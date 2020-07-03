Суд в Нидерландах вызвал подозреваемых по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины на следующий блок слушаний, которые начнутся 31 августа, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.

Подозреваемых по делу MH17 вызвали в суд в Нидерландах 31 августа

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