах на фоне решения правительства Японии закрыть все школы до апреля, чтобы снизить распространение коронавируса.
Красная весна 10:08
Политика

Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России

Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Газета.Ru 08:06
Экономика

Поставщик холодной воды в Вихоревке завышал тарифы

Выяснилось, что жители Вихоревки потребляли меньший объем услуг по нормативу, за который платили больше (при водоотведении – на 12,8%, в питьевом водоснабжении – на 15,8%).
Наш Север 01:29
Футбол

Нигерийский футболист умер после столкновения с соперником на поле

Команда играла с «Катсина Юнайтед», в разгар матча Мартинс столкнулся с соперником на поле, после чего упал на газон без сознания.
Известия 20:20
Авто

Bentley Continental GT получил версию для любителей конного спорта

Новый кабриолет Continental GT идет по тому же пути и добавляет аналогичную версию к собранным вручную Bentley Continental GT в его штаб-квартире в Крю, которые, как и представленная ранняя Bentayga, становятся раем для любителей лошадей, наполненным тонкими элементами, относящимися к конному спорту.
32CARS.ru вчера в 09:11
Происшествия

В Китае около 70 человек оказались под завалами обрушившегося отеля

По предварительным данным, под завалами могли оказаться около 70 человек. Более 40 из них уже извлекли из-под обломков.
RT на русском вчера в 15:35
Гаджеты

Новый смартфон Nokia с 5G появится в фильме о Джеймсе Бонде

В новом фильме о Джеймсе Бонде будет показан новый смартфон Nokia с поддержкой 5G.
UfaTime.ru вчера в 07:26
Армия и оружие

КНДР запустила три ракеты в сторону Японского моря

Интерфакс 19:37
Энергетика

Нефть марки Brent подешевела сразу на треть

Нефть марки Brent подешевела до рекордных цифр. На торгах в Лондоне стоимость барреля снизилась до 31,43 доллара.
Российская газета 19:31
Футбол

Роналду не забил в Серии А впервые с ноября

Матч ТВ 18:41
Политика

Климкин предрек катастрофу Киеву в День Победы

Украинский экс-министр иностранных дел Павел Климкин увидел катастрофу для Киева в праздновании Дня Победы.
Газета.Ru 11:32
Фигурное катание

13-летняя подопечная Этери Тутберидзе стала чемпионкой мира

13-летняя фигуристка прилетела на финал в Таллин уже будучи фаворитом, и вновь доказала свое преимущество.
Woman.ru 11:58
Футбол

Главный тренер «Сельты»: «Смолов отличается от типичного русского»

Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия поделился мнением о нападающем Федоре Смолове. Россиянин забил один гол в шести матчах.
Спорт-Экспресс вчера в 21:00
Политика

Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины

2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
Известия 16:11
Энергетика

Forbes (США): Россия отломила одну ножку у трехногого стула американской сланцевой индустрии (Forbes)

Последние два с небольшим года у американской сланцевой индустрии была возможность наслаждаться ее нефтяным бумом благодаря существованию фигурального трехногого стула, обеспечивавшего ей опору.
ИноСМИ 19:37
Общество

Лукашенко рассказал о предложениях по поставке нефти Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в субботу, что ему поступило уже "немало" предложений о поставках и переработке в стране нефти.
РИА Новости вчера в 04:15
Общество

Daily Mail возмутили конкурсы красоты в российской армии и полиции

Британский таблоид Daily Mail нашел новую причину для критики российской армии и полиции.
Газета.Ru 03:21
Футбол

Смородская заявила, что раскрыла договорной матч в российском футболе

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская рассказала об обстоятельствах увольнения Юрия Красножана с поста главного тренера после матча с махачкалинским «Анжи» в 2011 году.
RT на русском 17:52
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина рассказала о попытке самоубийства после измены мужа

РИА Новости 01:30
Здоровье

Единая система менеджмента качества появится во всех больницах РФ

Единая система менеджмента качества будет постепенно внедрена во всех медицинских учреждениях страны, а внутренние процессы в больницах должны быть оцифрованы, чтобы обеспечить пациентам качественную и безопасную медпомощь.
Будущее России. Национальные проекты 07:44
ещё по теме
Главное