Происшествия

Газета.RuГазета.RuУбившего женщину в суде Первоуральска задержали

В Первоуральске полиция задержала мужчину, который в ходе судебного разбирательства убил потерпевшую женщину, сообщает E1. Он прятался в квартире матери, его задержали в подъезде ее дома. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.
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с чего всё началось

На Урале возле суда подозреваемый убил потерпевшую по его делу

Убийство произошло возле судебного участка №8 мирового суда в Первоуральске (Свердловская область). Мужчина зарезал потерпевшую по его делу и ранил судебного пристава, пытавшегося ее спасти, сообщает информированный источник. По данным инсайдера, женщина написала заявление об избиении на мужа.
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КП - Екатеринбург05:30

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Znak.com07:40

На Урале задержали подозреваемого в убийстве женщины и ранении пристава

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Мужчину, который убил женщину и ранил пристава на суде в Первоуральске, задержали

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Видео с места убийства женщины мужем, которого она обвиняла в побоях

РЕН ТВ04:18
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FT: ЕС обвинил РФ в дезинформации по коронавирусу

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Минпромторг договорился с ретейлом о стабильных ценах на продукты.
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Губернатор Евгений Куйвашев только что подписал указ о введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции, — гласит сообщение.
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В Кремле оценили ситуацию с ценами на нефть. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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В России за сутки зарегистрировано еще 33 больных новым типом коронавируса, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
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Политика

Украина вводит спецпошлину на импорт электроэнергии и угля из России

Кабинет министров Украины с 1 апреля вводит дополнительную спецпошлину в 65 процентов на импорт электроэнергии и угля из России.
РИА Новости 07:10
Происшествия

Убийство произошло в центре Петрозаводска

В центре Петрозаводска бытовой конфликт обернулся трагедией для жителя Азербайджана.
Столица на Онего 07:59
Наука

Ученые выявили еще один путь заражения коронавирусом

Молекулярные биологи из Китая обнаружили еще один способ заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
МонаВиста 16 марта в 15:57
Общество

В колониях и СИЗО запретили свидания из-за коронавируса

В российских колониях и следственных изоляторах запрещены свидания из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе ФСИН.
Коммерсантъ 08:34
Общество

Каникулы в школах России продлятся с 23 марта до 12 апреля

В российских школах каникулы объявят с 23 марта по 12 апреля из-за распространения коронавируса.
Известия 05:25
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Скончался Роджер Мейвезер, дядя и тренер Флойда Мейвезера

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Наука

Озоновая дыра над Южным полюсом закрывается медленнее из-за фреонов

Ученые подсчитали, что неучтенные выбросы объемом около 10 тысяч тонн в год отложат затягивание озоновой дыры над Южным полюсом примерно на шесть лет.
МИР 24 08:34
Музыка

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Курс доллара превысил 78 рублей

Курс евро растет на 3,45%, до 85,76 рубля. На старте торгов доллар превысил отметку в 79 рублей, обновив максимумы с февраля 2016 года.
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Министр признал, что ситуация в экономике России развивается «не лучшим образом», в результате чего происходит отклонение от ранее сформированных макроэкономических прогнозов, что негативным образом скажется и на доходах государства.
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Общество

Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1 процента с 1 апреля.
Российская газета вчера в 07:59
Общество

Путин заявил о принадлежности 70% россиян к среднему классу

Более 70% россиян можно отнести к среднему классу, заявил в интервью ТАСС президент России Владимир Путин со ссылкой на оценку Всемирного банка.
Ведомости 04:38
Политика

Замглавы ФСИН Максименко освобожден от должности

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко освобожден от занимаемой должности.
Коммерсантъ 07:29
Политика

МИД России назвал ситуацию с россиянами в Черногории критической

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала критической ситуацию с находящимися в Черногории российскими туристами, которые не могут вернуться в Россию.
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Технологии

Вакцину против коронавируса начали разрабатывать в Петербурге

Компания BIOCAD разработает три варианта вакцины, первые испытания на животных начнутся в конце апреля 2020 года.
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Авто

В Дубае обнаружили 10 новых внедорожников Ford, простоявших 15 лет

Как пишет «Auto.ru», в Дубае на одной из крытых парковок нашли 10 автомобилей Ford Excursion, которые никогда не использовались с 2005 года.
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Мамаев анонсировал переезд в другую страну

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Онлайн-сервисы и онлайн-кинотеатры России запускают бесплатный доступ из-за распространения китайского коронавируса, а также карантина, который ввели во многих городах.
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Игры

«Одна из лучших jRPG в истории»: пресса высоко оценила Persona 5 Royal

До релиза «королевского» издания Persona 5 остаётся две недели. Однако игровые издания уже опубликовали рецензии Persona 5 Royal.
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В Италии за сутки от коронавируса умерли 349 человек

За сутки в Италии умерли от коронавируса еще 349 человек, общее число погибших достигло 2158 человек, заявил глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Взгляд.ру 16 марта в 14:05
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