Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиБросивший к шумевшим соседям гранату житель Ставрополья был пьян

Ранее сообщалось, что вечером 10 мая в поселке Приэтокский мужчина, недовольный тем, что его соседи празднуют день рождения в частном домовладении, бросил через забор гранату. При взрыве пострадали восемь человек, трое из них госпитализированы.
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с чего всё началось
Следователи возбудили уголовноe делo o покушении на убийствo нескольких человек послe взрывa в Георгиевском городском округe Ставропольского края, сообщилa в воскресенье, 10 мая, пресс-служба СУ СКР
 по региону.
Известия17:05

Подробнее о событии

Уголовное дело возбуждено после взрыва гранаты во дворе на Ставрополье

Интерфакс17:32

Мужчина на Ставрополье бросил гранату в соседей из-за их шумного поведения

ТАСС17:07

Губернатор Владимиров: пострадавшим при взрыве гранаты в Георгиевском округе оказывают необходимую медпомощь

Победа 2616:57

Бросивший к шумевшим соседям гранату житель Ставрополья был пьян

РИА Новости18:12

Пострадавшие при взрыве гранаты на Ставрополье отмечали день рождения

РЕН ТВ15:13

Глава Ставрополья о происшествии в Георгиевском округе: ситуация под контролем

Своё ТВ18:30

Появилось видео с места взрыва гранаты на Ставрополье

Newstracker.ru17:32
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Шоу-бизнес

Наталья Орейро исполнила песню «Нам нужна одна победа»

РИА Новости вчера в 08:58
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Общество

В Праге на место памятника Коневу поставили унитаз

Московский Комсомолец вчера в 12:57
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Политика

Путин проведет совещание о возможности продления режима нерабочих дней

28 апреля на совещании с губернаторами Путин сообщил о продлении нерабочих дней до 11 мая включительно.
Ведомости 11:05
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Происшествия

Названа предварительная причина пожара в подмосковном хосписе

RT на русском 19:00
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Общество

Илон Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии

Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск намерен перенести штаб-квартиру компании из Пало-Альто (Калифорния) и оставить Фримонт.
Российская газета вчера в 20:02
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Общество

Россиян предупредили о резком похолодании

В ближайшие дни в центре европейской части России ожидается резкое похолодание на десять градусов.
Lenta.ru 19:35
Общество

Власти Москвы разъяснили правила ношения масок в общественных местах

Москвичи обязаны носить маски и перчатки в общественном транспорте, в магазинах и на рабочем месте, заявил начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
Газета.Ru вчера в 16:47
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Здоровье

В Саратовской области обеспокоились ростом заболеваемости пневмонией

Число больных с пневмонией в Саратовской области достигло 625 человек, заявил министр здравоохранения области Олег Костин 10 мая на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
ИА Красная Весна 12:39
4
Общество

Дептранс назвал самые частые ошибки москвичей при оформлении пропусков

Чаще всего москвичи при оформлении пропуска на машину в связи с ограничениями по COVID-19 допускают ошибки в номере автомобиля, рассказали в департаменте транспорта российской столицы.
РИА Новости 08:01
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Общество

В Краснодарском крае продлили режим самоизоляции до 23 мая

Первым регионом, продлившим режим самоизоляции до конца месяца, стала Москва — мэр столицы Сергей Собянин подписал соответствующий документ 7 мая.
РБК 10:08
1,4K
Общество

Илон Маск на русском языке обругал бывшего министра труда США

Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск назвал бывшего министра труда США Роберта Райха идиотом, комментируя его заявление о том, что Маска не интересует здоровье своих подчиненных в период пандемии коронавируса.
ТАСС 05:30
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Шоу-бизнес

Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы

РИА Новости вчера в 10:02
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Общество

Минздрав призвал не «экономить» на стимулирующих выплатах врачам

В Минздраве уточнили: медицинский работник, если он по должности работает с пациентами с COVID-19 или биологическим инфицированным материалом, должен получать стимулирующую выплату в соответствии с 415 постановлением правительства, которая определяется в установленном проценте от средней заработной платы в регионе.
Российская газета 17:00
4
Шоу-бизнес

Собчак устроила вечеринку во время пандемии коронавируса

Во время пандемии коронавируса ведущая регулярно делает публикации в Instagram, а также проводит прямые эфиры вместе с Богомоловым.
Lenta.ru 12:45
12
Шоу-бизнес

Дочь Началовой исполнила песню о победе и поразила сходством с матерью

Дочь певицы Юлии Началовой Вера спела в честь Дня Победы.
News.ru 06:47
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Космос

На ближайшем к Земле коричневом карлике обнаружены облачные слои

10.05.2020 Коричневый карлик Luhman 16A – ближайший к Земле.
Портал Поиск 11:22
Общество

ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса

Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Ведомости 10:14
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Армия и оружие

Китай нанес ракетный удар по военным Индии

В ответ на агрессивные действия военных Индии, войска КНР по индийским военным нанесли ракетный удар, что привело к уничтожению легкого бронеавтомобиля последних, а также ранению четырех человек.
Вечерний курьер 16:23
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Общество

Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса

Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ведомости 08 мая в 19:46
1K
Шоу-бизнес

Милла Йовович рассказала о своих русских бабушке и дедушке

Instagram Американская актриса Милла Йовович поздравила всех с Днем Победы и рассказала о своих родных, участвовавших в войне.
РЕН ТВ вчера в 09:13
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Единоборства

Фергюсон прокомментировал свое поражение от Гэтжи

Американский боец ММА Тони Фергюсон прокомментировал свое поражение от Джастина Гэтжи в главном поединке UFC 249, передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 04:35
3
Армия и оружие

Avia.pro: вот почему сирийские С-300 не сбивают самолеты Израиля

Военные специалисты назвали причину, по которой используемые сирийцами установки зенитных ракет С-300 не сбивают самолеты Израиля, атакующие территорию страны.
Недвижимость.RU 18:14
6
Происшествия

Пациентка с коронавирусом сбежала из сочинской больницы

По сообщению оперштаба, ночь на 9 мая 28-летняя пациентка перелезла через бетонный забор вокруг сочинской инфекционной больницы №2 и сбежала.
Интерфакс 16:46
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Наука

С помощью комаров биоинженеры научили дроны летать ночью

Во время исследования специалисты заметили, что комар может свободно перемещаться ночью и при этом не врезаться в поверхности.
МедиаПоток 11:02
Политика

США назвали условия для продления договора СНВ

Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru вчера в 02:47
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Общество

Минпросвещения разработало требования к проведению ЕГЭ

Министерство просвещения и Роспотребнадзор разработали требования к проведению Единого госэкзамена в условиях распространения коронавируса.
Народные новости 08:32
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Общество

Спрогнозирован всплеск эпидемии коронавируса в России

Профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов ожидает с приходом жары роста количества зараженных коронавирусом по всей России.
РИА Новости 09:03
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Армия и оружие

В Совфеде ответили на появление кораблей НАТО в Баренцевом море

Отслеживать корабли НАТО в Баренцевом море начал российский Северный флот.
РБК 08 мая в 01:40
3,2K
Общество

Петербург вводит «масочный режим»

Ранее власти Петербурга продлили ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, до 31 мая.
Газета.Ru вчера в 16:57
922
Политика

Путин объяснил свое видение национальной идеи России

Национальная идея России заключается в патриотизме, но он не должен быть «квасным, затхлым и кислым».
Lenta.ru 03:11
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