Происшествия
Газета.RuУбившего женщину в суде Первоуральска задержали
В Первоуральске полиция задержала мужчину, который в ходе судебного разбирательства убил потерпевшую женщину, сообщает E1. Он прятался в квартире матери, его задержали в подъезде ее дома. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.
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с чего всё началось
Убийство произошло возле судебного участка №8 мирового суда в Первоуральске (Свердловская область). Мужчина зарезал потерпевшую по его делу и ранил судебного пристава, пытавшегося ее спасти, сообщает информированный источник. По данным инсайдера, женщина написала заявление об избиении на мужа.URA.Ru03:04
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Мужчину, который убил женщину и ранил пристава на суде в Первоуральске, задержали
Екатеринбург Онлайн05:14
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