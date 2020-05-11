с чего всё началось

Ранее сообщалось, что вечером 10 мая в поселке Приэтокский мужчина, недовольный тем, что его соседи празднуют день рождения в частном домовладении, бросил через забор гранату. При взрыве пострадали восемь человек, трое из них госпитализированы.

Бросивший к шумевшим соседям гранату житель Ставрополья был пьян

Общество Россиян предупредили о резком похолодании В ближайшие дни в центре европейской части России ожидается резкое похолодание на десять градусов.

Общество Власти Москвы разъяснили правила ношения масок в общественных местах Москвичи обязаны носить маски и перчатки в общественном транспорте, в магазинах и на рабочем месте, заявил начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков. 480

Здоровье В Саратовской области обеспокоились ростом заболеваемости пневмонией Число больных с пневмонией в Саратовской области достигло 625 человек, заявил министр здравоохранения области Олег Костин 10 мая на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. 4

Общество Дептранс назвал самые частые ошибки москвичей при оформлении пропусков Чаще всего москвичи при оформлении пропуска на машину в связи с ограничениями по COVID-19 допускают ошибки в номере автомобиля, рассказали в департаменте транспорта российской столицы. 144

Общество Илон Маск на русском языке обругал бывшего министра труда США Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск назвал бывшего министра труда США Роберта Райха идиотом, комментируя его заявление о том, что Маска не интересует здоровье своих подчиненных в период пандемии коронавируса. 412

Общество Минздрав призвал не «экономить» на стимулирующих выплатах врачам В Минздраве уточнили: медицинский работник, если он по должности работает с пациентами с COVID-19 или биологическим инфицированным материалом, должен получать стимулирующую выплату в соответствии с 415 постановлением правительства, которая определяется в установленном проценте от средней заработной платы в регионе. 4

Шоу-бизнес Собчак устроила вечеринку во время пандемии коронавируса Во время пандемии коронавируса ведущая регулярно делает публикации в Instagram, а также проводит прямые эфиры вместе с Богомоловым. 12

Общество ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. 215

Армия и оружие Китай нанес ракетный удар по военным Индии В ответ на агрессивные действия военных Индии, войска КНР по индийским военным нанесли ракетный удар, что привело к уничтожению легкого бронеавтомобиля последних, а также ранению четырех человек. 113

Общество Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции. 1K

Единоборства Фергюсон прокомментировал свое поражение от Гэтжи Американский боец ММА Тони Фергюсон прокомментировал свое поражение от Джастина Гэтжи в главном поединке UFC 249, передает "Спорт-Экспресс". 3

Происшествия Пациентка с коронавирусом сбежала из сочинской больницы По сообщению оперштаба, ночь на 9 мая 28-летняя пациентка перелезла через бетонный забор вокруг сочинской инфекционной больницы №2 и сбежала. 37

Наука С помощью комаров биоинженеры научили дроны летать ночью Во время исследования специалисты заметили, что комар может свободно перемещаться ночью и при этом не врезаться в поверхности.

Политика США назвали условия для продления договора СНВ Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора. 924

Общество Минпросвещения разработало требования к проведению ЕГЭ Министерство просвещения и Роспотребнадзор разработали требования к проведению Единого госэкзамена в условиях распространения коронавируса. 558